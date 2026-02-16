Вземете 50% отстъпка за хостинг от

BulNews: Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица

16 Февруари, 2026 12:22 2 488 35

Възможно ле е някой от добре подготвените и въоръжени горски рейнджъри да е свитнал Алексей Петров? На този етап няма никакви доказателства, че вторите три жертви, намерени в кемпер в Балкана край Враца, са били живи в него, когато возилото е паркирано там

BulNews: Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица - 1
Снимка: БГНЕС
BulNews BulNews Информационна агенция
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Има топла връзка между убийството на бизнесмена Алексей Петров и шестте трупа, намерени в хижа „Петрохан“ и в района на Околчица във врачанския балкан, твърди ексклузивно агенция BulNews.

В анонимен сигнал до редакцията ни са описани няколко свързани твърдения, част от които ще запазим в тайна.
Вероятно малцина си спомнят, че на 16-и август 2023 година, когато беше убит бившият съветник в ДАНС Алексей Петров, полицията блокира цяла София.

Това, което тогава направи впечатление на професионалистите е, че единственият път, на който бяха изградени КПП-та за пътуващите, бе този в посока Монтана.

Още тогава медията ни публикува информация за щателните проверки точно на входа на прохода „Петрохан“.

Логично възниква въпросът защо тогава се обръща толкова голямо внимание на трасето по този маршрут? Официално, разследващите не бяха обявявали някого за издирване и в този случай възниква питането за кого или кои са проверявали полицаите на временните пропускателни пунктове? Нали в първите часове от убийството на знаковия бизнесмен нямаше яснота кой е извършителят и от кого е логистиката. Дори и към този час не е изтекла никаква информация кой гръмна Алексей Петров. Това е официално.

Защо са спирали автомобилите, когато не са знаел кого да търсят в тях? Добре, идва лека кола, те я спират и какво проверят в нея: млад мъж, нисък или висок човек, дългокос или с брада? Дори да има такъв, това не означава, че е съпричастен с престъплението. А тогава се проверяваше всеки автомобил, без изключения. Доста труд и сериозен ресурс са били необходими за това и е повече от ясно, че целта е бил конкретен човек.

Очевидно, още от самото начало службите са подозирали кои са в основата на цялата организация и затова са преградили пътя им за изтегляне в посока „Петрохан“.

И като се вземат предвид последните убийства в хижа в този район, нещата като че ли се наместват.

Възможно ле е някой от добре подготвените и въоръжени горски рейнджъри да е свитнал Алексей Петров? Защо, когато наемникът се навежда над него, той го моли на български „Пощади ме!“? Ами, ако килърът е грузинец или албанец?! Има ли вероятност двамата да са работили в миналото и жертвата да е разпознала стрелеца?

Не бива да се пренебрегва и фактът, че мъртвите горски рейджъри са били тактически добре обучени и отлично въоръжени. Вече се потвърди официално, че те са водели съвместни учения с полицията в Монтана.

„Тези хора имат дрон, който е по-добър от дроновете на “Гранична полиция”, тези хора имат оборудване, по-добро от това на служителите на МВР. И понеже стана въпрос за “Гранична полиция” и този обект е в зоната на охрана от нея, там също възникват въпроси”, коментира бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Ако обитателите на хижата все пак не са извършителите, възможно ли е поръчковият убиец да е получил съпорт от горските рейнджъри? Защо полицията блокира точно пътя към „Петрохан“, а не да речем, този към Перник или Благоевград? Възможно ли е килърът да е изведен от страната именно от някой от горските рейнджъри? Някак от само себе си изплува отговорът, че разследващите много добре са знаели цялата организация около подготовката на покушението на бившия съветник в ДАНС Алексей Петров.

И тук идва любопитното за шесторното убийство в хижа „Петрохан“ и на Околчица.

Убитият Алексей Петров беше в основата на слобката между ГЕРБ и ПП „Продължаваме Промяната“. Публично известно е, че именно той събира в манастир край София Бойко Борисов и факторите в новата партия. На тази среща повече от ясно е, че са постигнати договореност, а гарант за тях е била бившата барета. Вече е ясно, че дадените от младите политици обещания не са спазени и очевидно Алексей Петров бе наказан и за това. Пунта мара са твърденията, че е премахнат от жената до него или от бизнес партньор. В сигнала до редакцията на агенция BulNews се твърди, че той е премахнат именно в качеството му на архитект на бъдещето правителство.
Кой обаче реши да отмъсти за неговата смърт?

