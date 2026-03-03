Новини
Разследвания »
Вътрешният министър смени и двамата областни шефове на МВР, работещи по казуса "Петрохан-Околчица"

Вътрешният министър смени и двамата областни шефове на МВР, работещи по казуса "Петрохан-Околчица"

3 Март, 2026 17:44 604 7

  • мвр-
  • смени-
  • началници-
  • петрохан-
  • околчица

На мястото на Рашков е назначен полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев

Вътрешният министър смени и двамата областни шефове на МВР, работещи по казуса "Петрохан-Околчица" - 1
Снимка: БГНЕС
СЕГА СЕГА
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Ръководството на МВР смени и двамата директори на областни дирекции, които работят по трагичните истории на "Петрохан" и под "Околчица", завършили с шест трупа с огнестрелни рани. Те са част от всички 23-ма сменени шефове на дирекции от всичките 28, пише вестник "Сега".

Махнат е шефът на областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който заемаше този пост от 2023 г. Именно той, заедно с окръжната прокурорка, беше първият който направи публични изявления за откритите трупове в хижата край Петрохан. Постепенно той изчезна от публичното пространство, докато сега става ясно, че вече е уволнен. На негово място е сложен Владимир Иванов, който бе представен пред състава от заместник-министър Калоян Милтенов. Иванов е бивш зам.директор на СДВР по времето, в което Милтенов беше директор на СДВР.

Освободен е бил и шефът на ОДМВР-Враца Красимир Йончев. Той беше първият, който говори официално след откриването на другите три трупа - тези в кемпера край Околчица. Постепенно и Йончев изчезна от публичното пространство. Неговото място вероятно ще бъде заето от Цветко Нинов, който е бил директор преди Йончев в периода 2021-2023 г. Към момента обаче на сайта на ОДМВР-Враца в раздела ръководител няма никакво име.

Припомняме, досега като новоназначен служебен вътрешен министър Емил Дечев освободи освен 23-ма от областните шефовете на МВР в страната, също и главния секретар на МВР Мирослав Рашков. На мястото на Рашков е назначен полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев, който стана изпълняващ длъжността заместник-главен секретар на МВР. Дечев обясни, че няма да предлага титулярен главен секретар.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиквата и после само аз съм крал

    4 1 Отговор
    Офисът на Лаура Кьовеши нищи стотици случаи у нас
    Европейската прокуратура води 267 активни разследвания в България за предполагаеми щети в размер на 1,7 милиарда евро към края на 2025 година. Това става ясно от огласения официален годишен отчет за дейността на институцията, ръководена от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

    Масови измами с европейски средства
    От всички висящи дела, новите разследвания, стартирали през изминалата година, са 82. По-голямата част от тях – общо 63 случая – са започнали по директен сигнал от националните власти.

    Най-сериозен остава проблемът с измамите с разходи, където се водят 244 дела за нанесени щети, оценявани на 1,13 милиарда евро. В 16 от случаите се разследва корупция за над 81 милиона евро, а други 18 преписки касаят мащабни митнически и ДДС измами за близо 487 милиона евро.

    През 2025 година софийският офис на институцията не е изисквал налагане на запори и възбрани върху имущество, за разлика от 2024 година, когато са наложени обезпечителни мерки за 6,7 милиона евро. Отчитат се 11 обвинителни акта срещу 24 души и трима окончателно осъдени. Въпреки статистиката, магистратите все още не отбелязват значим успех по нито едно от знаковите дела у нас, сред които са ремонтите в София и казусът с газохранилището в Чирен.

    17:48 03.03.2026

  • 2 Сомалийския пират

    5 5 Отговор
    ППдофилите замитат следите от зверствата които вършат.

    Коментиран от #5

    17:48 03.03.2026

  • 3 Дориана

    3 4 Отговор
    Разбира се точно така, трябва да има чистка не само в МВР , но и във всички завладени институции за да се изгради наново демократична България и тя да тръгне нагоре.Много ясно е , че този кабинет започва борба срещу корупцията , мафията и фалшифицирането на изборите. При Служебния кабинет на Главчев имаше силно влияние от Пеевски и неговия кандидат за бъдещ депутат в ДПС Ново начало Калин Стоянов , който трябва да се срамува от себе си. Те допуснаха и причиниха на българското общество най корумпираните и фалшифицирани избори в историята на България. Така, че започва борба за освобождението на България от корупцията и мафията.

    17:49 03.03.2026

  • 4 Киро

    4 3 Отговор
    Лама Дечев почиства петроханската секта

    17:49 03.03.2026

  • 5 Дориана

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сомалийския пират":

    Този , който най- много говори за педофилия точно той е такъв също както "Крадеца вика - Дръжте крадеца."

    17:51 03.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Покрай новата война случаят Петрохан вече заглъхна. ПП-ДБ ламите доазмитат последните следи водещи към техните НПО-та.

    17:54 03.03.2026

  • 7 Сменяй

    1 0 Отговор
    Герберската кочина.

    18:01 03.03.2026