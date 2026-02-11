Последните им часове в хижа „Петрохан“: Защо са изглеждали толкова спокойни?

Тибетският будизъм изисква човек да умре без страх, щастлив, за да се прероди на по-високо ниво. На кучетата им било необходимо "само още едно прераждане, за да се превърнат в хора". В ранна възраст Калушев бил силно повлиян от Кастанеда и магьосника Дон Хуан, който проповядвал как децата да бъдат отделяни от родителите си, за да се научат "да спират" света Децата ви трябва да знаят истината за преходността, смъртта и широко разпространената лудост, съветвал лама Калушев. Кой човек, решил да се самоубива, се смее така. Това пишеха някои във фейсбук под прякото предаване от пресконференцията на МВР и прокуратурата във фейсбук, когато там показаха запис на тримата, намерени по-късно мъртви, да се сбогуват с думите "За мен беше чест" и "Ще се видим на по-добро място", пише "24 часа".
Отговорът е - последователите на тибетския будизъм.
Според него е много важно, когато умираш, да не се страхуваш, а да се радваш - така ще подпомогнеш прераждането си в по-висше същество. Ето какво пише достопочтеният Пенде Хотър от САЩ за умирането в будистка традиция: Тъй като начинът, по който живеем живота си, и състоянието на ума ни в момента на смъртта пряко влияят на бъдещия ни живот, се казва, че целта или белегът на духовния практикуващ е да не изпитва страх или съжаления в момента на смъртта. Хората, които го правят по най-добрия начин, ще умрат, се казва, в състояние на голямо блаженство. Посредственият практикуващ ще умре щастливо. Дори първоначалният практикуващ няма да изпитва нито страх, нито ужас в момента на смъртта. Така че човек трябва да се стреми да постигне поне най-малкия от тези резултати. Само за справка достопочтеният Пенде Хотър е създал център в САЩ, където помага на желаещите да посрещнат смъртта с радост. И без страх. Именно затова журналистите често го интервюират по всякакви въпроси, свързани с етиката, необходимостта да се пише завещание и др.
Достопочтеният Пенде Хоутър е създал център в САЩ, където помага на хората да посрещнат смъртта без страх и да умрат щастливи.
Според енциклопедия "Британика" тибетските будисти се подготвят за смъртта чрез практики и вярвания, насочени към улесняване на прехода на съзнанието. Умирането не се разглежда като внезапен край, а като дълбок поетапен преход (бардо) от един живот към следващия, като се подчертава, че умствената подготовка е ключът към благоприятното прераждане. Моментът на смъртта е "врата към освобождението", ако индивидът може да поддържа осъзнатост и се е освободил от всякаква връзка с миналия живот.
Материалните притежания не могат да придружават умиращия, което прави духовната подготовка единственото ценно предимство в края. Според тибетската традиция мъртвите получават небесни погребения: Физическото тяло, което вече е само една празна черупка, се оставя на открито за животните, което отразява последен акт на щедрост и откъсване. (Това обяснява защо мъртвите тела пред хижа "Петрохан" са оставени на открито след като са подпалили земните си притежания и са умрели с радост.)
Будизмът по принцип отрича самоубийството. То пречи на прераждането в по-висше същество. Което означава, че в случаите "Петрохан" и Околчица най-вероятно един е убил другите двама и после се е самоубил като знак за върховна саможертва в името на другите. Възможно ли е това? Да, ако са прекроили миролюбивият будизъм в друго учение, което превратно тълкува основните му идеи. На хижа "Петрохан" Дечо Василев и Пламен Статев са намерени с по един изстрел в слепоочието от пистолет. Ивайло Иванов е с два изстрела в главата - единият с пушка под брадичката, който е счупил челюстта и отнесъл едната буза, но не го е убил. Вторият изстрел е с пистолет в слепоочието.
На Околчица картината е по-ясна. На предната седалка в кемпера е седял 22-годишният Николай Златков. Зад него в жилищната част е бил Ивайло Калушев, с него е и 15-годишният Алекс. Детето е било клекнало в молитвена поза, когато е застреляно в слепоочието, и е намерено подпряно на стената с подвити крака и сплетени пръсти. Николай Златков се е обърнал назад и е бил застрелян в челото - като Ботев. Изстрелите са от револвер "Колт 44", известен и като "Магнум". После със същия револвер в устата се е застрелял и Ивайло Калушев - главата му е била почти отнесена. На кръста си е имал запасан пистолет "Глок", но той не е ползван.
