Вътрешният министър смени и двамата областни шефове на МВР, работещи по казуса "Петрохан-Околчица"

Ръководството на МВР смени и двамата директори на областни дирекции, които работят по трагичните истории на "Петрохан" и под "Околчица", завършили с шест трупа с огнестрелни рани. Те са част от всички 23-ма сменени шефове на дирекции от всичките 28, пише вестник "Сега".
Махнат е шефът на областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който заемаше този пост от 2023 г. Именно той, заедно с окръжната прокурорка, беше първият който направи публични изявления за откритите трупове в хижата край Петрохан. Постепенно той изчезна от публичното пространство, докато сега става ясно, че вече е уволнен. На негово място е сложен Владимир Иванов, който бе представен пред състава от заместник-министър Калоян Милтенов. Иванов е бивш зам.директор на СДВР по времето, в което Милтенов беше директор на СДВР.
Освободен е бил и шефът на ОДМВР-Враца Красимир Йончев. Той беше първият, който говори официално след откриването на другите три трупа - тези в кемпера край Околчица. Постепенно и Йончев изчезна от публичното пространство. Неговото място вероятно ще бъде заето от Цветко Нинов, който е бил директор преди Йончев в периода 2021-2023 г. Към момента обаче на сайта на ОДМВР-Враца в раздела ръководител няма никакво име.
Припомняме, досега като новоназначен служебен вътрешен министър Емил Дечев освободи освен 23-ма от областните шефовете на МВР в страната, също и главния секретар на МВР Мирослав Рашков. На мястото на Рашков е назначен полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев, който стана изпълняващ длъжността заместник-главен секретар на МВР. Дечев обясни, че няма да предлага титулярен главен секретар.
Европейската прокуратура води 267 активни разследвания в България за предполагаеми щети в размер на 1,7 милиарда евро към края на 2025 година. Това става ясно от огласения официален годишен отчет за дейността на институцията, ръководена от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.
Масови измами с европейски средства
От всички висящи дела, новите разследвания, стартирали през изминалата година, са 82. По-голямата част от тях – общо 63 случая – са започнали по директен сигнал от националните власти.
Най-сериозен остава проблемът с измамите с разходи, където се водят 244 дела за нанесени щети, оценявани на 1,13 милиарда евро. В 16 от случаите се разследва корупция за над 81 милиона евро, а други 18 преписки касаят мащабни митнически и ДДС измами за близо 487 милиона евро.
През 2025 година софийският офис на институцията не е изисквал налагане на запори и възбрани върху имущество, за разлика от 2024 година, когато са наложени обезпечителни мерки за 6,7 милиона евро. Отчитат се 11 обвинителни акта срещу 24 души и трима окончателно осъдени. Въпреки статистиката, магистратите все още не отбелязват значим успех по нито едно от знаковите дела у нас, сред които са ремонтите в София и казусът с газохранилището в Чирен.
17:48 03.03.2026
17:48 03.03.2026
17:49 03.03.2026
17:49 03.03.2026
До коментар #2 от "Сомалийския пират":Този , който най- много говори за педофилия точно той е такъв също както "Крадеца вика - Дръжте крадеца."
17:51 03.03.2026
17:54 03.03.2026
18:01 03.03.2026