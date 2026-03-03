Вътрешният министър смени и двамата областни шефове на МВР, работещи по казуса "Петрохан-Околчица"

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Ръководството на МВР смени и двамата директори на областни дирекции, които работят по трагичните истории на "Петрохан" и под "Околчица", завършили с шест трупа с огнестрелни рани. Те са част от всички 23-ма сменени шефове на дирекции от всичките 28, пише вестник "Сега".

Махнат е шефът на областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който заемаше този пост от 2023 г. Именно той, заедно с окръжната прокурорка, беше първият който направи публични изявления за откритите трупове в хижата край Петрохан. Постепенно той изчезна от публичното пространство, докато сега става ясно, че вече е уволнен. На негово място е сложен Владимир Иванов, който бе представен пред състава от заместник-министър Калоян Милтенов. Иванов е бивш зам.директор на СДВР по времето, в което Милтенов беше директор на СДВР.

Освободен е бил и шефът на ОДМВР-Враца Красимир Йончев. Той беше първият, който говори официално след откриването на другите три трупа - тези в кемпера край Околчица. Постепенно и Йончев изчезна от публичното пространство. Неговото място вероятно ще бъде заето от Цветко Нинов, който е бил директор преди Йончев в периода 2021-2023 г. Към момента обаче на сайта на ОДМВР-Враца в раздела ръководител няма никакво име.

Припомняме, досега като новоназначен служебен вътрешен министър Емил Дечев освободи освен 23-ма от областните шефовете на МВР в страната, също и главния секретар на МВР Мирослав Рашков. На мястото на Рашков е назначен полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев, който стана изпълняващ длъжността заместник-главен секретар на МВР. Дечев обясни, че няма да предлага титулярен главен секретар.