The Way of the Bodhisattva ("Пътят на бодхисатвата") издига саможертвата като най-висша цел на човешкото съществуване.
В нея се проповядва отказ от личното благо в името на другите същества. Един от известните пасажи гласи: "Нека моето тяло стане храна, мост, лекарство...". Бодхисатва (от санскрит: "същество на просветлението"), е човек, който съзнателно е породил бодхичита (стремеж към просветление) и е посветил живота си на постигане на Буда състояние, за да помага на всички чувстващи същества. Това е висш идеал, символизиращ неограничено състрадание и мъдрост.
Във фейсбук профила си Ивайло Калушев често пише за просветление и сияние Допреди 2-3 месеца, когато в постовете му започва да се просмуква отчаяние. На 1 януари т.г. той отправя следното пожелание: "Нека увереността ви фалира преди сърцето ви. Нека любимите ви планове се провалят достатъчно бързо, че най-накрая да срещнете реалността, а не сторисборда. Дано почувствате в костите си, че календарът е учтива лъжа - полунощ е просто още един дъх, умиращ в следващия. Заровете миналогодишното аз и не стройте светилище за трупа.
Всичко, което обичаш, ще се промени, ще изгние или ще си тръгне - включително и ти. Нека този факт не те смачка, а да те отвори. Спрете да прехвърляте живота си на следващото постижение, следващия партньор, следващия духовен стикер. Този момент е земята, която продължаваш да избягваш. Вече е свещено, със или без вашето одобрение. Човекът, за когото се мислиш, е слух. Тествайте го. Нека объркването бъде твой учител, а не враг. Страдай само от болката, която те събужда; пусни болката, която просто те държи зает. Търговски мнения за опит. Търговски контрол за внимание. Обичайте хората така, сякаш вече ги няма - защото ги няма - и се дръжте подобаващо: нежност сега, яснота сега, нула време за губене. Хванете ума, който замръзва "бъдеще", и се усмихнете - то никога не пристига. Само това острие в момента продължава да реже.
Умри, преди да умреш: нека историята ти изгори до пепел, докато суровото осъзнаване, четене на тези думи, остава светло, ярко и без собственик. Няма да те помнят дълго. Добре. Добре. Най-накрая си свободен да бъдеш честен. При нужда от новогодишно решение вземете това: СПРЕТЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ВРЕМЕ". Това е превод на фейсбук, тъй като постът е на английски. От известно време писанията на Иво Калушев са на този език. Затова и на български звучат с английската си конструкция - като есемеса към майка му. Друга книга от хижата е The Hundred Thousand Songs of Milarepa - разказ за Миларепа, който в младостта си убива хора, след което се разкайва и преминава през крайна аскеза (аскетизъм, отричане от тялото, ума и егото). Книгата разглежда смъртта като преход, тялото като временно явление и прераждането като неизбежно. Заложена е идеята, че чрез достатъчно страдание човек може да се прероди в по-добър живот.
Cutting Through Spiritual Materialism се вижда също на етажерката. "Прорязване през духовния материализъм" е серия от лекции на Трунгпа Римпоче (титла на будистки учител, означава скъпоценно бижу на тибетски) и е книга, разглеждаща много често срещани капани на самозаблудата в търсенето на духовност, която авторът представя като духовен материализъм. Основното послание е, че животът няма истинска стойност и трябва да бъде "пуснат" или изоставен. Във вече сваления сайт на собственото учение на Ивайло Калушев "Небесна Дхарма" пише, че той е учител в Дзогчен линията и произхожда от традицията Нйингма на тибетския будизъм. Коренният учител на Иво бил покойният Негово Светейшество Кябдже Трулшик Ринпоче, последният глава на линията Нйингма. Според енциклопедия "Британика" Нийнгма/Рньинг-ма-па (от тибетски: "Старият ред") е втората по големина будистка секта в Тибет; там е посочено, че предава оригиналните учения на известния индийски учител на Ваджраяна (тантрически будизъм) Падмасамбхава, който посещава Тибет през VIII век и заедно с Шантиракшита (друг индийски учител) основава в Самье първия манастир в страната около 775 г.
Сектата набляга на мистичните аспекти на традицията на Ваджраяна и широко използва шамански практики и божества, заимствани от местната, предбудистка религия Бон. Монасите по правило не са задължени да спазват целибат (безбрачие). В нея освен върховния Далай Лама има огромен брой божествени същества (всяко със собствено семейство, съпруг и миролюбиви и ужасяващи аспекти), които се считат за символични представяния на психическия живот от религиозно изтънчените. Ключовите нагласи към смъртта на сектата, според "Британика" са: Сигурност на смъртта, несигурност на времето.