Един от дългогодишните приятели на Алексей Петров беше свиреп подземен бос. Малцина знаят, че той има къща край Враца, в която всяко лято децата му идваха да играят, в компанията на добре въоръжена охрана. Този човек има подготвени хора и достатъчно финансов ресурс, за да организира отмъщението за приятеля си. Той може да изпрати 10 от своите хора, които премахнаха доста хора по време на прехода към демокрация, да премахнат тези, които смята за съпричастни към покушението срещу бившата барета. Пишем 10, защото приблизително толкова са АТВ-тaта, които са забелязани в село Гинци, ден преди намирането на първите три трупа.

На този етап няма никакви доказателства, че вторите три жертви, намерени в кемпер в Балкана край Враца, са били живи в него, когато возилото е паркирано там. Но за това ще стане дума друг път.

Повечето читатели биха дали за пример пуснатите записи, на които рейджърите уж се прощават и се договарят да се видят в едно друго измерение. Вещи анализатори твърдят, че кадрите са обнародвани с цел да се даде знак към определени хора на различни позиции в държавата, че има записи и не всичко е унищожено. Така да се каже, някой изпрати послание с пощенски гълъб на някого.

И няколко думи за ролята на ДАНС.

Първоначалните спонтанни думи на кмета на село Гинци, че първи в района на хижа “Петрохан“ са влезли екипи на ДАНС, са истина. Този човечец няма как да си го измисли, тъй като очевидно е далеч от тези неща. От службите отричат, тъй като сред труповете има и техни агенти, и това е огромен провал. Очевидно, по високите етажи на ДАНС е настъпила паника, тъй като са допуснали да застрелят техни хора и ако това стане публично известно, ще предизвика много въпроси в обществото.

С голяма степен на вероятност може да се твърди, че в специалните служби са знаели добре какви ги вършат техните хора в района на хижа „Петрохан“, но не са допускали атаката срещу тях. Затова толкова настоятелно от разследването се пускат фитили за педофилия, хомосексуални отношения между мъжете, съществуването на секта, будизъм, трафик на мигранти през границата със Сърбия и т.н.

Всеобщо е впечатлението, че за да прикрият своя огромен провал, от ДАНС фабрикуват доказателства, които щедро се предоставят на гладите за информация национални медии. Неслучайно, повече от 2 седмици не се допуска никого до опожарената хижа. Трябва им време. Необичайното топло време стопи снега, а заедно с него в земята отидоха кървавите следи от убийството на тримата мъже. Чиста работа!

В сигнала до редакцията на агенция BulNews има още горещо инфо, но на този етап то ще остане в тайна.
Ние ще продължим да следим с голяма доза ирония сензационните разкрития по случая „Петрохан“ и Околчица, които настойчиво водят общественото мнение далече от истината.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 2 Отговор
    Ами Малък Тошко де забравиште?

    12:24 16.02.2026

  • 2 Дън Бай

    11 4 Отговор
    И с убийството на Кенеди!

    12:27 16.02.2026

  • 3 възмутен

    18 6 Отговор
    Така е , така е !!! А защо не се пише и за връзката с убийството на Кенеди ???!!! Защо мълчи МВР ???!!! Възмутен съм !!! Толкова съм възмутен , че чак не можах да еякулирам през фонтанелата си .

    12:27 16.02.2026

  • 4 Това още вчера го написа Бареков

    12 8 Отговор
    Че са били на подчинение на Пеевски и той е поръчал Алексей Петров и сега ги ликвидирал да прикрие следите

    Коментиран от #13

    12:28 16.02.2026

  • 5 Пич

    7 2 Отговор
    Е браво !!! Аз още същият ден предположих и ви посочих такава възможна връзка !!! Не може разследващи да не предположат и работят по няколко версии !!! Това, като го съчетаем с "вътрешното убеждение" на прокуратурата, че става въпрос за самоубийство, е доста съмнително!!!

    12:29 16.02.2026

  • 6 Инспектор Дюдю

    5 0 Отговор
    "....С голяма степен на вероятност може да се твърди, че ...
    Край на дебатите !

    12:31 16.02.2026

  • 7 Секретна ?

    7 0 Отговор
    Нещо като халтав райбер на селски външен кенеф !

    12:31 16.02.2026

  • 8 Лапни Шаранов

    11 3 Отговор
    Добре знаем ,че има връзка и с КОВИД-а , тези са ги свитнали ,щото са го донесли от Мексико , а в Мексико е пренесен от прилеп мигрант . Изобщо - вЕрвайте /на всички иди0тщини в миризливи сайтчета/.

