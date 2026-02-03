Майорка разгроми Севиля у дома и изравни точковия си актив с андалусийците

Майорка разгроми Севиля с категоричното 4:1 в двубой от 22-рия кръг на Ла Лига. С този впечатляващ успех, момчетата на Хавиер Агире не само се реваншираха пред собствена публика, но и настигнаха андалусийците в класирането, като двата тима вече делят по 24 точки.

В 26-ата минута Ведат Мурики откри резултата от бялата точка, след като хладнокръвно реализира дузпа и даде ранен аванс на домакините.

В самия край на първата част обаче, Севиля успя да се върне в мача – френският нападател Неал Мопе се възползва от неразбирателство в защитата и възстанови равенството.

След почивката Майорка отново пое инициативата. Саму Коща в 53-ата минута върна предимството на „червено-черните“, а в 74-ата Серхи Дардер покачи на 3:1, с което на практика обезкуражи гостите.

В добавеното време резервата Пабло Торе оформи крайното 4:1 и подпечата триумфа на своя тим.

С този резултат Майорка записва шеста победа за сезона и се изравнява по точки със Севиля, като двата отбора заемат съответно 14-о и 15-о място в подреждането.