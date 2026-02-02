БФС даде зелена светлина на Левски за картотека на Око-Флекс, изиска реакция от Ботев Пловдив

Армстронг Око-Флекс вече може да бъде официално картотекиран като играч на Левски. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз (БФС) взе категорично решение, с което отваря вратите за ирландското крило да облече синята фланелка.

В официално съобщение от футболната централа се подчертава, че ако Ботев Пловдив не предприеме доброволно прекратяване на договора на Око-Флекс и не го освободи от електронната си система, БФС ще се намеси служебно.

Ето решението на СТК:

"По заявление от ПФК „Левски“ за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, СТК констатира че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК „Ботев“ Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК „Левски“ София.

При нежелание от ПФК „Ботев“ Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин."