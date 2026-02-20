Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Разследвания »
Водна криза без край: Кой носи отговорност за безводието в област Добрич?

Водна криза без край: Кой носи отговорност за безводието в област Добрич?

20 Февруари, 2026 12:11, обновена 20 Февруари, 2026 12:15 830 14

  • добрич-
  • безводие-
  • проблеми-
  • криза

Фактите говорят сами, а отговорността не може повече да бъде размивана

Водна криза без край: Кой носи отговорност за безводието в област Добрич? - 1
Снимка: YouTube
Факти Факти
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

В 21 век жителите на Добрич и десетки населени места в областта продължават да живеят като в режим на бедствено положение – без редовен достъп до вода, без налягане, без яснота кога проблемът ще бъде решен. Фактите говорят сами, а отговорността не може повече да бъде размивана.

В кв. „Добротица“, който е един от най-престижните райони на града, разположен над парк Св. Георги и езерото, новите кооперации и модерните ресторанти страдат от хроничен недостиг на вода. Когато изобщо има водоподаване, налягането стига само до долните етажи. Хората по високите етажи са принудени да чакат съседите им да заспят, за да могат да напълнят един бойлер или да се изкъпят. Същата картина се повтаря в кв. „Христо Ботев“ и кв. „Балик“. Това не са отдалечени махали, а квартали на областен град. След ремонти улиците остават разкопани и неасфалтирани, превръщайки се в кални ями при първия дъжд. Гражданите понасят двойния удар – без вода и без нормална инфраструктура.

В Община Добричка положението е още по-драматично като действа неофициално обявен воден режим. В с. Алцек водата достига до първите две-три къщи. Останалите жители с дни и седмици нямат капка и пълнят кофи от съседите си. Това не е временна авария, а системен провал. В селата Владимирово, Божурово, Карапелит и Росеново между 60% и 70% от домакинствата остават без вода, особено през лятото. Тревожното е, че и през зимата ситуацията не се подобрява въпреки обилните валежи. Логичният въпрос е: къде отива водата?

В Балчик и селата към общината кризата също е хронична. С. Рогачево, разположено на по-високо място, практически остава без вода поради липса на налягане. Говори се за подмяна на помпите с по-мощни, но вече шест месеца хората живеят само с обещания. С. Дропла и с. Ляхово също са без вода през по-голямата част от времето. За живеещите там това означава невъзможност за нормален бит, земеделие и елементарна хигиена.

В Генерал Тошево смяната на дългогодишния районен началник с политически обвързана с БСП фигура поражда въпроси, но по-страшни са последствията на терен. В с. Добрин няма вода. Там се намира и старчески дом, чиито обитатели и персонал са принудени да съществуват в унизителни условия. Липсата на вода в социална институция не е просто административен пропуск, морален провал. Без вода са и селата Зърнево, Безмер, Полковник Савово и Балик в същата община.
В Община Крушари селата Загорци и Лозенец също са сред потърпевшите. Когато липсата на вода стане ежедневие, тя престава да бъде новина, но не престава да бъде проблем.

Всичко това очертава системен срив в управлението на водоснабдяването в област Добрич, поето в средата на миналата година от Хари Павлов. Водата не е лукс, а основно човешко право и базова обществена услуга. Когато цели общини живеят на кофи и туби, въпросът вече не е технически – той е управленски. В продължение на месеци наред новият управител не само не подобрява ситуацията в областта, а напротив – свидетели сме на непрекъснатото ѝ влошаване. Самият Павлов няма предишен опит в управлението на каквото и да било държавно предприятие. За сметка на това през годините се е прехвърлял между различни частни фирми, някои от които изпълнители на обществени поръчки именно във ВиК сектора.

Дали точно това не е насочило интереса му към държавното предприятие – голям възложител на обществени поръчки – не се знае. Прави впечатление, обаче, че преди години е бил Председател на Съвета на директорите на една от фирмите обискирана при прословутата акция „Октопод“. Твърди се, че е сред активистите на „ДА България“.


Добрич / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОнЯ

    3 5 Отговор
    Доналд Тръмп е виновен.... Пеевски и Борисов не са виновни

    12:21 20.02.2026

  • 2 Лама Гюро

    7 1 Отговор
    И отново ДБ намесени в кражби, кризи и скандали.

    12:22 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    5 1 Отговор
    предупреждаваха, че това извличане на вода чрез все по-дълбоко сондиране ще доведе до плачевни резултати

    12:34 20.02.2026

  • 6 хаха

    5 2 Отговор
    Беееее-ее-еееее-ееее?
    Хайде на изборите бее-е-еее-еее!
    Пак да си избирате от същите беее-е-е-е!

    Нали така овчита? ХАХАХА!
    Тикви,шопари, вГ-Зраждани, пе-пе-расти и.т.н. Толкова си можете просто.

