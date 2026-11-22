Русия съобщи за удар по сухотоварен кораб в Черно море, североизточно от Одеса. По данни на руското Министерство на отбраната плавателният съд е превозвал товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.

Ударът е нанесен през нощта срещу 22 ноември. В съобщението на военното ведомство се казва:

„В морската зона североизточно от Одеса е поразен плавателен съд от типа сухотоварен кораб, превозващ товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.“

Атака по пристанище Килия

Руското Министерство на отбраната твърди още, че са поразени обекти в пристанището на Килия, Одеска област. Според Москва съоръженията са били използвани за доставка на товари и военно имущество за Украйна.

Руските безпилотни апарати са нанесли удари по енергийни, пристанищни и логистични обекти, свързани според руската страна с украинските въоръжени сили. Не се посочват подробности за вида на нанесените щети по пристанищната инфраструктура.

Поразена енергийна подстанция в Запорожие

Сред обявените цели е и електрическата подстанция „Правобережная“ в Запорожие. Тя е с мощност 330 киловолта. Според руското военно ведомство съоръжението е снабдявало с електроенергия предприятия от украинската военна промишленост.

В съобщението на Москва не се посочват данни за жертви или пострадали. Няма независимо потвърждение на мащаба на пораженията по сухотоварния кораб, пристанищните обекти в Килия и подстанцията в Запорожие.

Информацията за удара по кораба и инфраструктурата беше разпространена от руската агенция „Интерфакс“ и в. „Комерсант“.

Източници: news.bg, interfax.ru