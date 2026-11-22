„Путин трябва да разбере, че този мост няма да оцелее“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американската телевизия NBC. Той определи Кримския мост като законна цел за Украйна и каза, че ударите по съоръжението могат да продължат.

„Това е наша напълно законна цел, та нали те са окупирали Крим – нашия Крим“, каза Зеленски. По думите му Русия е окупирала полуострова през 2014 г., а след това е построила моста и го е обявила за част от руската територия.

Украинският президент заяви още, че Москва е променила конституцията и вътрешното си законодателство, за да представи окупираните украински територии като свои. Според него тези действия не са получили международно признание.

Киев: ударите са отговор на руските атаки

Зеленски каза, че атаките срещу Кримския мост са отговор на руски удари по украински обекти. „Те атакуваха няколко наши обекта и ние, естествено, трябваше да отговорим. И, разбира се, отвърнахме с удар по Кримския мост“, заяви той.

Украинският президент добави, че Русия използва съоръжението за прехвърляне на оръжие към Крим. Той заяви, че Украйна няма да се примири с окупацията на териториите си „независимо дали по дипломатически или по военен път“.

На 16 ноември руските окупационни власти съобщиха за удар по моста, след който движението беше ограничено. Ден по-късно беше съобщено, че една от арките и част от пътното платно са рухнали в морето след повторен удар. В нощта срещу 19 ноември е била атакувана и железопътната част на съоръжението.

Русия не посочва срок за възстановяването

Руският вицепремиер Марат Хуснулин заяви, че арката е сериозно повредена. Той каза, че сроковете за възстановяване ще станат ясни след изготвянето на инженерни решения и оценка на щетите.

„Някои елементи могат да бъдат пуснати в експлоатация след месец-два, но за останалото не е ясно“, каза Хуснулин. Той посочи и метеорологичните условия като фактор, който затруднява оценката на състоянието на съоръжението.

Строителният експерт Андрий Корецкий от Киев оцени възможния срок за възстановяване на Кримския мост на година и половина до три години. По думите му само производството на нова арка може да отнеме около година, след което ще е необходим и монтаж.

На този фон Вашингтон търси споразумение до началото на 2027 г.

Междувременно „Файненшъл таймс“ съобщи, че администрацията на Доналд Тръмп се стреми към мирно споразумение между Украйна и Русия до началото на 2027 г. Желанието е било представено пред европейски и украински представители.

Според цитирани от изданието европейски представители американската администрация оказва силен натиск, а има опасения, че Украйна може да бъде принудена да направи големи отстъпки. Високопоставен украински представител е определил този подход като насочен към осигуряване на по-изгодни условия за Русия.

Източници: dw.com