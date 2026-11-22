ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ядреният арсенал е единственото съществено измерение, с което Русия все още присъства в ранга на глобалните сили. Това заяви бившият посланик на България в Русия и политически анализатор Илиян Василев в предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

По думите му ключовият резултат от срещата е текстът в общата декларация, че ядрената война е недопустима. „С тази точка всъщност се казва, че този ядрен арсенал не може да бъде превръщан в пряко политическо предимство“, посочи Василев.

Още новини от Украйна

Китайският сигнал към Москва

Като друг важен знак Василев определи решението на Китай да ограничи износа на реактивни двигатели за дронове „Шахед“. Според него мярката е била демонстративен жест, с който Пекин е показал, че провежда собствена политика и няма да се подчинява на чужди интереси. Информацията за ограниченията върху компоненти за дронове „Шахед“ беше потвърдена и от международни публикации.

„Една от новините всъщност е, че Китай въпреки големия натиск от страна на Тръмп и по настояване на Путин да направи тристранната среща, ден преди това направи един много силен демонстративен жест“, каза анализаторът.

Украйна остава в центъра на европейската сигурност

Василев заяви, че според него Доналд Тръмп ограничава възможностите на Украйна да се отбранява, за да я принуди да приеме условията на Москва. Той не представи конкретни данни към това твърдение, а го определи като оценка за американската политика.

Паралелно със срещата на Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в китайския град Шънджън европейски лидери и украинският президент Володимир Зеленски разговаряха в Берлин. Тристранната среща завърши с декларация за ядрените рискове, но без конкретно споразумение за съкращаване на ядрените арсенали или решение за войната в Украйна.

Според Василев тези разговори са показали, че сигурността на Европа е неразделно свързана със сигурността на Украйна. „Без Украйна Европа не може да изолира заплахите, които Русия постоянно генерира“, заяви той.

Политическият анализатор допълни, че днешната глобална сила се измерва не само с военен или икономически ресурс, а със способността да се влияе върху международната среда. По думите му нито САЩ, нито Китай, нито Русия или Европа разполагат с достатъчно средства, за да наложат самостоятелно своята визия за света.

Източници: focus-news.net, apnews.com, bnrnews.bg