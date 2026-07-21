Най-страшната и тежка диагноза на България

Автор: Мартин Атанасов
Представете си пациент, който притежава най-подробните медицински изследвания на света. Пълна кръвна картина, скенер, ядрено-магнитен резонанс, две независими експертизи - и вижда триизмерна графика на вътрешните си увреждания и колапс на органите си. Пациентът знае какво му е. Знае откога му е, знае дори кой, кога и с какво е допринесъл да му стане така. Само че не се лекува, а остава неподвижен на леглото, докато симптомите прогресират, а времето изтича.
Това не е медицински куриоз. Това е българското общество днес. Нашата обща диагноза, при която нямаме проблем с идентифицирането на заболяванията си. Напротив - знаем за тях твърде много. Знаем с хирургическа точност какво не работи - виждаме го в разследванията за източените милиони от поредния обществен сектор, в годишните доклади на международната общност за страната, в одитите на Сметната палата, в черните статистики по пътищата, в поредните скандали. Истината не е скрита. Големият парадокс е друг: нейното разкриване вече почти никога не води до реално лечение.
Една от малкото добре смазани системи в държавата
В България констатирането на проблема се превърна в заместител на самото му решаване. Публичният живот протича в добре смазан цикличен ритуал - вероятно една от малкото действително добре смазани системи в държавата. Появява се поредният шокиращ случай на корупция, административно безхаберие или институционална наглост. Обществото произвежда кратка, мощна и напълно консуматорска вълна от възмущение в социалните мрежи. Институциите обещават "пълна", "незабавна" и, разбира се, "безкомпромисна" проверка. Медиите отчитат рекорден интерес. Но точно когато гневът трябва да се превърне в действие, се появява следващият скандал. И новият случай бързо погребва стария. Защото: "В България всяко чудо е за три дни и по тази причина на всеки три дни - ново чудо". Истината у нас става публична и видима, но тя така и не става задължителна: няма ясен краен резултат, няма лична отговорност, няма оставки, няма санкции или реформа.
Това статукво на неподвижност съществува, защото бездействието е удобно. Система, конструирана да размива отговорността в процедурни лабиринти, не дължи отговори на никого. Но бездействието е удобно и за самите нас. Вместо да настояваме за работещо здравеопазване, плащаме за частно. Вместо да изискваме добра администрация, търсим познати в нея. Вместо да променяме общите правила, опитваме да се измъкнем от тях поединично. А когато и това стане прекалено трудно, стягаме куфарите.
Това капсулиране в частното оцеляване бавно довършва общото ни бъдеще. И макар всички да дишаме този токсичен въздух, отговорността не е равна. Най-тежкият товар лежи върху онези, които имат властта да превръщат фактите в решения, решенията - в действия, а действията - в последици.
Истинското лечение обаче започва точно там, където обикновено приключва краткотрайният обществен интерес. Всички доклади, анализи или граждански проекти са просто изследването. Те показват инфекцията. Понякога посочват и причинителя. Но не го отстраняват. Лечението изисква последващ контрол, методичен натиск чрез закона и проследяване на всяка проверка до нейната последна, юридическа точка.
Защото най-страшната и тежка диагноза на България не е липсата на ресурс. Не е дори корупцията. Корупцията все пак може да бъде преследвана, доказвана и наказвана. Най-тежката ни диагноза е привикването. Онази фаза на колективна умора, в която четеш за поредната злоупотреба, свиваш рамене и казваш: "Е, тук е така". Това е моментът, в който спираш да очакваш, че след разкриването на несправедливост изобщо ще последва нещо.
Затова първата стъпка към лечението е съзнателният отказ да приемаме ненормалното за нормално. Това не е въпрос на наивен идеализъм, а на гражданско оцеляване. Докато обществото още се възмущава, докато младото поколение отказва да влезе в матрицата на конформизма, заболяването не е необратимо.
Изходът от омагьосания кръг на диагнозата ни
Самото възмущение, разбира се, не е достатъчно. Гневът е лесен. Последователността е трудна. Гневът събира хиляди хора за една вечер. Последователността кара някого да търси кой трябва да реши даден проблем, да търси защо не го прави, да подава сигнали, да следи една преписка две години, да обжалва един отказ, да задава един и същ неудобен въпрос, докато институцията най-сетне бъде принудена да отговори.
Демокрацията не се крепи само на героите си. Тя се крепи на досадните.
Изходът от омагьосания кръг на диагнозата ни не се крие в еднократния, зрелищен героизъм. България няма нужда от нови революции, които изгарят за три дни на площада, само за да оставят след себе си същите празни институции. Не ни трябват и нови спасители на бели коне. Защото проблемът със спасителите не е в цвета на коня, а в навика ни да чакаме някой друг да язди вместо нас.
Истинската промяна рядко е зрелищно събитие с фанфари. Тя е сива, неатрактивна и упорита. Състои се от правила, които важат и когато са неудобни. От институционална памет, която не се изтрива с всяка смяна на министъра. От хора, които довеждат работата си докрай - не защото вярват, че победата е сигурна, а защото поражението не е оправдание за бездействие.
