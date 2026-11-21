Иранската армия съобщи, че е свалила американски безпилотен апарат MQ-9 източно от Ормузкия проток. Според съобщението дронът е бил засечен от произведени в Иран системи, включени в интегрираната мрежа за противовъздушна отбрана, и след това е бил унищожен.

„Дронът е бил засечен от системите и свален при своевременна реакция“, се посочва в изявлението на иранските Сили за противовъздушна отбрана, цитирано от ИРНА. Не са съобщени точният час на инцидента, мястото на падането или данни за евентуални останки.

Ден по-рано иранската армия заяви, че е унищожила американски разузнавателен дрон LUCAS над Ормузкия проток. На 2 ноември Корпусът на гвардейците съобщи отделно за свален MQ-9 източно от протока и за два разузнавателни апарата MQM-170 южно от остров Кешм.

Към момента няма независимо потвърждение от американските въоръжени сили, че MQ-9 е загубен. Съединените щати не са обявили публично информация за конкретен инцидент, съответстващ на иранското съобщение.

Ормузкият проток остава зона на пряко военно напрежение между Техеран и Вашингтон. През последните седмици Иран съобщава за операции срещу американски безпилотни апарати, а Съединените щати поддържат военно присъствие в района за наблюдение и защита на корабоплаването.

Източници: irna.com, presstv.co.uk, aljazeera.com