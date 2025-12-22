Новини
Замбия шокира Мали с късен гол и си осигури ценна точка в Купата на африканските нации

22 Декември, 2025 19:04 418 0

В същата група са още фаворитът Мароко и амбициозният състав на Коморските острови

Замбия шокира Мали с късен гол и си осигури ценна точка в Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Замбия успя да се добере до равенство 1:1 срещу Мали в първия си двубой от група "А" на Купата на африканските нации. Драмата достигна своя връх в последните секунди, когато звездата на Лестър, Патсон Дака, се разписа във втората минута на добавеното време и донесе така жадуваната точка за "медните куршуми".

Мачът започна с високо темпо и напрежение, като малийците първи пропуснаха златен шанс да поведат. В 42-ата минута нападателят на Бешикташ Ел Билал Туре застана зад бялата точка, но не успя да преодолее вратаря на Замбия и изпусна дузпа, която можеше да промени хода на срещата.

След почивката Мали все пак откри резултата. В 61-ата минута Ласин Синайоко, който защитава цветовете на френския Оксер, се възползва от разбъркване в наказателното поле и прати топката в мрежата на Замбия.

Африканските "орли" вече се виждаха с трите точки, но съдбата им поднесе неприятна изненада. В самия край на мача, когато всички очакваха последния съдийски сигнал, Патсон Дака се оказа на точното място и с хладнокръвен удар възстанови равенството, хвърляйки в екстаз феновете на Замбия.

Така, след първия кръг в група "А", и двата тима си поделят по една точка. В същата група са още фаворитът Мароко и амбициозният състав на Коморските острови.

В следващия кръг, който ще се проведе на 26 декември, Мали ще премери сили с Мароко, докато Замбия ще се изправи срещу Коморските острови.


