Ивайло Калушев имал 21 имота в цяла България, купил си и държавен до хижата

Ивайло Калушев имал 21 имота в цяла България, купил си и държавен до хижата

10 Февруари, 2026 14:07

Извън българската си собственост, Калушев разполага с имоти и в Мексико

Ивайло Калушев имал 21 имота в цяла България, купил си и държавен до хижата - 1
Снимка: БНТ
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

51-годишният Ивайло Калушев, който се е изживявал приживе като лама, е купил от Министерството на земеделието 5 декара земя край хижа “Петрохан” за сумата от 4918 лева, или 2514 евро. Сделката е вписана на 13 декември 2021 г. Това се оказва първият ден като министър на Иван Иванов от БСП, понастоящем министър на регионалното развитие в оставка.

Освен този имот се оказва, че през годините Калушев е бил собственик на още 21, които придобил от покупка, дарение или чрез завещание, част от тях е и продавал. Те са на различни места в България, показва справка в Имотния регистър. Най-големият е именно хижа “Петрохан”, където миналия понеделник бяха открити мъртви неговите сподвижници Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, пише "24 часа".

Калушев купува хижата на 23 януари 2020 г. от фирма “Аркси” ООД на Фидос Искренов, баща на бившата депутатка Искра Фидосова. Според Имотния регистър цената е 96 000 лева, или 49 084 евро, което по всяка вероятност обаче е на данъчна оценка, а реалната е значително по-голяма.

На 12 юли 2022 г. Калушев отдава под наем хижата на приятеля си Ивайло Иванов. Парцел от половин декар в странджанското село Българи пък купува през май 2023 г. за 5 хил. евро. Месеци преди това - през октомври 2022 г., той се сдобива и с двуетажна къща в селото, чийто първи етаж е 72 квадрата, толкова е и вторият. Цената е 60 хил. евро. Имотът беше претърсен преди седмица. От майка си Стилияна Димитрова получава като дарение през 2021 г. апартамент на столичната улица “Васил Априлов”, която е недалеч от Докторската градина. Той е малък - едва 24 квадрата, а цената, пак по данъчна оценка е 79 хил. евро. 79-годишната жена обаче си запазва правото на ползване.

По силата на завещание от август 2024 г. придобива от баща си Георги Калушев 54 квадрата апартамент в район “Красно село”. Заради начина на получаване не се посочва материалният интерес на сделката. Пак от него, но чрез дарение се снабдява на 24 март 2023 г. с парцел от близо декар на ул. 70 в София на стойност 24 хил. евро.

През юни 2021 г. той получава като дарение от майка си Стилияна Димитрова-Майсторова и пастрока си - художника Николай Майсторов, имот в дряновското село с. Долни Драгойча. Затова в понеделник разследващите съобщиха, че са претърсвали и имоти в Дряновско. Тъй като са дарения, цената е на данъчна оценка и е малко над 2000 евро. Извън българската си собственост, Калушев разполага с имоти и в Мексико. Поне така твърди в собствените си страници в социалните мрежи.

Още при заминаването за латиноамериканската страна с парите на негови подръжници бил закупил два имота, в които вдигнал будистки ступи. Калушев обаче притежава дори пещера на Ривиерата на Юкатан, от която има множество снимки в социалните мрежи. Официалното му твърдение е, че там е водил туристи и така са се издържали. В същото време Калушев е правил доста големи инвестиции, дори е построил две базови станции за мрежа за мобилни телефони в джунглата.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    24 20 Отговор
    Пускал е децата на политици и бизнесмени и ги е изнудвал.

    Коментиран от #2, #6, #17

    14:08 10.02.2026

  • 2 честен ционист

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Замундата ли ги е пускал?

    14:10 10.02.2026

  • 3 Тома

    56 0 Отговор
    Аз познавам и едни юнаци които си бяха купили заводи за по 1 долар защото в България е рай за мошенниците

    14:10 10.02.2026

  • 4 Селянин

    31 7 Отговор
    Преди дни един запознат в Х предвиди, че точно така статия с такива внушения ще излезе. Предвиди и другите медиини изяви по темата. Или е много умен или работи във същата фирма.

