Досието "Петрохан": Има ли финансова и педофилска пирамида около Ивайло Калушев?

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Втора поред седмица загадъчната смърт на петимата мъже от хижа Петрохан и 15-годишното момче е в центъра на общественото внимание, припомня бТВ.

Интервюта, разкази и изтекли показания от разпити на родители и техни близки обаче продължиха съмненията в сексуални злоупотреби с деца от сочения за лидер на групата Ивайло Калушев.

В тях се открояват 5 случая на негово съжителство с непълнолетни момчета, без това само по себе си да доказва злоупотреба с децата. Случаите са отразени и от изтекла справка на ДАНС към 2024 г., публикувана преди два дни от разследващия сайт БЪРД, чието съдържание към момента не е отречено от агенцията.

Първото от децата е Валери Андреев, който заживял при Калушев, през далечната 2011 г., когато бил на 15 години. Единствен той по-късно е сигнализирал лично на органите, че е жертва на сексуална експлоатация. Родителите му го поверили на Калушев, защото вярвали, че той помагал на проблемни деца. Познавали го като хипнотерапевт и будистки учител. Детето имало зависимост към наркотици, казва майка му преди дни в интервю за предаването „Дневен ред“ на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова.

„Към тревата, която беше. Той беше ученик в Софийска математическа гимназия, в най-елитната паралелка – с немски език. Започна един страхотен регрес назад“, обяви в интервюто София Андреева.

Според наличните данни Валери е заживял с Калушев в къща край ботевградскотосело Краево – отдалечена от другите, в гората. Според Имотния регистър тя е била собственост на Калушев от 2006 г. до 2012 г., когато той я продава на семейството на същия непълнолетен Валери.

Собствеността е вписана на името на момчето. При посещението на екипа ни от дома не отговаря никой. Кметският наместник и дългогодишен жител на селото говори за времето, когато Калушев е живял тук.

„Някъде беше с адресна регистрация в селото. Не общуваше много с хората от селото. Виждала съм ги тук с АТВ-та, че се разхождат към гората нагоре. По едно време имаше и едно момиче – Невена. Тя беше също адресно регистрирана тук“, казва кметският наместник на Краево Красимира Димитрова.

На въпроса дали са имал гости тя отговаря: „Имаше коли, идваха тук. Да, виждали сме така, че идват коли“.

Споменът на хората от селото за Калушев е оскъден. Той не общувал с местните.

Щрихи от живота му тук обаче чухме в „120 минути“ преди седмица от мъж, пожелал анонимност. Като бивш негов духовен последовател, мъжът е идвал в Краево, но в последствие влошили отношенията си.

Ето още от разказа му: „Идеята беше да купуват 35 декара земя там в Краево и да правят голям манастир –„ступа", и да правят център на Балканите за будизъм. Беше с Невена и Деян, те живееха заедно в тази къща в Краево. Имаше вече Санга. Санга се казва група на будистки – отворена общност на хора, които следват това учение, но той го направи затворено и го обърна в секта. Не допускаше хора да влизат, той избираше хората, тези които имаха потенциал да бъдат обработени, да дават пари. Дай 10 000 лв., 15 000 лв. Той още от тогава си живееше и с младо момченце, вътре в къщата“.

През 2012 г. Калушев продава къщата и взима Валери в Мексико, заедно с Невена и Деян по прякор Мексиканеца, чиито имена съвпадат с тези на мъжа, подал първия сигнал за смъртта на трима от хората на Калушев до хижа Петрохан.

В Мексико купили земя с вход към пещерата Икстлан, за да я изследват. Там построили ето това ранчо, според GPS координати в изнесената справка на ДАНС.

Проверява се дали тези снимки от фейсбук профил с име Дон Силвио Мануел не са от същото ранчо. Профилът е публикувал и снимки от пещерната експедиция на Калушев в Юкатан.

Валери живял 5 години в Мексико, но заради влошени отношения с Калушев се върнал в София.

Месеци по-късно казал на родителите си, че е експлоатиран сексуално от своя ментор. Това признава и майка му София Андреева пред „Дневен ред“. Тя обаче и до днес не вярва на собствения си син. Убедена, е че Калушев помага на деца и не е способен на това престъпление. И дори обвинява момчето.

„В нито един момент, никога не съм вярвала. Просто в момента, в който той избяга от там и се върна, аз вече някак си загубих доверие в него. Той беше цялата ми надежда. И аз се надявам синът ми да е дълго жив и здрав, за да може да носи този позор. Той е моралният убиец на хората, които се грижеха за него“, коментира София Андреева.

През 2022 г. вече пълнолетният Валери все пак сигнализира, че е експлоатиран сексуално пред дирекция Киберпрестъпност на ГДБОП – самият той обявява това преди дни в свое аудио интервю пред журналиста Мария Черешова и сайта БЪРД.

„Обясних им много надълго и на широко цялата история, казах им за плаването, за паричните дарения, които аз съм помагал да се случат, за сексуалните ми взаимоотношения с Калушев, за подозренията, че това нещо може да се случва на едно невръстно дете, което се появи там и заживя изключително бързо с него“, казва Валери.

Спецполицаите поканили Валери да свидетелства за официално разследване, но той отказал от притеснения покрай преживяното, пише в справката на ДАНС. Така преписката била прекратена, без да се стигне до разследване.

Второто поред дете, което заживява с покойния Ивайло Калушев, е Николай Златков, докаран от родителите си в Мексико на 11 години през 2014 г.