    Шумен e без вода след налети 220 милиона лева
    Двудневната авария тъкмо бе оправена и... настана нова

    12:35 20.02.2026

  • 7 Ами

    5 1 Отговор
    СДС и лично Александър Йорданов казваше, че всикопостроено при социализма трябва да бъде унищожено, включително поясите в Добруджа, вече водата и тока, такава каквато е била Добруджа - безводна

    12:37 20.02.2026

  • 8 Бойко Българоубиец

    2 2 Отговор
    Добруджа ми трябва суха за да покрия със солари 😏😈ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:22 20.02.2026

  • 9 Дядо Кънчо

    1 1 Отговор
    Всички държави, през които минава река, (Дач, Данубе, Дунай) - Дунав си изхвърлят отпадъците от тоалетните в реката. Рибата Шаран се храни с тия изпражнения. А ние даже по времето на Бай Тошо построихме за снабдяване на населението с питейна вода от Река "Дач, Данубе, Дунай". Извод: Това означава, че ние сме горди и покорни на Комунистическите традиции от миналия век - да пиеме "Пикняяяяя" и да си хапваме "Шарани, хранени с отпадъци от тоалетната чиния. "Здраствуйте Ребята - Напред - комунистическата наука е Слънце" Едно време си ловяхме Шарани от езерата, реките и пиехме водичка от бистра рекичка или от геранче на кака Сийка с менци! Еххх прекрасни времена са имали нашите деди преди 1944г. и са пеели - "Сийке, седни на моя, Сийке кацни на моя"!

    14:05 20.02.2026

  • 10 Майчице Свята

    0 1 Отговор
    Аз живея в апартамент в блок. Понеже апартамента беше построен върху геран, сложихме вода помпа и сега всичките живеещи по апартаментите си имаме не само вода за къпане и пране, но и за пиене. Там в кладенеца отпадъци не влизат. Лошото е само това, че мома Гергана няма как с Менци на рамо да отиде там и да ги напълни и след това да ги разлее пред очите на Юнака в който се е влюбила!
    Защо комунистите унищожиха "ГЕРАНИТЕ - КЛАДЕНЦИТЕ" , които хората имаха по своите собствени земи? Защо в момента ако имаш "Геран - Кладенец" в двора на своят дом трябва да го регистрираш и да плащаш данък? Та изслушайте песента на Мими Иванова - Майчице Свята.... Стара като Земята... твоят сън ме допреди. Майчице Свята чиста като росата... твоят дъх в мене гори... Майчице Свята силна като морето, моят дух ти го крепиш... Майчице Свята топла като лъчите..моят дъх ти озари....

    14:07 20.02.2026

  • 11 Майчице Свята

    1 0 Отговор
    Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022г. , не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност. Та то до 1944г ...ние БЪЛГАРИТЕ СМЕ БИЛЕ СВОБОДНИ..... Спомням си като малък на село и нашата къша и съседната имаха един Геран... и там идваше и вадеше от герана най - старият човек, който съм виждал на над 110 г - Баба Герга и се усмихваше... и ми даваше да си пийна бистра водица!

    14:10 20.02.2026

  • 12 Майчице Свята

    1 0 Отговор
    Едно време в двора на всяка къща на село имаше ГЕРАНИ от които с кладенци си вземаха вода за пиене, за миене, за поливане.... някой къщички си имаха своя изворна вода... от рекичките..... По времето на Соца забраниха Гераните, Чешмичките, да се ползва вода от Реките.... и Комунистите написаха, че това е ДЪРЖАВНА - ???НАРОДНА??? ВОДА и забраниха на НАРОДА БЪЛГАРСКИ ДА СИ ПОЛЗВА ВОДАТА ОТ СВОИТЕ СОБСТВЕНИ ЗЕМИ КОИТО ПРОТЕЖАВАШЕ, понеже му отнеха ЗЕМИТЕ и ГЕРАНИТЕ и ЧЕШМИТЕ и РЕКИТЕ!

    14:11 20.02.2026

  • 13 Майчице Свята

    1 1 Отговор
    Ми то по времето на Соца, забраниха хората да имат герани. Унищожиха чешмичките около селата и градовете. Едно време хората са отглеждали всичко, понеже са имали свои ниви. Глад не е имало. Изкоренихте земите на Селяните! Направиха си ТКЗС -та. По времето на Соца си Направиха язовири да поливат реколтите по ТКЗС... Сега кой ГоведаРоби ще ти работят за поддържане на язовирите и да поливат с вода от тях земите в ТКЗС-тата? От реката Дунав прекараха мръснаВода по градовете....

    14:11 20.02.2026

  • 14 един

    0 0 Отговор
    Моето мнение в една дума- упадък!ВиК мрежата в страната и в частност в Добруджа е изградена преди повече от 60-70 год. при съвсем други условия,хората работеха "доброволно" а държавата имаша в ръцете си целия финансов и материален ресурс.Изградените тогава водопроводи са вече крайно амортизирани и ВиК дружествата са принудени да вършат непрекъснати ремонти които ги натоварват финансово,което пък от своя страна се отразява и на заплащането в сектора и на желаещи да я работят тази работа.Отделно от това селата се обезлюдиха и е нерентабилно да се подържа ВиК мрежата за малко хора.

    14:56 20.02.2026