    14:11 10.02.2026

  • 5 Епстийн

    15 4 Отговор
    21 тайни квартири

    14:12 10.02.2026

  • 6 Сиганин

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бате, да ти пусна бири чета наиш ко парче вади

    14:14 10.02.2026

  • 7 Някой

    24 2 Отговор
    Очевидно е намесена държавата. Как НПО започва в името с "Национална агенция ..." - забранено е. Как на безценица получава имоти. Иначе май помагали на държавата по разни случаи.
    Да допуснем, че не е набеждаване да ни излъжат. Това да се самоубият си е тяхна работа. Но трябва да го направят сами. Не детето където казват със сплетени ръце. Ако е така е извършено от друг. Освен ако после не го местят в поза. Отделно че е дете. Застреляли са и кучето. Това не са самостоятелни деяния. Имаше вариант един да е извършил всичко и после да се самоубие. Но никъде не споменават за следи от борба.
    Поне за някакви неща сигурно ги набеждават. Това че не са женени (при техният живот нормално), не значи че са педофили. Може да са вярвали в неща. И постепенно все по-откъснати от обществото и все повече.
    Има и конспиративен вариант, че така ни го предлагат. Мен ми бе странно, че външни камери имат звук, но имало такива, но трябва специални разрешения и затова обикновено не се ползвали.

    Коментиран от #15, #33

    14:14 10.02.2026

  • 8 дядото

    20 4 Отговор
    по-добре е от нищо,но не се ли води разследване за убийство на 6 човека.по логиката на тази публикация сума ти народ с много имоти,жилища и богатства трябва да са заподозрени за лами,за убийци.

    14:15 10.02.2026

  • 9 не/честна сделка

    13 3 Отговор
    И аз имам 5000лева за същите 5 декара (по 1лев за 1кв.м жива тревна площ), дали са съгласни да закупя този имот?

    Коментиран от #19

    14:15 10.02.2026

  • 10 Тити на Кака

    17 6 Отговор
    А сега е време да се запознаем с данъчните декларации на Ламата.
    Кога, колко доходи е отчел и с какви данъци е ощастливил нашия народ.
    Да се запознаем с разходите му за отопление на виличката от 1117 м2, например. С покупната цена / според която през 2020 г. някой спокойно може да си купи хотел 1117 м2 за 49 000Е, Кокоран ряпа да яде с несобствения си имот на Чаталджа/. Цената на ремонтчето на виличката. И после да сравним доходите с платеното за скромните му имотни интервенции. Духовните имотни интервенции, които сега очакваме да се пренесат в по-добрия свят, следвайки духовния си притежател.
    Та?

    Коментиран от #58

    14:15 10.02.2026

  • 11 Агент Мълдър

    17 14 Отговор
    Какво коментирате няколко отпадъка по-малко. Ясно е че се отлича внимание и от дигиталното евро лични карти и фалита на ЕС.

    Агент Стоянов държавна сигурност

    14:16 10.02.2026

  • 12 ШЕФА

    16 11 Отговор
    Брей,заможен педо.... бе,явно предоставял непълнолетна стока на приятелчетата си от БСП и ПП-ДБ и те са му се отблагодарявали подобаващо.Довечера ще гледаме по новините Иван Иванов който ще обяснява като онзи изр... Сандов че договора нищожен и е само лист хартия.

    Коментиран от #61

    14:17 10.02.2026

  • 13 1989 година

    27 2 Отговор
    Дали няма да прочетем статия за хората които си купиха кк.Албена , кк Зл.Пясъци ,Боровец , Русалка , просто ей така , цели населени места .......

    14:17 10.02.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    29 2 Отговор
    С една заплата, а ???
    Тук трябва ДЪЛБОКА ОРАН. Явно много пари са се прали при него, вече е станал неудобен и на служби, и на политици от едър калибър.
    Мистериозни джипове...
    НЕ ! Било ритуално самоубийство... Глупости на търкалета... НО ТАЗИ ВЕРСИЯ ЩЕ ОСТАНЕ, защото властимащите ТАКА ИСКАТ !!!

    14:17 10.02.2026

  • 15 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Ами Национална лотария?

    14:17 10.02.2026

  • 16 Станев

    21 10 Отговор
    Такава организирана медийна атака срещу избитите могат да спретнат единствено Тиквата и Пра се то, които държат 95% от медиите в България. Отговорете си сами защо го правят.

