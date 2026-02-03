Звездите на Челси с топло отношение към България

Вълнуващи мигове белязаха тунелите на „Стамфорд Бридж“ непосредствено след зрелищния успех на Челси с 3:2 срещу Уест Хам в лондонското дерби. Испанският защитник Марк Кукурея и бразилският нападател Жоао Педро не само се превърнаха в герои на терена, но и показаха уважение към България, срещайки се с нашия сънародник Кирил Евтимов – финансист от Бургас.

След последния съдийски сигнал Евтимов, който бе сред малцината българи на стадиона, поднесе на двамата футболисти специални подаръци – торбички, пълни с автентични български сувенири. Този жест предизвика усмивки и приятелски разговори между тях.

Снимка: facebook

„Победихме България и в двата мача, но трябва да призная, че не беше никак лесно. Вашият национален отбор се бори достойно и ни затрудни повече, отколкото изглежда по резултата“, сподели откровено Марк Кукурея, демонстрирайки уважение към българския футбол.

Жоао Педро също не скри любопитството си: „Честно казано, досега не познавах нито един българин и не знаех много за страната ви. Благодарение на тези подаръци ще имам чудесен повод да науча повече за България“, заяви бразилецът с усмивка.

Топлото отношение на звездите на Челси към България и нейните представители е поредното доказателство, че спортът може да сближава хората и да руши граници.

Снимка: facebook