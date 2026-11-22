Марк Маркес спечели осмата си титла в MotoGP, след като завърши на осмо място в състезанието за Голямата награда на Португалия на пистата „Портимао“. Пилотът на Ducati Lenovo се нуждаеше от място в челната деветка, за да подпечата титлата, и изпълни задачата си след предпазливо каране.

Маркес поведе още в първата обиколка, но не пое излишни рискове след съботната си катастрофа. Така той стигна до финала и спечели втората си поредна титла в кралския клас.

Бедзеки донесе троен успех на Aprilia

Марко Бедзеки спечели състезанието без сериозна конкуренция и записа втори успех през уикенда в Портимао. Италианецът завърши пред съотборника си от заводския тим на Aprilia Хорхе Мартин, който изостана с 3,845 секунди.

Раул Фернандес от Trackhouse оформи тройния подиум за Aprilia, а Фабио Ди Джанантонио завърши четвърти за VR46. Резултатът затвърди силното представяне на италианския производител на португалската писта.

Маркес се изравни с Агостини

С осмата си титла в MotoGP Маркес изпревари легендата Валентино Роси и се изравни с Джакомо Агостини като най-успешните пилоти в историята на кралския клас. Агостини също има осем титли в най-високата категория.

Като се прибавят шампионските му титли в 125 кубически сантиметра и Moto2, Маркес вече е десеткратен световен шампион. Испанецът заема трето място във вечната ранглиста, водена от Агостини с 15 титли. Втори е Анхел Нието с 13.

Победители в Moto2 и Moto3

В съкратеното заради червен флаг състезание в Moto2 спечели Даниел Муньос. За него това е първи триумф в средния клас.

В Moto3 победата извоюва вече коронованият шампион Максимо Килес след драматична битка в последната обиколка. Испанецът изпревари Рико Салмела и Адриан Фернандес и записа 12-ия си успех за сезона.

Сезонът в MotoGP ще завърши с Голямата награда на Валенсия на 29 ноември.

Източници: bta.bg, motogp.com