    Коментиран от #20, #29

    14:17 10.02.2026

  • 17 Къде

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ги е "пускал" ? В "заведението" ти по голяма нужда ?

    14:19 10.02.2026

  • 18 Космос

    3 0 Отговор
    Шиши е виновен

    14:21 10.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "не/честна сделка":

    Бих те посъветвал да се насочиш не към горския имот за 5000. Пробвай се да придобиеш виличката от 1117 м2 на два етажа за 49000Е. Ще станеш милионер срещу няколко подписа само.
    После и за духовен водач можеш да се обявиш, стига да намериш малки момченца, чиито родители да ти се вържат!

    14:21 10.02.2026

  • 20 учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Станев":

    Чудим се защо ти го правиш и пишеш заклинания..

    14:23 10.02.2026

  • 21 Варна

    15 1 Отговор
    Спокойно,както с камерите в училищните тоалетни,гинекологичните кабинети,салоните за разкрасяване,чувалите с пари,другите убииства и тн.и тука няма да има виновни и задържани,нито политици нито убиици.Кой да ги разкрие и задържи,Къдравата Сю ли хахаааааа ,тя като стана Министърка се пострига късо !

    14:23 10.02.2026

  • 22 Преса

    12 1 Отговор
    Хора, след 2010 год хижата се стопанисва от Искра Фидосова хижата се посещава от Бойко Борисов и Цветан Цветанов не един път депутати на Герб я посещават събота и неделя и си правеха шокерица с Герб-лелки тук съм виждал Деси от Дулово с Лъчо Мозъка! Имаше и някакъв склад с нещо!

    Коментиран от #28, #39

    14:26 10.02.2026

  • 23 Павлов

    11 0 Отговор
    А спонсорите ви Тиквата и Св ин я та колко имота имат? Кога ще напишете ?

    14:26 10.02.2026

  • 24 Представете си

    7 1 Отговор
    Колко са взимали покровителите му..
    А те са всички..
    Разбягаха се като дойде Пат Фалън!
    Радев като научи- оставка да избегне разговор
    Радев, да кажеш нещо?
    ,,Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"

    Всички са разбрали,бче Пат Фалън идва,- в момента тече усилено разследване на мексиканските картели,,/ лондонсити/

    Роско превантивно го пратиха в комитета за Мир на Тръмп..

    Къде са сега другите?

    Давай, Тръмп,!
    Путин каза- балът на вампирите свършва

    14:26 10.02.2026

  • 25 е...........

    3 1 Отговор
    Нещо друго изровихте ли , че имам спешна работа............

    14:27 10.02.2026

  • 26 Браво ... истински неандерталец

    6 0 Отговор
    Щом е притежавал дори пещера на Ривиерата на Юкатан

    14:27 10.02.2026

  • 27 И сега

    12 2 Отговор
    другарите ще ги прилагат . В Мексико нищо не му се е случило , но тук го самоубиха с още петима , между тях и дете .

    14:27 10.02.2026

  • 28 депреса

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Преса":

    Може, може, ама училищната дейност на НПО е разрешена от Денков за друг собственик.

    14:29 10.02.2026

  • 29 Тити на Кака

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Станев":

    Коментирай сделката по придобиването на хижата / 1117 м2 на два етажа/ за 49 000Е, поклоннико на духовния водач.
    Ще се пробваш ли или пак ще се гушкаш със спасителното име на Шиши?
    Какво щеше да говориш за Шиши, ако станеше ясно, че е купил 2234 м2 имот на атрактивно място за под 25Е на м2?
    Как щеше да грухтиш под такава новина, гений?
    И защо сега не грухтиш, а сърцераздирателно стенеш от мъка по покойния детелюбец, когото Шиши е принудил да извърши тази очевидна имотна измама?
    Грухни, ми, грухчо - да грухнем / дето пее Янка Рупкина по празника на прасетата с ококорени очета/!

    14:29 10.02.2026

  • 30 Канал

    11 1 Отговор
    За милиарди- всичко- деца, имигранти, дрога
    Специална зона
    Лелее
    Не успяха да зачистят както трябва.
    Какво да говорим?

    14:30 10.02.2026

  • 31 Дедо Мраз

    14 2 Отговор
    Днес гледах клип с овчаря който е открил кемпера. По неговите думи веднага е звъннал на органите на реда, което се разминава с твърденията на разследващите, че нямало обхват. Каза още, че шофьорското място е било празно.