Здравето на една демокрация не се измерва с броя на диагнозите, които е способна да си постави. Измерва се с броя на леченията, които е довела докрай.
Диагнозата вече я знаем.
Остава да решим дали искаме да останем обект на диагнозата - или ще станем субект на лечението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да си копейка
Коментиран от #7
19:03 21.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #3, #34
19:08 21.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Костадинов
19:27 21.07.2026
5 Мда
Коментиран от #11
19:27 21.07.2026
6 бай Даньо
19:35 21.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Патология
19:37 21.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ВВП
19:38 21.07.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #18
19:42 21.07.2026
16 ВВП
Коментиран от #38
19:47 21.07.2026
17 Дон Корлеоне
19:47 21.07.2026
18 По-страшен от рак е да си руски
До коментар #15 от "Удри евраста с лопатЕто":Простак.
19:50 21.07.2026
19 .....
19:51 21.07.2026
20 .....
19:52 21.07.2026
21 Керка
в Германия не са виждали! Дрането е до кокал, във всичко!
Само дето плащащтите ще станат по малко
от болните! То и работещите отиват към пенсионерите!
Рундьо, Рундьо и на стажа за пенсиониране
посегна! Тя България вече работи почасово
19:54 21.07.2026
22 Такатака
Но - просто поредните думи.
Вече никой не е способен да лекува качествено дори себе си.
Всеки протест, всеки бунт е обяздван от търгаши, които осребряват предателствата си.
Подават оставка, правят фалшиви избори и управляват на инат, надграждат ненормалното, противно на здравия разум.
Дълбока е заблудата на младия човек, ако си мисли, че кърлежите доброволно ще се разделят с властта и награбеното, ще си посипят главата с пепел, ще си сложат белезниците и ще се заключат в затвора.
Кротко и тихо можем само да се споминем, но не и да променим джунглата, в която бандитите превърнаха държавата ни.
19:54 21.07.2026
23 1111
19:54 21.07.2026
24 Йори
19:56 21.07.2026
25 Гост
Коментиран от #37
19:56 21.07.2026
26 Демо-крад
19:59 21.07.2026
27 Момчеее,
Иди провери тия неща по "белите страни" и ела пак да приказваш врели некипели тук!
Коментиран от #31
20:00 21.07.2026
28 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #30
20:01 21.07.2026
29 да си еврас
20:01 21.07.2026
30 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #28 от "🦁ЩЩД🦁":Ми то хубаво, ама всяка имунна система си има предел, и май дойде предела на нашата, с помоща на нашите приятели и партньори от ЕС разбира се, да видим дано и тоя път да оцелеем.
Коментиран от #39
20:05 21.07.2026
31 .....
До коментар #27 от "Момчеее,":Ми прави ха ми операция в Германия, нищо не ми струва с изследвания, ядреномагнитен скенер и всичко, нищо 0 евро, после рехабилитация, масажи, АОК- здравната каса плаща, разбира се операцията беше насрочена след определено време в зависимуст от спешността, след месец в моя случай, в Испания също нищо не съм плащал по болници, та проверих, сега кво правим.
Коментиран от #36
20:11 21.07.2026
32 продължение от 31
20:13 21.07.2026
33 нищо ново под слънцето
Барът е до морето, и морето е до бара...
Вече над 35 години "най изтъкнатите специалисти" се изреждат по всички възможни медии да ни поставят диагноза, но нито един не предписва лечение. Резултата е повече от очеваден. Народа вместо да се организира и да отстрани тези които мътят водата му, чака да се появи някой от нищото, който ще загърби личните си интереси и алчност с единствената амбиция да ни излекува, като подреди държавата ни и и раздаде справедливост като ни избави от всички изедници. По тази "желязна логика" непрекъснато говори за промяна, но когато предизвика нови избори отново и отново преизбира едни и същи или техните последователи, които от десетилетия го лъжат, крадат и мачкат като мръсен парцал
20:28 21.07.2026
34 заранка
До коментар #2 от "Сатана Z":да си гутен морген
20:36 21.07.2026
35 Търновец
20:38 21.07.2026
36 Ми кво да правим...
До коментар #31 от ".....":Стой си в Германия, може и в Испания -щом толко ти харесва да ходиш по болниците, ма си направи и PKV - за всеки случай!
20:38 21.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ввх
До коментар #16 от "ВВП":амин.да поктете двама.дайва ваашта маа
20:41 21.07.2026
39 🦁ЩЩД🦁
До коментар #30 от "Удри евраста с лопатЕто":Какъв предел бе,никой не работи,кафенце, телефончета,лигавене ,моренце в Гърция и Турция.Какъв предел ? Те и протестите ни всъщност са едно голямо лигавене.
20:41 21.07.2026
40 Фют
20:47 21.07.2026