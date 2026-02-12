Калушев посочил новия гуру на сектата – Деян Илиев

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Нов гуру има сектата на Ивайло Калушев и той ще продължи делото му с промиване на мозъци в затвореното общество, научи ексклузивно „Филтър“ от източници, запознати с разследването, както и от хора в кръга на планинските рейнджъри. Това е колегата му от гмуркането Деян Илиев, който е негов ученик от дете и е възприел учението на ламата Иво, разкри "Филтър".

По същия начин Калушев е привличал към себе си много хора, които са приемали неговото учение. Сред тях са тримата застреляни в хижа „Петрохан“ Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Убитите в кемпера под връх Околчица Николай Златков и Александър Макулев също са негови „деца“, но от второ и трето поколение негови последователи.

В България и по света обаче има други клетки на опасната секта „Небесна Дхарма“

на учителя „Иво“, категорични са източниците на „Филтър“.

„Шестимата самоубийци са вярвали, че минават на следващо ниво в познанието на вселената. Тук делото им продължава, за да се разрасне. Най-просветеният, т.нар. Лама Иво, се е погрижил за това приживе. Така функционират сектите“, обяснява отлично запознат с разкриването и неутрализирането на тайни общества, който дълги години е работил в една от службите за сигурност.

Засега по разследването има категорични данни, че шестимата са сложили край на живота си доброволно. Причината е, че нямат достатъчно спонсори, разочаровани са от обществото. В последните два месеца са били психически нестабилни и отчаяни от действителността, разказало дете, което е било при тях за обучение. Не виждали смисъл да продължават дейността си. Бащата на детето е разказал на разследващите, че шестимата от хижата са говорили за смъртта като изход от ситуацията.

„Небесна Дхарма“ обаче има много последователи, които са достигнали различни нива на „познанието“ и усъвършенстването си под вещите напътствие на Лама Иво.

В различни периоди той винаги е имал най-близък човек до себе си.

В последните години това е 23-годишният Николай Златков, който е една от жертвите в кемпера

заедно с гуруто Калушев и най-младата надежда на сектата Александър Макулев. Последният е дете на пещерняка Яни Макулев, който е приятел с Калушев от 35 години. Според източници на „Филтър“ в последните години Яни се държал странно, а близките му имат съмнения, че е развил психическо заболяване.

Въпреки стотиците приятели на Калушев покрай екстремните спортове и другите му занимания посветените в най-дълбоките му религиозни тайни са малцина. Един от тях е Деян Илиев. Той също е гмургач, пещерняк и алпинист. Част е от екипа на Калушев от 90-те и го е последвал по време на пътешествието в Мексико. Там групата сектанти основава местна структура. Паралелната им дейност е свързана с изследване на подводни пещери и дори снимат филм, щедро финансиран от приятелите им в България.

Деян Илиев е един от водолазите, които през 2010 година спасяват заклещените хора в пещера Духлата. Тогава основно действащо лице е Ивайло Калушев. Екстремистите извършват операция, която е невъзможна за служителите в пожарната и други държавни власти. Превръщат се в герои.

Деян Илиев е един от първите ученици на Ивайло Калушев и най-просветен в учението му. Според източниците на „Филтър“ той се издирва от МВР и ДАНС, за да даде повече информация за сектата, но още не е открит.

Живеел основно в чужбина и най-вече в Мексико, където развивал дейността на тайното общество

далеч от любопитни погледи. Деян Илиев срещнал Калушев в края на 90-те години, когато е на 16. Кандидатствал за един от курсовете му и останал впечатлен. Бил проблемно дете, с агресивни отношения в обществото, но когато започнал странните практики при Лама Иво, се успокоил и намерил себе си. Така започва „пътешествието“ на всички ученици на Калушев, който е бил лидерът на опасното течение с основи в миролюбивия будизъм. Калушев и Илиев са били заедно в манастири в Индия и Непал, където Калушев е попивал учението от учителите си. После се връщат в България и започват да проповядват традиционен будизъм от Тибет.

Лидерът Каушев обаче се скарал с монасите от Тибет и започнал да пише свои правила за новото учение. Той поставя основите му в Мексико. През 2013 година Калушев предприема пътешествие с платноходка. Един от малкото, които се осмеляват да го последват, е точно предполагаемият нов лама на „Небесна Дхарма“. След 5 години сектантство в джунглите на Мексико Калушев се прибира в България, за да търси последователи тук, а Деян Илиев остава в Мексико. За него има данни, че често посещава България, но вече не контактувал с приятелите си от пещерите, както в миналото. „Групата на Калушев и Илиев беше много странна.

Дори в общи експедиции страняха, отделяха се от групата, говориха си тайно от нас.

След това изчезнаха. В нашите среди се знае, че са сектанти, но никога не са ни пречили“, разказва техен приятел от миналото, с когото ги свързват общи експедиции в морета, пещери и планини.

След завръщането на Ивайло Калушев в България през 2019 г. той първо подновява дейността си с школата за приключения. После купува хижа „Петрохан“ от бащата на Искра Фидосова, където е базата на последователите му, след което е подписано споразумение с екоминистъра Борислав Сандов от кабинета на Кирил Петков за съвместна дейност на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Подписът е на Ивайло Иванов, който е бил публичното лице, но дейността е била организирана от Калушев. Деян Илиев от структурата в Мексико също е посещавал много пъти хижата на планинските рейнджъри, научи „Филтър“.

През 4-те години на съществуването си групата около Калушев е използвала школите за деца и дейностите по опазване на природата като параван за религиозната си дейност, твърдят запознати с разследването.

