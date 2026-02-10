Ивайло Калушев имал 21 имота в цяла България, купил си и държавен до хижата

51-годишният Ивайло Калушев, който се е изживявал приживе като лама, е купил от Министерството на земеделието 5 декара земя край хижа “Петрохан” за сумата от 4918 лева, или 2514 евро. Сделката е вписана на 13 декември 2021 г. Това се оказва първият ден като министър на Иван Иванов от БСП, понастоящем министър на регионалното развитие в оставка.
Освен този имот се оказва, че през годините Калушев е бил собственик на още 21, които придобил от покупка, дарение или чрез завещание, част от тях е и продавал. Те са на различни места в България, показва справка в Имотния регистър. Най-големият е именно хижа “Петрохан”, където миналия понеделник бяха открити мъртви неговите сподвижници Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, пише "24 часа".
Калушев купува хижата на 23 януари 2020 г. от фирма “Аркси” ООД на Фидос Искренов, баща на бившата депутатка Искра Фидосова. Според Имотния регистър цената е 96 000 лева, или 49 084 евро, което по всяка вероятност обаче е на данъчна оценка, а реалната е значително по-голяма.
На 12 юли 2022 г. Калушев отдава под наем хижата на приятеля си Ивайло Иванов. Парцел от половин декар в странджанското село Българи пък купува през май 2023 г. за 5 хил. евро. Месеци преди това - през октомври 2022 г., той се сдобива и с двуетажна къща в селото, чийто първи етаж е 72 квадрата, толкова е и вторият. Цената е 60 хил. евро. Имотът беше претърсен преди седмица. От майка си Стилияна Димитрова получава като дарение през 2021 г. апартамент на столичната улица “Васил Априлов”, която е недалеч от Докторската градина. Той е малък - едва 24 квадрата, а цената, пак по данъчна оценка е 79 хил. евро. 79-годишната жена обаче си запазва правото на ползване.
По силата на завещание от август 2024 г. придобива от баща си Георги Калушев 54 квадрата апартамент в район “Красно село”. Заради начина на получаване не се посочва материалният интерес на сделката. Пак от него, но чрез дарение се снабдява на 24 март 2023 г. с парцел от близо декар на ул. 70 в София на стойност 24 хил. евро.
През юни 2021 г. той получава като дарение от майка си Стилияна Димитрова-Майсторова и пастрока си - художника Николай Майсторов, имот в дряновското село с. Долни Драгойча. Затова в понеделник разследващите съобщиха, че са претърсвали и имоти в Дряновско. Тъй като са дарения, цената е на данъчна оценка и е малко над 2000 евро. Извън българската си собственост, Калушев разполага с имоти и в Мексико. Поне така твърди в собствените си страници в социалните мрежи.
Още при заминаването за латиноамериканската страна с парите на негови подръжници бил закупил два имота, в които вдигнал будистки ступи. Калушев обаче притежава дори пещера на Ривиерата на Юкатан, от която има множество снимки в социалните мрежи. Официалното му твърдение е, че там е водил туристи и така са се издържали. В същото време Калушев е правил доста големи инвестиции, дори е построил две базови станции за мрежа за мобилни телефони в джунглата.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #6, #17
14:08 10.02.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Замундата ли ги е пускал?
14:10 10.02.2026
3 Тома
14:10 10.02.2026
4 Селянин
14:11 10.02.2026
5 Епстийн
14:12 10.02.2026
6 Сиганин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бате, да ти пусна бири чета наиш ко парче вади
14:14 10.02.2026
7 Някой
Да допуснем, че не е набеждаване да ни излъжат. Това да се самоубият си е тяхна работа. Но трябва да го направят сами. Не детето където казват със сплетени ръце. Ако е така е извършено от друг. Освен ако после не го местят в поза. Отделно че е дете. Застреляли са и кучето. Това не са самостоятелни деяния. Имаше вариант един да е извършил всичко и после да се самоубие. Но никъде не споменават за следи от борба.
Поне за някакви неща сигурно ги набеждават. Това че не са женени (при техният живот нормално), не значи че са педофили. Може да са вярвали в неща. И постепенно все по-откъснати от обществото и все повече.
Има и конспиративен вариант, че така ни го предлагат. Мен ми бе странно, че външни камери имат звук, но имало такива, но трябва специални разрешения и затова обикновено не се ползвали.
Коментиран от #15, #33
14:14 10.02.2026
8 дядото
14:15 10.02.2026
9 не/честна сделка
Коментиран от #19
14:15 10.02.2026
10 Тити на Кака
Кога, колко доходи е отчел и с какви данъци е ощастливил нашия народ.
