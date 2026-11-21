Натискът върху Владимир Путин води до по-твърд и агресивен подход на Москва, който може да причини опасна грешка в преценката и непреднамерена ескалация с НАТО. Това заяви ръководителят на британското отбранително разузнаване генерал-лейтенант Матю Джоунс по време на семинар за разузнавателните служби в Кеймбридж.

„Мога да кажа с известна степен на сигурност, че Русия не води активно война с НАТО. Въпреки това, най-големият ми страх е рискът от значителна грешка в преценката“, каза Джоунс. По думите му има твърде много скорошни примери за безразсъдно поведение, при които малка промяна в обстоятелствата би могла да доведе до изключително сериозни последици.

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Инцидентът с британския самолет над Черно море

Джоунс посочи, че британските военни разузнавателни експерти внимателно следят атаките срещу кораби в Черно море. Той спомена и случай, при който самолет на Кралските военновъздушни сили от типа Rivet Joint е бил „почти свален“ над региона. В изказването си генералът не посочи допълнителни подробности за инцидента.

„Искам да изясня, че позицията на Обединеното кралство е, че не търсим конфликт или конфронтация с Русия. Въпреки това, ние твърдо ще защитаваме нашата национална сигурност, както и тази на нашите съюзници, когато тя бъде застрашена“, заяви Джоунс.

Подготовка за възможна война до 2030 г.

Изказването му идва на фона на предупреждения от британски служители, че Великобритания трябва да бъде подготвена за възможна война до 2030 г. Джоунс уточни, че тази времева рамка не представлява оценка кога може да бъде извършено нападение срещу страната или нейните съюзници.

Сред посочените поводи за тревога са инциденти в Полша, предполагаем опит за убийство в Дания и действия срещу кораби в Черно море. Датските власти са обявили, че са предотвратили заговор срещу човек с американско и украинско гражданство. Според подозренията на разследващите в случая може да са замесени руски разузнавателни служби, но твърденията не са представени като доказана вина.

По повод атаките срещу търговски кораби в Черно море Владимир Путин е заявил, че Украйна първа е започнала да напада руски танкери, а Москва е отговорила по същия начин. Това твърдение е част от руската позиция по серията инциденти в региона.

Източници: focus-news.net, digi24.ro