SpaceX е наела петима опитни вашингтонски лобисти от Mehlman Consulting, част от които имат дългогодишни връзки с демократични законодатели и бивши администрации. Ходът идва на фона на очакванията Демократическата партия да поеме контрола над Конгреса на САЩ и да засили проверките срещу бизнесите и отношенията на Илон Мъск с правителството. За това съобщи Fox News.

Регистрациите на лобистите са с дата 1 октомври. Сред новите представители на SpaceX е бивш заместник-ръководител на кабинета на сенатор Мария Кантуел, която се очаква през януари да поеме ръководството на влиятелната комисия по търговия. В екипа има и бивш сътрудник на вицепрезидента Ал Гор, както и други бивши високопоставени служители в Демократическата партия.

Проверки за Starlink и договорите с Пентагона

Демократични законодатели са заявили намерение да проверят няколко аспекта от дейността на Мъск. Сред тях са твърденията, че SpaceX неправомерно е ограничила сателитните комуникации на Украйна чрез Starlink, въпросът дали Пентагонът не е станал прекалено зависим от компанията и евентуални конфликти на интереси, свързани с отношенията на Мъск с администрацията на Доналд Тръмп.

Темата за Starlink се изостри, след като Украйна е преживяла повече от седмица на ограничения в скоростта на комуникациите, които са засегнали военните ѝ усилия срещу Русия. Мъск защити компанията си и заяви, че SpaceX е направила „много повече от всяка друга частна компания“ за отбраната на Украйна.

Мъск се дистанцира от републиканците

На среща, организирана от „Ню Йорк таймс“, Мъск заяви, че не е част от движението MAGA. „Чувствам се доста глупаво, че похарчих толкова много пари и не видях особен резултат“, каза той. По думите му не е сигурен какво точно означава MAGA, но ако това е „сляпо придържане към набор от политики на Републиканската партия“, той не се определя така.

Набирането на лобисти с демократични връзки не е изолиран случай. Palantir, друга технологична компания, която често е обект на критики от демократите, също е привлякла представители с контакти в партията. Според експертката от AI Now Institute и бивша служителка на администрацията на Джо Байдън Ая Ибрахим компаниите разполагат с огромни финансови ресурси и ги насочват към различни политически среди, за да избегнат реална отчетност.

SpaceX е оценена на близо 2 трилиона долара в публикацията на Fox News. Компанията обхваща дейности в аерокосмическото инженерство, изкуствения интелект, телекомуникациите и космическия транспорт. SpaceX и Mehlman Consulting не са отговорили на запитванията на медията за коментар.

Източници: foxnews.com