Практикуващите се насърчават да медитират върху смъртта, за да избегнат пропиляването на живота, гледайки на всеки момент като на ценен.
"Знай в сърцето си, че най-висшето съкровище е способността да медитираш. Помнете безкрайните ползи от медитацията за себе си и другите." Това е един от основните завети на лама Иво, който според сваления сайт на "Небесна дхарма" доразвил "стария ред". И наистина - живеещите в хижа "Петрохан" медитирали дълго всеки ден.
Ето още от заветите на Камлушев към учениците му: "Децата ви трябва да знаят истината за преходността, смъртта и широко разпространената лудост. Докато пазите в сърцето си връзката с върховния учител, бъдете винаги доволни във всяка ситуация. Не са ви нужни страхове и надежди, можете да се освободите от тях напълно."
Ивайло Калушев с деца в Тибет
Анализът на всичко това обаче изисква отговора на още един последен въпрос: Защо са убити кучетата? Според "Британика" отношението на тибетския будизъм към тях е смесица от дълбоко състрадание, кармични вярвания и практическа употреба. В Тибет кучетата се разглеждат като разумни същества, чийто живот е тясно свързан с този на хората, тъй като имат потенциал за духовно развитие. Вярва се, че кучетата, особено тези, живеещи около манастирите, често са преродени монаси или човешки същества, направили грешки в предишен живот, които сега изкупват кармата си. Поради тази причина те се третират с грижа и уважение, тъй като това е последната стъпка преди прераждането им като човек. Кучетата не са просто животни, а същества, с които сме свързани кармично, затова е важно да се отнасяме към тях с милосърдие (бодхичита) и състрадание. Може би тръгват към смъртта с хората, за да преминат с тях към следващото прераждане.... Освен от будизма Иво Калушев е силно повлиян и от Карлос Кастанеда. Негови съученици разказват, че докато се забавлявали, той сядал сам в някой ъгъл и четял Кастанеда. Авторът по професия е социолог и антрополог от Калифорния и пише поредица от книги с главен герой дон Хуан - индиански шаман от Сонора, Мексико. Пустинята Сонора е много далеч от полуостров Юкатан, където Иво живее и се гмурка в пещери, но идеите на дон Хуан той превъплъщава там. Карлос Кастанеда е сирак, отглеждан е в институции в САЩ и Латинска Америка. Фиксиран е върху възпитанието на децата и как те да станат от нещастници, бити от родители и наставници, щастливи хора. Ето какво пише Кастанеда за поученията на шамана дон Хуан за децата: "Всеки, който влиза в контакт с едно дете, става учител и непрекъснато му описва света, докато дойде моментът, когато детето започва да възприема света такъв, какъвто му е описван. Според дон Хуан ние не си спомняме тоя злокобен момент просто защото никой от нас не би могъл да има каквато и да е точка за сравнение. От този момент нататък обаче детето става член на един колектив. То познава описанието на света; неговото членство в колектива се осъществява докрай, когато то бъде вече способно да тълкува сетивно, като се съобразява с това описание и по този начин го затвърдява. Ето защо за дон Хуан реалността на нашия ежедневен живот се състои в един безкраен поток от сетивни тълкувания, които ние, лицата, участващи в този специфичен колектив, сме се научили да правим по един и същи начин."