Да се запознаем с разходите му за отопление на виличката от 1117 м2, например. С покупната цена / според която през 2020 г. някой спокойно може да си купи хотел 1117 м2 за 49 000Е, Кокоран ряпа да яде с несобствения си имот на Чаталджа/. Цената на ремонтчето на виличката. И после да сравним доходите с платеното за скромните му имотни интервенции. Духовните имотни интервенции, които сега очакваме да се пренесат в по-добрия свят, следвайки духовния си притежател.
Та?
Коментиран от #58
14:15 10.02.2026
11 Агент Мълдър
Агент Стоянов държавна сигурност
14:16 10.02.2026
12 ШЕФА
Коментиран от #61
14:17 10.02.2026
13 1989 година
14:17 10.02.2026
14 АГАТ а Кристи
Тук трябва ДЪЛБОКА ОРАН. Явно много пари са се прали при него, вече е станал неудобен и на служби, и на политици от едър калибър.
Мистериозни джипове...
НЕ ! Било ритуално самоубийство... Глупости на търкалета... НО ТАЗИ ВЕРСИЯ ЩЕ ОСТАНЕ, защото властимащите ТАКА ИСКАТ !!!
14:17 10.02.2026
15 честен ционист
До коментар #7 от "Някой":Ами Национална лотария?
14:17 10.02.2026
16 Станев
Коментиран от #20, #29
14:17 10.02.2026
17 Къде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ги е "пускал" ? В "заведението" ти по голяма нужда ?
14:19 10.02.2026
18 Космос
14:21 10.02.2026
19 Тити на Кака
До коментар #9 от "не/честна сделка":Бих те посъветвал да се насочиш не към горския имот за 5000. Пробвай се да придобиеш виличката от 1117 м2 на два етажа за 49000Е. Ще станеш милионер срещу няколко подписа само.
После и за духовен водач можеш да се обявиш, стига да намериш малки момченца, чиито родители да ти се вържат!
14:21 10.02.2026
20 учуден
До коментар #16 от "Станев":Чудим се защо ти го правиш и пишеш заклинания..
14:23 10.02.2026
21 Варна
14:23 10.02.2026
22 Преса
Коментиран от #28, #39
14:26 10.02.2026
23 Павлов
14:26 10.02.2026
24 Представете си
А те са всички..
Разбягаха се като дойде Пат Фалън!
Радев като научи- оставка да избегне разговор
Радев, да кажеш нещо?
,,Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"
Всички са разбрали,бче Пат Фалън идва,- в момента тече усилено разследване на мексиканските картели,,/ лондонсити/
Роско превантивно го пратиха в комитета за Мир на Тръмп..
Къде са сега другите?
Давай, Тръмп,!
Путин каза- балът на вампирите свършва
14:26 10.02.2026
25 е...........
14:27 10.02.2026
26 Браво ... истински неандерталец
14:27 10.02.2026
27 И сега
14:27 10.02.2026
28 депреса
До коментар #22 от "Преса":Може, може, ама училищната дейност на НПО е разрешена от Денков за друг собственик.
14:29 10.02.2026
29 Тити на Кака
До коментар #16 от "Станев":Коментирай сделката по придобиването на хижата / 1117 м2 на два етажа/ за 49 000Е, поклоннико на духовния водач.
Ще се пробваш ли или пак ще се гушкаш със спасителното име на Шиши?
Какво щеше да говориш за Шиши, ако станеше ясно, че е купил 2234 м2 имот на атрактивно място за под 25Е на м2?
Как щеше да грухтиш под такава новина, гений?
И защо сега не грухтиш, а сърцераздирателно стенеш от мъка по покойния детелюбец, когото Шиши е принудил да извърши тази очевидна имотна измама?
Грухни, ми, грухчо - да грухнем / дето пее Янка Рупкина по празника на прасетата с ококорени очета/!
14:29 10.02.2026
30 Канал
Специална зона
Лелее
Не успяха да зачистят както трябва.
Какво да говорим?
14:30 10.02.2026
31 Дедо Мраз
14:30 10.02.2026
32 Познат на жертвата
Колко още глупости и лъжи ще се изпишат ?
Коментиран от #46
14:30 10.02.2026
33 Кафе
До коментар #7 от "Някой":Как не можаха да намерят един клошар да ги убие и после да се самоубие като в нови Искър,но времето между заповедта и изпълнението е било малко и се е работило на скорост
14:30 10.02.2026
34 Сталин
14:31 10.02.2026
35 Сталин
14:32 10.02.2026
36 Излишно е да оневинявате Радев
Администрация към него- 1000 души!
Всички са участвали
Трябва да изчистим тотално управлението!