    14:30 10.02.2026

  • 32 Познат на жертвата

    11 3 Отговор
    Купил ги е защото е мислел да се “самоубива”
    Колко още глупости и лъжи ще се изпишат ?

    Коментиран от #46

    14:30 10.02.2026

  • 33 Кафе

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Как не можаха да намерят един клошар да ги убие и после да се самоубие като в нови Искър,но времето между заповедта и изпълнението е било малко и се е работило на скорост

    14:30 10.02.2026

  • 34 Сталин

    14 4 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    14:31 10.02.2026

  • 35 Сталин

    11 2 Отговор
    И като Калушев има толкова имота ,защо да се самоубива

    14:32 10.02.2026

  • 36 Излишно е да оневинявате Радев

    5 1 Отговор
    Всичко е знаел
    Администрация към него- 1000 души!
    Всички са участвали
    Трябва да изчистим тотално управлението!

    14:32 10.02.2026

  • 37 По интересно е как

    7 1 Отговор
    е купил от Министерството на земеделието 5 декара земя край хижа “Петрохан” ?

    14:33 10.02.2026

  • 38 Сила

    5 1 Отговор
    Я , като ИвИлин бе !!! Да очакваме ли подобен сценарии и в сектата на ИвИлин ....??! Той е по към" схема Понци " обаче , пак е култ но по меркантилен и материалистичен .....

    Коментиран от #42

    14:34 10.02.2026

  • 39 Тити на Кака

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Преса":

    Не лъжи, до продажбата хижар на Петрохан беше един темерут на име Фидос.
    Искра Ф никога не би могла да се качи на това място да го стопанисва заради теглото си на слоница и факта, че карстовите сводове на Понор биха пропаднали под нейните килограми.
    Хижи не се стопанисват от слонове, от мен да знаеш.
    А какви са параметрите на далаверката с хижата може да се установи по документите за първоначално придобиване след обявяването й за продан от БТС.

    14:35 10.02.2026

  • 40 Агент Мълдър

    3 0 Отговор
    До 34 Сталин

    Хубаво пишеш че демокрацията е проказа но защо защитаваш убитите че са някакви обикновени хора работещи на минимална заплата ?

    Ясно е че са някаква фащидткв клетка украинска

    Ясно е и че са ги покривали

    14:35 10.02.2026

  • 41 от Министерството на земеделието

    4 2 Отговор
    2514 евро за 5 декара? А пък държавата купува частни гори за 300-500 лв. декар ....

    14:37 10.02.2026

  • 42 Канал

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Сила":

    И Ивелин е разкарвал труженички до клиенти
    Киро Брейка- биел ги е ,бщото не заработващи по 300 на нощ, сам си го разказва във видео
    Павел зърнаря- черен печат от Италия за канал с проституция
    Какво различие? Същото

    14:38 10.02.2026

  • 43 БеГемот

    4 1 Отговор
    Все пак е лама...колко да има ...човека е аскет....на историческият парк се водят няколко стотин...

    14:40 10.02.2026

  • 44 Хмм

    3 2 Отговор
    в сектите гуруто получавамного дарения в имоти, Дънов също е получил много имоти като дарения

    14:41 10.02.2026

  • 45 Стамат

    10 4 Отговор
    Гледайте внимателно кой сега ще почне да изкупува държавните терени около Пертохан и ще им сменя статута. После коя фирма ще спечели офертата да строи тунела под Петрохан и коя фирма ще получи Концесията над бъдещия Тунел под Петрохан. Тогава ще си отговорите кой има интерес от цялата работа с този криминален Туйн Пиикс.

    Коментиран от #50, #53

    14:44 10.02.2026

  • 46 Споразумението

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Познат на жертвата":

    на екоминистерството на Сандов с Нац.Агенция за Контрол на Защитени Територии за сътрудничество и подкрепа при осъществяване на регулаторни и контролни функции (празния лист) е било прекратено през 2025г.
    Може да променя посоката на възможностите.

    14:45 10.02.2026

  • 47 Хасковски каунь

    3 5 Отговор
    Мръднал е човекът. Няма нищо по-сложно от психиката на човека

    14:47 10.02.2026

  • 48 да помислим

    5 1 Отговор
    И за това, че е имал толкова много имоти и пари се е "самоубил"...?