Карлос Кастанеда
И още: "Веднъж му разказах за един мой приятел и неговите проблеми с десетгодишния му син. Момчето, което през последните четири години живяло при майка си, се бе преместило да живее при моя приятел и изведнъж бе възникнал проблемът: как да се държи той с него? Според приятеля ми детето не вървяло добре в училище: липсвала му съсредоточеност и не се интересувало от нищо. Имало навика да бяга от часовете, да се държи лошо и да не се прибира вкъщи". Ето какво отвръща дон Хуан: "Ако аз бях на мястото на твоя приятел, щях първо да помоля някой да напляска малчугана. Щях да се помъча да намеря най-страшния на вид човек. - За да изплашиш момчето? - Не само да го изплаша, глупчо. Това малко момче трябва да бъде спряно, а боят от баща му не върши работа. Ако човек се опитва да спре подобните си, винаги трябва да бъде извън обкръжението, което ги потиска. По този начин може да се въздейства върху натиска на обкръжението". "Дон Хуан твърдеше, че за да започне да "вижда", човек най-напред трябва да "спре света". "Спирането на света" беше наистина подходящо за довеждане до известни състояния на съзнанието, в които делничната реалност се променя, защото потокът от възприятия, обикновено протичащ без прекъсване, е бил спрян от комплекс обстоятелства, чужди на този поток", пише още Кастанеда в "Пътуване към Икстлан". В предговора на тази книга той обяснява: "В двете си предишни книги: "Учението на дон Хуан" и "Една отделна реалност", вече съм описал този период на учение. Основното ми твърдение в двете книги е, че възловите точки в изучаването на магьосничеството са всъщност състоянията на необикновена реалност, предизвикани от поемането на психотропни растения. Дон Хуан беше специалист в използването на три от тях: Datura inoxia, известно с популярното название джимсънова трева; Lophophora Williamsii, познато като пейот; халюциногенната гъба от рода Psylocibe. Под влияние на тези психотропни растения моето възприемане на света се оказа тъй чудновато и впечатляващо, че бях принуден да призная тези състояния за единствения път да възприема и науча онова, което дон Хуан се опитваше да ми внуши". Любопитното е, че по данни от мексиканските власти е имало подозрения, че в лагера на Иво Калушев в страната са ползвани психотропни вещества.
Ивайло Калушев сред природата на Мексико.
Но това не е всичко. "Сказания за силата" е най-поетичната и най-мистичната книга на Кастанеда. В нея той достига ръба на бездната между живота и смъртта. Дон Хуан изчезва и той остава сам. Ето го края: "Дон Хуан и дон Хенаро се отдръпнаха назад и сякаш мракът ги погълна. Паблито ме хвана над лакътя и ние се сбогувахме. Тогава някакъв странен порив, някаква сила ме накара да се затичам с него към северния ръб на платото. Докато скачахме, чувствах как държи ръката ми. После бях сам". "В "Сказания за силата" Кастанеда стига до ръба на бездната - едно пътуване в непознаваемото, което представлява смъртта на неговото персонифицирано биографично аз", пише сп. Psycology Today. Именно оттук започва пътят на Калушев към сектантския будизъм в Тибет и към Мексико. Подводните пещери, които той изследва там са били свещени за маите - сеноте са били смятани за портали към подземния свят- в тях са извършвани подводни погребения, принасяни са били жертви, като са били потопявани в тях... Карлос Кастанеда умира от рак на черния дроб. Кремират го и разпръскват праха му някъде в Мексико. Но легендата гласи, че той се е стопил в далечината като магьосника Дон Хуан. Така е поискал писателят. Дали пък и Калушев не е решил да се стопи в далечината, защото просто не е успял да победи егото си, както учат и Кастанеда, и будизмът - всъщност в тази миролюбива религия основната цел е да победиш егото си в името на другите...А не да ги принасяш в жертва на собственото си его. Което май се е случило и в хижа "Петрохан", и под Околчица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #6
15:36 11.02.2026
2 Отговор
15:37 11.02.2026
3 хаха
Защото са знаели че Розобузко Тиквов и Дани Мекокитков ли лижат топките един на друг и ще покрият всичко!
15:38 11.02.2026
4 Съвет на мира
Коментиран от #5
15:40 11.02.2026
5 Комисар Корадо Катани
До коментар #4 от "Съвет на мира":Не са записани в затворено помещение, а са увеличени, а шумовият фон заглушен. Прави се за изчистване на качеството на звука от шум.
15:44 11.02.2026
6 Личи си
До коментар #1 от "честен ционист":Българския още не си го научил. Ама то и за кога?
Коментиран от #55, #58
15:45 11.02.2026
7 Тарзан
15:45 11.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 az СВО Победа 80
1. Заблудени души, които вече горяд в Ада....
2. Прави впечатление, че от вчера всички като по команда акцентират върху темата "секта, "будизъм и лами" и старателно избягват да коментират връзката с една политическа партия - ППДБ.
3.По темата "Петрохан" ще се говори още най-много седмица, след това услужливо всички ще я забравят.
15:45 11.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защото не са знаели какво ги очаква ❗
15:46 11.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 източната философия не е за европейци
15:47 11.02.2026
13 ?????
15:47 11.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тома
15:48 11.02.2026
16 !!!?