След завръщането на Лама Иво и хората му в България Николай става член на управителния съвет в Национална агенция за контрол над защитените територии, базирана в хижа Петрохан. Сега младежът е сред простреляните, открити мъртви край Околчица.

Сигнали за блудствени действия към това дете до днес не са известни. В своето интервю след смъртта на 6-тимата по случая Петрохан майка му Ралица Асенова заявява, че вярва на покойния ментор Калушев.

Бащата, който също се казва Николай Златков, се е притеснявал какво прави детето сама в Мексико и е ходил там, но не е стигнал до твърди изводи за злоупотреби, четем в негови показания, изтекли по медиите.

Третото дете около Калушев е по-малък брат на Николай от друг баща, пише в справката на ДАНС. Мъжът, на име Свилен Свиленов е изразил безпокойство от отчуждаването на момчето в Мексико.

Името на четвъртото поред дете от обкръжението на Калушев се появява през 2024 г. в сигнал на баба му и дядо му. Показахме го преди седмица. Тогава Леон е на 8 г. и живее в хижа Петрохан в компанията на Калушев и сподвижниците му. Сигналът съдържа притеснения от дългия му престой с мъжете в хижата, но след изтичане на информация до Калушев и майката на момчето, сигналът е оттеглен.

Петото близко до Калушев дете, е вече покойният 15-годишен син на спелеолога Яни Макулев – Александър, е сред застреляните шестима души. Баща му е бил близък до Калушев и сега, след смъртта на детето му, заявява, че не се съмнява в ментора на сина си.

„Не се съмнявам в качествата и в личността на Ивайло Калушев. Няма да давам доказателства, имам своето убеждение за това“, обяви бащата.

Изброените 5 деца около Калушев са живели откъснати от училище. Преди да отидат при Калушев последните три момчета – братчето на Николай Златков, Леон и покойният син на Макулев, са отписани от дотогавашните си учебни заведения и регистрирани в частното училище „Космос“ в село Осойца близо до София. Макулев бил приет тук със стипендия, но не е посещавал училище 114 от близо 170 учебни дни през изминалата година, показва проверка на Министерството на образованието и науката в частното заведение.

Както bTV вече съобщи прокуратурата е започнала и прекратила две отделни разследвания срещу Ивайло Калушев по подозрения за злоупотреба с деца. От 2024 г. и от 2025 г. Обвинителите са установили, че едно от споменатите горе 5 деца е пътувало с Калушев до Непал, Италия и Франция.

Взети са данни от няколко институции, две деца са разпитани в присъствието на психолог, но данни за престъпление не са открити.

Разследващите така и не са събрали доказателства.

Досега, когато 15-годишното дете и Николай Златков са намерени мъртви, заедно с Калушев и тримата му сподвижници, досиетата на мъжете са чисти. Те бяха открити мъртви от огнестрелни рани в хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, а МВР наложи като най-вероятна версията за групово самоубийство, съчетана с убийство на един от мъжете, който също посегнал на живота си.

Смъртта на тази група хора остава забулена в съмнения – също както и животът им. Имотите в Краево, пътуването през океана до Мексико, скъпото им оборудване за подводно гмуркане и изследване на пещери, закупените земи в Юкатан, построеното ранчо, покупката на хижа Петрохан през 2020 г., моторните шейни, камерите, дроновете и многобройните оръжия в гората са стрували солидни суми пари.

Официално Калушев е купил хижа „Петрохан“ от фирма на бащата на бившия депутат Искра Фидосова за 96 000 лв. В края на 2021 г. той купува 5-те декара държавна гора около нея за 98 стотинки на квадратен метър, показва имотният регистър. Възползвал се е от правото си на частен собственик на имот в гората и законът му позволява да претендира за нея като единствен възможен купувач, обясниха от Изпълнителната агенция по горите, които са продали масивите.

Имотите, техниката и автомобилите около мъжете в последните над 10 години обаче, повдигат въпроса откъде са доходите им.

Около тях е имало дарители, които ги финансират. Известна с това до момента е майката на първото момче в историята ни Валери, със своите „над 1 милион лева“, „приношения“ за дейността на мистериозния гуру.

Като дарител ма групата от по-ново време се обозначи бизнесдамата Саша Безуханова. По нейните думи тя била потърсена от организацията и решила да финансира проект за мониторинг за големи природни зони, защото вярвала, че той ще се превърне в добър модел за опазване на природата.

Техен дарител е и сегашният кмет на София Васил Терзиев. По думите му преди да заеме кметския пост той е дарил между 70 и 80 хил. евро на сдружението за електрически мотори, за да се движат тихо в гората в изпълнение на природозащитни каузи.

На този фон обаче годишните финансови отчети на сдружението на загиналите мъже за последните три години показват в пъти по-малко постъпили дарения – общо по-малко от 59 000 лв. Къде са останалите дарени пари?

Покойните вече Калушев, Иванов, Василев, Статев и Златков са учредители и на друга организация – „Българска асоциация по екстремни спортове“. От 2018 г. досега обаче там дарения не са постъпили, сочат отчетите им. През 2022 г. активите им от техника, машини и оборудване скачат до над 210 000 лв. Последният им публикуван отчет е за 2024 г. От него става ясно, че сдружението за екстремни спортове е задлъжняло с над 475 000 лв. към доставчици и частни кредитори.

Официални данни за потока на парите към загадъчната група на Ивайло Калушев разследващите по зловещия случай „Петрохан“ към момента не са изнесли.