    Коментиран от #51, #56

    14:48 10.02.2026

  • 49 Лост

    7 1 Отговор
    Защо доста лекари,съдии, полицаи и т.н с над 20 имота не вземат и те да се самоубият.

    14:48 10.02.2026

  • 50 Свършиха

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Стамат":

    ЦРУ ги наблюдава, свършват.., няма прошка за престъпни канали,които унищожават хората, мексиканските са свързани с лондонсити, унищожават и САЩ. Балът на вампирите ще свърши..

    14:49 10.02.2026

  • 51 Възможности

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "да помислим":

    на Епстейн са многократно несравнимо по-големи от тези на Калушев, пък постъпи по такъв начин (даде пример), но "изключено" е богат да се самоубива :)

    14:53 10.02.2026

  • 52 виктория

    0 1 Отговор
    това само доказва защо е убит!!!

    14:54 10.02.2026

  • 53 Абсолютно

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Стамат":

    Нещо предстои със земите на Петрохан, това ще покаже кой е поръчителят на убийствата, но е ясно че това са тиквата, прасето и Прокопиев на територията, които изкраднаха всичко държавно и го бетонираха ..Така направиха и с Иванчева и Петрова, които оня фатмат Румен Радев, дето ще спасява тая мафия, не помилва, отказа да помилва , а помилва убийци от затвора ...

    Коментиран от #60

    14:55 10.02.2026

  • 54 Жеро

    2 3 Отговор
    Много имал, нищо не вземал, само едни 2 квадрата за вечен отдих! Самоубийците се, погребват извън гробищата. Тази не е самоубиец,
    убит е.

    Коментиран от #57

    14:56 10.02.2026

  • 55 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    От разследването разбрахме колко са лоши убитите, но не разбрахме кои са убийците. Но всички знаем,че дървената мафия се ръководи от ДПС а мафията в МВР се ръководи от ГЕРБ а тя отговаря и за мигрантите. В случая са намесени и шарлатаните от ППДБ.

    14:56 10.02.2026

  • 56 помислили

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "да помислим":

    Тодор Славков те е опровергал преди да лансираш тая твоя логика.

    14:56 10.02.2026

  • 57 И ти тикви няма да вземеш

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Жеро":

    💩 окраде цялата държава .. свини

    14:57 10.02.2026

  • 58 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити на Кака":

    та е изпратен от някого!!! умнико!!!

    Коментиран от #70

    14:58 10.02.2026

  • 60 Айде

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Абсолютно":

    Сега на там ли ще отклонявате вниманието,а..
    Щото онова с дървената мафия не проработи?
    Да мислим за ..нещо ,бе , не върху ЯВНОТО!

    Коментиран от #66

    14:59 10.02.2026

  • 61 виктория

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ШЕФА":

    май си на боко и шиши мъдоклатеца!!!

    Коментиран от #68

    14:59 10.02.2026

  • 62 Терзиев

    5 1 Отговор
    Бая пари му дадох на тоя див сектант

    15:01 10.02.2026

  • 63 Уса

    2 1 Отговор
    И тези с по 100 апартамента в София,които вдигат цените на имотите са от същата банда перачи.Задръжте кмета Терзиев,тиквата и прасета те са главатарите

    15:02 10.02.2026

  • 64 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Уф че гнннусна розово педофилска секта

    15:05 10.02.2026

  • 65 Лунатик

    1 0 Отговор
    Доста богата Ламя

    15:07 10.02.2026

  • 66 Лама от ПП

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Айде":

    На.дървената мафия е виновна

    15:08 10.02.2026

  • 67 Лама Калушев

    1 0 Отговор
    И от Непал ме изгониха,но ПП ДБ ме приютиха в България

    15:12 10.02.2026

  • 68 Тиквун

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "виктория":

    Разкажи сега как Калушев охраняваше наркоканала

    15:14 10.02.2026

  • 69 Корейшо

    0 0 Отговор
    Направено е да изглежда уж будистко.

    15:17 10.02.2026

  • 70 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "виктория":

    Сигурно ли си, че имаш мозъче в главицата си, истериченце ?

    15:24 10.02.2026