    12:32 16.02.2026

  • 9 АМАТЬОР

    8 1 Отговор
    БРАВО БЕ , УБИВАТ С РЕГИСТРИРАНО ОРЪЖИЕ И ОСТАВЯТ СЛЕДИТЕ НА ВИДНО МЯСТО ВМЕСТО ДА СКРИЯТ ВСИЧКО.ЧЕ И ВИДЕО СЪС ЗВУК.НАПРАВО СА ВЪРХЪТ

    12:32 16.02.2026

  • 10 Той знае

    16 1 Отговор
    Питайте Тошко от АФрика да каже всичко за педофилите. Нещо е обиден от тях. С неговите п роста щини ИТН няма да влезе в НС.

    12:33 16.02.2026

  • 13 сто процента

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Това още вчера го написа Бареков":

    АААА , щом БАРЕКА го е написал , значи е на 100% (сто процента) АБСОЛЮТНА ЛЪЖА .

    12:34 16.02.2026

  • 15 007 /агент/

    7 1 Отговор
    Службите са "частна собственост".

    12:34 16.02.2026

  • 20 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Гербнн тотално се омазаха с тоя случай. Държавата е мафия водена от тикви и прасета

    12:38 16.02.2026

  • 24 К.Дрсподов

    1 0 Отговор
    Тия са рейнджъри, колкото аз съм космонавт.

    12:44 16.02.2026

  • 25 Ротативка.бг

    2 0 Отговор
    Няма начин да няма връзка!

    12:48 16.02.2026

  • 26 Вие сте бунаци

    5 1 Отговор
    Има голяма доза истина в тази статия.ДАНС и ченгетата упорито унищожават всякакви следи, а на с ни баламосват с небивалици.

    12:54 16.02.2026

  • 27 въпрос

    2 0 Отговор
    Е, на КОЙ са службите ? КОЙ има интерес Алексей да го няма ? КОЙ може да финансира подобни занимания ? Много въпроси има ......

    12:58 16.02.2026

  • 28 ИЛИ ВСИЧКО ТОВА ВЗЕТО ЗАЕДНО?

    3 0 Отговор
    ПЪРВО - ДОБРИ ХОРА ПОМАГАЛИ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ. ПОСЛЕ СТАНАХА, БУДИСТИ, ПЕДОФИЛИ, СЛЕД ТОВА ЧЕНГЕТА И НАКРАЯ ЛИКВИДАТОРИ НА ТРАКТОРА?

    12:58 16.02.2026

  • 29 Българин

    3 0 Отговор
    А къде е изпокри Пеевски?! Как досега не е дал ни едно интервю?...Трябваше да даде някакво изявление,също и Даниел Митов.

    Коментиран от #32

    13:00 16.02.2026

  • 30 Клошарио Клошарев

    0 1 Отговор
    Още помня онази новина на това медийно величие, наречено Булнюз: "Код кафяво! Мъж клекна в градинката зад Кауфланд и се изхака пред очите на минувачите".
    Та, хайде моля да не правите рекламата на тези врачански отпaдъци.

    13:00 16.02.2026

  • 31 1111

    2 0 Отговор
    И в двата случая се касае за убийство, фактите говорят.Има и връзка между двете престъпления,ДАНС има връзка с това.Пеевски трябва да бъде разпитан.

    13:03 16.02.2026

  • 32 логично

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Какво да каже ? Той подмолно удря от една страна ПП , отдруга Герб , за да не може Радев да има полезех ход за коалиция ,а Греб случайно ако вземе повече проценти , пак да нямат ход за коалиция .Като гледам какво става , изобщо няма да се учудя , ако до изборите има още убийства .

    13:04 16.02.2026

  • 33 помнещ цитати

    3 0 Отговор
    Някой да си спомня , някога изобщо да има разкрито убийство в България ? Един куп криминалисти вземат заплати и нищо не разкриват , дали ?

    13:07 16.02.2026

  • 34 КАКВО ЧУДНО?

    0 0 Отговор
    ВЕРБУВАН ОТ ДАНС? БАЩА МУ ОТ ДС? СЪЩОТО И ПРИ ТЕРЗИЕВ, МИРЧЕВ, ХРИСТО БОКАКИЕВ, ВАРНЕНСКИЯ КМЕТ, КИРО... АБЕ ЦЯЛОТО ПП-ДБ СА ДЕЦА НА ЧЕНГЕТА И САМИТЕ ТЕ СА СЪТРУДНИЦИ, АГЕНТИ И ЯТАЦИ НА СЛУЖБИТЕ. ПОЗНАВАТ СЕ, ПОДКРЕПЯТ СЕ, ХОДЯТ СИ ПО ХИЖИТЕ, СПОНСОРИРАТ СЕ И ДРУГИ...

    13:11 16.02.2026

  • 35 Престанете бре

    0 0 Отговор
    Не нор мал ни и.пре ста нете да си развивате фантазиите бе,аман от луди.

    13:14 16.02.2026