14:32 10.02.2026
37 По интересно е как
14:33 10.02.2026
38 Сила
Коментиран от #42
14:34 10.02.2026
39 Тити на Кака
До коментар #22 от "Преса":Не лъжи, до продажбата хижар на Петрохан беше един темерут на име Фидос.
Искра Ф никога не би могла да се качи на това място да го стопанисва заради теглото си на слоница и факта, че карстовите сводове на Понор биха пропаднали под нейните килограми.
Хижи не се стопанисват от слонове, от мен да знаеш.
А какви са параметрите на далаверката с хижата може да се установи по документите за първоначално придобиване след обявяването й за продан от БТС.
14:35 10.02.2026
40 Агент Мълдър
Хубаво пишеш че демокрацията е проказа но защо защитаваш убитите че са някакви обикновени хора работещи на минимална заплата ?
Ясно е че са някаква фащидткв клетка украинска
Ясно е и че са ги покривали
14:35 10.02.2026
41 от Министерството на земеделието
14:37 10.02.2026
42 Канал
До коментар #38 от "Сила":И Ивелин е разкарвал труженички до клиенти
Киро Брейка- биел ги е ,бщото не заработващи по 300 на нощ, сам си го разказва във видео
Павел зърнаря- черен печат от Италия за канал с проституция
Какво различие? Същото
14:38 10.02.2026
43 БеГемот
14:40 10.02.2026
44 Хмм
14:41 10.02.2026
45 Стамат
Коментиран от #50, #53
14:44 10.02.2026
46 Споразумението
До коментар #32 от "Познат на жертвата":на екоминистерството на Сандов с Нац.Агенция за Контрол на Защитени Територии за сътрудничество и подкрепа при осъществяване на регулаторни и контролни функции (празния лист) е било прекратено през 2025г.
Може да променя посоката на възможностите.
14:45 10.02.2026
47 Хасковски каунь
14:47 10.02.2026
48 да помислим
Коментиран от #51, #56
14:48 10.02.2026
49 Лост
14:48 10.02.2026
50 Свършиха
До коментар #45 от "Стамат":ЦРУ ги наблюдава, свършват.., няма прошка за престъпни канали,които унищожават хората, мексиканските са свързани с лондонсити, унищожават и САЩ. Балът на вампирите ще свърши..
14:49 10.02.2026
51 Възможности
До коментар #48 от "да помислим":на Епстейн са многократно несравнимо по-големи от тези на Калушев, пък постъпи по такъв начин (даде пример), но "изключено" е богат да се самоубива :)
14:53 10.02.2026
52 виктория
14:54 10.02.2026
53 Абсолютно
До коментар #45 от "Стамат":Нещо предстои със земите на Петрохан, това ще покаже кой е поръчителят на убийствата, но е ясно че това са тиквата, прасето и Прокопиев на територията, които изкраднаха всичко държавно и го бетонираха ..Така направиха и с Иванчева и Петрова, които оня фатмат Румен Радев, дето ще спасява тая мафия, не помилва, отказа да помилва , а помилва убийци от затвора ...
Коментиран от #60
14:55 10.02.2026
54 Жеро
убит е.
Коментиран от #57
14:56 10.02.2026
55 Павел Пенев
14:56 10.02.2026
56 помислили
До коментар #48 от "да помислим":Тодор Славков те е опровергал преди да лансираш тая твоя логика.
14:56 10.02.2026
57 И ти тикви няма да вземеш
До коментар #54 от "Жеро":💩 окраде цялата държава .. свини
14:57 10.02.2026
58 виктория
До коментар #10 от "Тити на Кака":та е изпратен от някого!!! умнико!!!
Коментиран от #70
14:58 10.02.2026
60 Айде
До коментар #53 от "Абсолютно":Сега на там ли ще отклонявате вниманието,а..
Щото онова с дървената мафия не проработи?
Да мислим за ..нещо ,бе , не върху ЯВНОТО!
Коментиран от #66
14:59 10.02.2026
61 виктория
До коментар #12 от "ШЕФА":май си на боко и шиши мъдоклатеца!!!
Коментиран от #68
14:59 10.02.2026
62 Терзиев
15:01 10.02.2026
63 Уса
15:02 10.02.2026
64 стоян георгиев
15:05 10.02.2026
65 Лунатик
15:07 10.02.2026
66 Лама от ПП
До коментар #60 от "Айде":На.дървената мафия е виновна
15:08 10.02.2026
67 Лама Калушев
15:12 10.02.2026
68 Тиквун
До коментар #61 от "виктория":Разкажи сега как Калушев охраняваше наркоканала
15:14 10.02.2026
69 Корейшо
15:17 10.02.2026
70 Тити на Кака
До коментар #58 от "виктория":Сигурно ли си, че имаш мозъче в главицата си, истериченце ?
15:24 10.02.2026