Малага, Испания. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Под южното слънце на Малага, далеч от сухите прессъобщения и каталожните таблици, за които вече ви информирахме, екипът на mobile.bg успя да разгледа отблизо и статично новия Volkswagen T-Roc R. Макар все още да не сме тествали тази кола, още от пръв поглед става ясно, че най-наточената модификация на второто поколение на компактния SUV не просто допълва гамата, а заема трона на най-мощния сериен кросоувър на германския производител за европейския пазар. Присъствието на машината на живо веднага подсказва, че инженерите са търсили баланс между ежедневната практичност на висок автомобил и безкомпромисната динамика на спортен модел, при който буквата R традиционно означава Racing.

При огледа на каросерията веднага се набиват на очи промените, които отличават този екземпляр от стандартните версии. Предната броня е оформена далеч по-агресивно с големи въздухозаборници, черните гланцови акценти придават контраст и острота на силуета, а задният дифузьор и четирите изпускателни накрайника подчертават спортния характер. Сините спирачни апарати прозират зад базовите 19-цолови джанти, но при разглеждане на изложените екземпляри човек веднага започва да обмисля списъка с опции, където фигурират 20-цолови ковани джанти и титаниева изпускателна система Akrapovič за онези, които искат по-изразителен звук и по-ниско неподресорено тегло.

Отварянето на вратата разкрива интериор, изцяло подчинен на динамичното шофиране, без да се губи усещането за модерен дигитален кокпит. Спортните седалки с лога R и сини шевове осигуряват стабилна странична опора, а пред водача стои специален волан с лостчета за смяна на предавките и характерен син бутон R за бърз достъп до най-острите настройки. Приборният панел Digital Cockpit Pro не се ограничава до базови показания, а предлага хронометър за обиколки с GPS, отчитане на страничните и надлъжните G-сили, подсказки за превключване и графика на разпределението на въртящия момент между колелата.

Истинската същност на автомобила обаче се крие под предния капак и в задвижващата му архитектура. В сърцето на T-Roc R работи познатият, но усъвършенстван двулитров четирицилиндров турбобензинов агрегат от фамилията EA888 evo5, развиващ 333 к.с. и 420 Нм максимален въртящ момент, който се разгръща още от 1900 об./мин. За първи път модел от спортното семейство R получава 48-волтова система за мек хибрид със стартер-генератор с ремъчно задвижване, възстановяващ енергия при спиране и отпускане на педала на газта. Наред с това електрически компресор помага на турбокомпресора с променлива геометрия при ниски обороти, за да се ограничи до минимум турбодупката при резки ускорения.

Когато цялата тази тяга премине през седемстепенната трансмисия DSG и задвижването на четирите колела 4MOTION, резултатите на хартия изглеждат впечатляващо. Спринтът от място до 100 км/ч отнема пет секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 250 км/ч. В завоите ключова роля играе R-Performance Torque Splitter, способен да разпределя въртящия момент независимо между двете задни колела, което променя поведението на автомобила и отваря вратата към режима Drift.

Серийното оборудване включва адаптивно окачване DCC, прогресивно кормилно управление и подсилена спирачна система, а двигателят, спирачките и ходовата част са донастройвани на писта. Особено любопитен е режимът Special, конфигуриран специално за тежкия профил на Северната отсечка на Нюрбургринг. Предварителните поръчки за новия Volkswagen T-Roc R в Германия вече текат при стартова цена от 59 995 евро, а първата среща с колата в Малага показва, че германската марка залага високо на емоцията в компактния SUV сегмент и все още не се е отказала напълно от двигателите с вътрешно горене.