Ламин Ямал: "Искам да прекарам целия си живот тук"

Младата звезда на каталунския гранд Ламин Ямал изрази силното си желание да остане верен на „блаугранас“ до края на своята футболна кариера. Вдъхновяващото му изказване прозвуча по време на бляскавата церемония, посветена на 120-годишния юбилей на престижния спортен ежедневник „Мундо Депортиво“, където Ямал бе сред специалните гости.

„Искам да прекарам целия си живот тук, да се наслаждавам на всеки миг в най-прекрасния клуб и в най-невероятния град на света“, сподели с ентусиазъм талантливото крило, което вече се превърна в любимец на феновете на „Камп Ноу“.

Само на 18 години, Ламин Ямал вече може да се похвали с впечатляваща визитка – две шампионски титли на Ла Лига, Купа на краля и две Суперкупи на Испания, спечелени с екипа на Барселона. В рамките на 134 официални срещи за каталунците, той е реализирал 38 попадения и е асистирал за още 47 гола, доказвайки се като ключова фигура в атаката на отбора.