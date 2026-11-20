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Когато една затворена група обещава принадлежност, ясни правила и лесни отговори, тя може да се окаже привлекателна за дете, което все още трудно разбира собствените си емоции и мястото си сред другите. На този фон четирима непълнолетни са били сред членовете на организация в Пловдив, проповядваща расова омраза и насилие. В София пък сексуално посегателство над момиче е било заснето и разпространено в социалните мрежи.

„Това не са инциденти, това са симптоми“, коментира детският психолог Иван Игов в предаването „Пресечна точка“ по NOVA. Според него подобни случаи се наблюдават отдавна, но обществото и политиците не реагират достатъчно.

Липса на граници и възрастен до детето

Игов посочи като една от причините липсата на разбиране и възпитание в семейството. По думите му родителите често не разпознават емоционалното състояние на децата си, а самите деца нямат необходимата зрелост, за да преценят кога са изложени на риск.

„Когато си на 15 години не си даваш сметка за емоционалното ти състояние, нито за това кога си застрашен“, каза Игов.

Според психолога присъствието на възрастен, който поставя граници и реагира навреме, е особено важно. Когато такъв човек липсва, непълнолетните могат да попаднат в ситуации, чиито последствия не разбират.

Емпатията започва от семейството и училището

Иван Игов подчерта, че способността да се разпознават чувствата и страданието на другия не се появява автоматично. „Емпатията се учи в семейството и в училището“, заяви той.

Психологът говори и за деца, които са емоционално и функционално ощетени. По думите му изследванията на PISA показват, че 60% от децата са функционално неграмотни. Той свърза това с натрупването на няколко проблема - недостатъчно социален опит, трудности при разбирането на сложни ситуации и липса на подкрепа от възрастните.

Когато децата не разполагат с достатъчно знания и житейски опит, според Игов те по-лесно приемат опростени обяснения за света. Именно това може да направи затворените и идеологизирани групи по-привлекателни - те предлагат усещане за принадлежност и готов отговор на въпроси, които иначе изискват време, разговор и подкрепа.