Търсил деца от Украйна, отричал образованието в училище

За 6 години не се намират доказателства, че Калушев и приятелите му от хижата са се възползвали сексуално от децата, които са я посещавали

„Школа „Роук“ има възможност да помогне безплатно на деца от Украйна (в тийнейджърска възраст от 13 до 16 години) с младежки програми в планината. В създалата се ситуация можем да помогнем с нужното разсейване от настоящите проблеми и с изграждане на добра основа за адаптация на младежите. Моля, свържете се с нас за повече подробности.“ Това е съобщението в школата за приключения на Ивайло Калушев в дните след избухването на войната в Украйна. Тогава дейността на сектата му е във възход.

Ивайло Калушев се връща от Мексико в България през 2019 година с готова концепция и завършено учение „Небесна Дхарма“. Тогава създава школата за приключения „Роук“. Търси деца с проблемни семейства по столичните частни училища. Увлича ги с разкази за планината и пещерите, с духовни практики и познания за вселената. Никоя институция не обръща внимание на религиозната му дейност. Той дори дава интервю в Българското национално радио.

Целта му са момчета между 13 и 15 години. Калушев се сприятелява със семействата им. Описват го като добър човек, който изслушва внимателно, говори спокойно, вдъхва доверие. Богати и известни семейства падат в капана около 2021 година. Започват преводи от стотици хиляди към сметките на Калушев, за да води децата на експедиции и духовни пътувания по света. Повечето деца са интровертни или имат проблеми с агресията, мобилните телефони и взаимоотношенията с останалите. Според източници на „Филтър“ е подбирал по-лабилните деца, за които е преценил, че ще приемат неговите духовни практики. С тях е медитирал и ги е учил за вярванията на сектата си. Останалите са се върнали в семействата. Въпреки това личало, че се е опитал да промени и тяхната психика с неговите разбирания. Децата са се държали странно и дистанцирано в семейния и приятелски кръг.

Ето какво пише Калушев във Фейсбук на 15 септември 2024 година:

„Настъпи отново първият учебен ден – моментът, в който нашите малки приключенци сменят пелерините на творчеството с униформите на еднообразието. Не е ли вдъхновяващо как образователните институции старателно преработват дивите пейзажи на младите умове в добре асфалтирани еднопосочни улици? До някаква степен е удивително да се наблюдава как любопитството намалява, докато се утвърждават готовите отговори. За още една славна година на превръщане на въпросите в изисквания, на мечтите – в схеми, а на оригиналните мисли – в бележки под линия!“.

„Изказваме най-искрени съболезнования по случай първия учебен ден на всички деца (а и на техните родители), които са жертва на една напълно счупена и неработеща образователна система. Хора, събудете се! Дори и ние да сме се повредили, нека поне децата ни имат шанс в този напълно объркан свят. Алтернативи винаги има, ако в нас има смелост, достойнство и мъдрост“, пише в друг пост на школата „Роук“, управлявана от Ивайло Калушев.

За 6 години не се намират доказателства, че Калушев и приятелите му от хижата са се възползвали сексуално от децата, които са я посещавали. Родителите не са имали дори съмнение, че това може да се случи. Единственият сигнал за дете в опасност е от 2024 г. Това е случаят с 8-годишния Леон, син на легендарния фотограф Симон Варсано. Бабата и дядото на детето сигнализират институциите, но не твърдят, че с него е злоупотребявано сексуално. Сигналът е изтеглен след скандал с родителите. Никой друг от семействата на обучаваните в сектата не се е оплакал.

Хронология на едно масово самоубийство

Ядрото в сектата на Ивайло Калушев са 6 души. Той е лидер и лама. Най-близкият му е 23-годишният Николай Златков, с когото са заедно от 12 години. 15-годишният Александър Макулев е най-младият член. Останалите са старите приятели на Калушев – Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов.

На 31 януари първите трима са в къщата на Калушев в село Българи. Там са ремонтирали постройката. Забелязани са от местните, които са разказали на полицията. След това кемперът с Калушев, Златков и Макулев тръгва към хижа Петрохан. На 1 февруари следобед Калушев и двамата най-млади членове се връщат в хижа „Петрохан“, става ясно от записи на камери, които полицията е иззела от мястото. Там Калушев си взема сбогом с тримата от планината – Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов. След това потегля с кемпера заедно с Александър и Николай. На следващите записи се вижда как тримата мъже от хижа „Петрохан“ влизат вътре и скоро след това от вратите и прозорците на постройката излиза гъст дим. От МВР и прокуратурата обявиха, че са подклаждали огъня с пелети и книги, напоени със запалителна течност. От друг запис, показан на брифинга, се вижда, че Дечо, Пламен и Ивайло застават близо един срещу друг в триъгълник. „За мен беше чест“, казва всеки от тях. „Ще се видим скоро…“, се чува още на записа.

По информация на „Филтър“ след това тримата се прегръщат и се прострелват в главите със законно притежаваните си оръжия. Падат на земята в тази поза, което показва ритуалността на самоубийството. През това време ламата Ивайло Калушев отново пътува с младите в кемпера, но към връх Околчица, където е убит Христо Ботев. Неслучайно последният му пост във Фейсбук е стихотворението на поета революционер „Борба“. Близо до върха Ивайло Калушев спира кемпера.

Първо застрелял в главата Александър Макулев, който е бил седнал в будистка поза зад шофьора. Пръстите на момчето са били сплетени. В същото време Николай Златков на седалката до шофьора натиска спусъка на друг пистолет, насочен към главата му. Накрая Ивайло Калушев се прострелва и главата му пада на стъклото отпред. Според психолози от МВР всички са знаели какво ще се случи и са били съгласни да последват групата в смъртта.

Александър МЕТОДИЕВ

