Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал: "Искам да прекарам целия си живот тук"

Ламин Ямал: "Искам да прекарам целия си живот тук"

3 Февруари, 2026 12:54 739 0

  • ламин ямал-
  • барселона-
  • футбол-
  • ла лига-
  • мундо депортиво-
  • каталунски клуб-
  • шампион-
  • спортни новини

Изявлението му затвърждава неговата отдаденост към Барселона

Ламин Ямал: "Искам да прекарам целия си живот тук" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата звезда на каталунския гранд Ламин Ямал изрази силното си желание да остане верен на „блаугранас“ до края на своята футболна кариера. Вдъхновяващото му изказване прозвуча по време на бляскавата церемония, посветена на 120-годишния юбилей на престижния спортен ежедневник „Мундо Депортиво“, където Ямал бе сред специалните гости.

„Искам да прекарам целия си живот тук, да се наслаждавам на всеки миг в най-прекрасния клуб и в най-невероятния град на света“, сподели с ентусиазъм талантливото крило, което вече се превърна в любимец на феновете на „Камп Ноу“.

Само на 18 години, Ламин Ямал вече може да се похвали с впечатляваща визитка – две шампионски титли на Ла Лига, Купа на краля и две Суперкупи на Испания, спечелени с екипа на Барселона. В рамките на 134 официални срещи за каталунците, той е реализирал 38 попадения и е асистирал за още 47 гола, доказвайки се като ключова фигура в атаката на отбора.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