Ивайло Калушев имал 21 имота в цяла България, купил си и държавен до хижата

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

51-годишният Ивайло Калушев, който се е изживявал приживе като лама, е купил от Министерството на земеделието 5 декара земя край хижа “Петрохан” за сумата от 4918 лева, или 2514 евро. Сделката е вписана на 13 декември 2021 г. Това се оказва първият ден като министър на Иван Иванов от БСП, понастоящем министър на регионалното развитие в оставка.

Освен този имот се оказва, че през годините Калушев е бил собственик на още 21, които придобил от покупка, дарение или чрез завещание, част от тях е и продавал. Те са на различни места в България, показва справка в Имотния регистър. Най-големият е именно хижа “Петрохан”, където миналия понеделник бяха открити мъртви неговите сподвижници Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, пише "24 часа".

Калушев купува хижата на 23 януари 2020 г. от фирма “Аркси” ООД на Фидос Искренов, баща на бившата депутатка Искра Фидосова. Според Имотния регистър цената е 96 000 лева, или 49 084 евро, което по всяка вероятност обаче е на данъчна оценка, а реалната е значително по-голяма.

На 12 юли 2022 г. Калушев отдава под наем хижата на приятеля си Ивайло Иванов. Парцел от половин декар в странджанското село Българи пък купува през май 2023 г. за 5 хил. евро. Месеци преди това - през октомври 2022 г., той се сдобива и с двуетажна къща в селото, чийто първи етаж е 72 квадрата, толкова е и вторият. Цената е 60 хил. евро. Имотът беше претърсен преди седмица. От майка си Стилияна Димитрова получава като дарение през 2021 г. апартамент на столичната улица “Васил Априлов”, която е недалеч от Докторската градина. Той е малък - едва 24 квадрата, а цената, пак по данъчна оценка е 79 хил. евро. 79-годишната жена обаче си запазва правото на ползване.

По силата на завещание от август 2024 г. придобива от баща си Георги Калушев 54 квадрата апартамент в район “Красно село”. Заради начина на получаване не се посочва материалният интерес на сделката. Пак от него, но чрез дарение се снабдява на 24 март 2023 г. с парцел от близо декар на ул. 70 в София на стойност 24 хил. евро.

През юни 2021 г. той получава като дарение от майка си Стилияна Димитрова-Майсторова и пастрока си - художника Николай Майсторов, имот в дряновското село с. Долни Драгойча. Затова в понеделник разследващите съобщиха, че са претърсвали и имоти в Дряновско. Тъй като са дарения, цената е на данъчна оценка и е малко над 2000 евро. Извън българската си собственост, Калушев разполага с имоти и в Мексико. Поне така твърди в собствените си страници в социалните мрежи.

Още при заминаването за латиноамериканската страна с парите на негови подръжници бил закупил два имота, в които вдигнал будистки ступи. Калушев обаче притежава дори пещера на Ривиерата на Юкатан, от която има множество снимки в социалните мрежи. Официалното му твърдение е, че там е водил туристи и така са се издържали. В същото време Калушев е правил доста големи инвестиции, дори е построил две базови станции за мрежа за мобилни телефони в джунглата.