15:51 11.02.2026
17 прочетох нищо
Коментиран от #27
15:52 11.02.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
22 калибър е любимият калибър на профикилърите❗
Може да намерите дузина "отстреляни" с него,
но колко самоубийци ще откриете сложили край на живота си по този начин и с този калибър🤔❓
Коментиран от #56
15:54 11.02.2026
19 Дедо Мраз
15:58 11.02.2026
20 Будист-самоубиец
15:58 11.02.2026
21 ИВАН
15:59 11.02.2026
22 Сила
16:00 11.02.2026
23 Тези 24часови
16:00 11.02.2026
24 Цвете
16:01 11.02.2026
25 Уса
Коментиран от #40
16:04 11.02.2026
26 Тези 24часови
16:04 11.02.2026
27 Анонимен
До коментар #17 от "прочетох нищо":Проблемът си е твой че нищо не си разбрал . Браво на 24 часа .Положили са доста труд за да напишат статията.
16:09 11.02.2026
28 Роза
16:09 11.02.2026
29 Цвете
16:11 11.02.2026
30 Госあ
16:14 11.02.2026
31 Цък
16:17 11.02.2026
32 Кирпича
16:34 11.02.2026
33 37.51т
16:38 11.02.2026
34 Как
16:39 11.02.2026
35 БеГемот
16:42 11.02.2026
36 .....
16:46 11.02.2026
37 дудуяба
Коментиран от #43
16:49 11.02.2026
38 Егати
16:51 11.02.2026
39 Реалист
16:52 11.02.2026
40 Пурко
До коментар #25 от "Уса":Много си прав! За това внимавайте за кого гласуване на следващите избори! От това зависи живота ви в тази мафиотска държава!
16:54 11.02.2026
41 До Дядо Мраз
Коментиран от #52
17:04 11.02.2026
42 Невярващ в глупости
17:09 11.02.2026
43 Госあ
До коментар #37 от "дудуяба":От Кастанеда разбрах за точката на фокусиране и чувството за собствена значимост. Кастанеда има докторска степен по антропология от Калифорнийския. Като ходех на море на Варвара като тийнейджър четях книгите му.
Коментиран от #44
17:15 11.02.2026
44 Госあ
До коментар #43 от "Госあ":българина вика “американска мечта”, а то е калифорнийска мечта ! Там е живота, при либералите, катерачите от Йосемити, сърфистите, силициевата долина и биотех корпорациите. Не при реднеците от прерията и царевичака !
17:20 11.02.2026
45 Ходещ в светлината
Но всеки на своя ред.Христос е първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови" те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.Другите мъртви не оживяха докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
Блажен и свят оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години".
Ако няма възкресение, дайте да ядем и пием, защото утре ще умрем, и починалите в Христа са погинали" пише ап. Павел /противно на официалната църковна диктрина за небесни застъпници от починали светии, респект3вни нящащво мн3ми пр3реждене в нещо по-више.Няма по-више творение от човека/!
В съгласие с Даниил гл.12:-"Спящите в пръстта ще се събудят, едни за вечен живот, а други за срам и вечно презрение".
Няма безсмъртие на душата Еклисиаст 9:5:-" Живите поне знаят, че ще умрат; Но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват.
Матей 22:31-32-"А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва:
Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?Той не е Бог на мъртвите, а на живите".С други думи, ако няма възкресение, Бог не би се нарекъл така, защото в момента и тримата избраени са мъртви, но при бъдещото възкресение ще оживеят.
Има две думи, харектеризиращи живота
Коментиран от #46
17:26 11.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 шаа
17:37 11.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Оффф
17:39 11.02.2026
51 А да питам
Коментиран от #57
17:41 11.02.2026
52 Някой
До коментар #41 от "До Дядо Мраз":ЗАПИСВА КАКТО Я НАСТРОИШ. ИМАМ КАМЕРА КОЯТО ЗАПИСВА 24 ЧАСА ВЪВ ДЕНОНОЩИЕТО. НА ВСЕКИ 5 МИНУТИ ПРАВИ СНИМКА. И МОЖЕ ДА Я ВИДИШ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.
17:46 11.02.2026
53 Разправяйте на Андролова
17:58 11.02.2026
54 Няма да се преродят
18:09 11.02.2026
55 дедо ти Вазов
До коментар #6 от "Личи си":От българския език я знаеш 200 думи, я не.
18:11 11.02.2026
56 МАЙОРА
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":С 22 калибър стреля този, който ще убива с първия изстрел. Тежките калибри са за възспиране.
18:14 11.02.2026
57 И аз да питам
До коментар #51 от "А да питам":Това в Хамстера ли го гледаш?
18:15 11.02.2026
58 абе
До коментар #6 от "Личи си":човеко си дума на български от централна западна България, а на тебе ти требе още да учиш, ама като си изоглавен така че си останеш.... !
18:22 11.02.2026