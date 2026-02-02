Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ботев Пловдив изригна срещу решението на СТК за Око-Флекс

Ботев Пловдив изригна срещу решението на СТК за Око-Флекс

2 Февруари, 2026 17:48 591 3

Остро несъгласие с картотекирането в Левски

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Буря от недоволство се разрази в лагера на Ботев Пловдив, след като Спортно-техническата комисия (СТК) даде зелена светлина на Левски да картотекира Армстронг Око-Флекс. Ръководството на "канарчетата" реагира светкавично и изрази категоричното си несъгласие с постановлението на комисията.

В официална позиция от клуба подчертаха, че решението на СТК е не само спорно, но и създава прецедент, който може да разклати доверието във футболните институции у нас.

ЕТО ОФИЦИАЛНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ:

"ПФК Ботев Пловдив изразява категоричното си възмущение от скандалната позиция на Спортно-техническата комисия по казуса с Армстронг Око-Флекс от 02.02.2026 година.

Към 15:30 часа на днешния ден в Електронното първенство на БФС не съществува подадено искане от страна на ПФК Левски София към ПФК Ботев Пловдив относно правата на футболиста. Въпреки този безспорен факт, Българският футболен съюз си позволява да заема публична и предварителна позиция.

За нас е напълно необяснимо и недопустимо БФС да се намесва по толкова едностранен начин в спор между два от най-големите клубове в България, при липса на официални и валидни действия от една от страните.

В началото на годината един от ръководителите на ПФК Левски София – Даниел Боримиров – заяви, че вярва във феърплея и очаква „удари под кръста“. Днес става ясно, че тези думи са били не повече от евтин популизъм пред хилядите „сини“ привърженици, а реалните действия на ПФК Левски София са в пълен разрез с принципите на коректност и феърплей между клубовете.

Призоваваме Българския футболен съюз, в лицето на президента му г-н Георги Иванов, незабавно да въведе ред в работата на подчинените си комисии и да гарантира равнопоставено и уважително отношение към всички клубове.

В противен случай ПФК Ботев Пловдив ще бъде принуден да сезира компетентните органи на ФИФА и УЕФА за съмнения в неправомерни действия и тенденциозно администриране на футболните процеси в България."


  • 1 Да бе!

    2 1 Отговор
    Намерили на кой да се жалват!😂😂😂 Ами, че БФС са креатура на Подуяне!

    Коментиран от #3

    18:02 02.02.2026

  • 2 Мим

    2 0 Отговор
    А защо Ботев не издигнат,когато БФС им присъди три точки служебно срещу Локо Пд. ТОгава оти не сезираха ФИФА УЕФА и Марс....

    18:32 02.02.2026

  • 3 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе!":

    Това ме напомня за случая преди години когато футболист на Етър след световното имаше покана от Британски клуб и Британска виза за пробен период но даже не тръгна а го взеха в Подуене. Етър при успех щеше да вземе 300000 британски паунди. А договорът на Г. Василев беше прекратен една година преди изтичането и беше назначен в Подуене. Златан замина и Пламен Гетов срещу 30000 лева - около 3000 долара

    18:35 02.02.2026

