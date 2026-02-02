Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС даде зелена светлина на Левски за картотека на Око-Флекс, изиска реакция от Ботев Пловдив

БФС даде зелена светлина на Левски за картотека на Око-Флекс, изиска реакция от Ботев Пловдив

2 Февруари, 2026 16:04 582 1

  • левски-
  • око-флекс-
  • бфс-
  • ботев пловдив-
  • картотека-
  • трансфер-
  • футбол-
  • българия-
  • стк-
  • конфликт

"Жълто-черният" клуб трябва да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС

БФС даде зелена светлина на Левски за картотека на Око-Флекс, изиска реакция от Ботев Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Армстронг Око-Флекс вече може да бъде официално картотекиран като играч на Левски. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз (БФС) взе категорично решение, с което отваря вратите за ирландското крило да облече синята фланелка.

В официално съобщение от футболната централа се подчертава, че ако Ботев Пловдив не предприеме доброволно прекратяване на договора на Око-Флекс и не го освободи от електронната си система, БФС ще се намеси служебно.

Ето решението на СТК:

"По заявление от ПФК „Левски“ за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, СТК констатира че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК „Ботев“ Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК „Левски“ София.

При нежелание от ПФК „Ботев“ Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин."


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 1 Отговор
    Принципно при освобождаваща клауза не може да бъде спряно. Само че си има процедура и правила. Май първо се превеждат парите по сметка на местната федерация (БФС). После тръгват да се договарят с играча. И при договорка парите се превеждат вече на бившият клуб. Проблема е според говорено, че преди това те са увещавали футболиста и роднина негов ли бе агента му. Ето това е забранено. Но това няма общо със самия трансфер. Могат да получат отделно наказание. На разни им забранят трансфери за няколко трансферни прозореца. Но това са последващи неща, а не самият трансфер неправомерен ли е.

    16:12 02.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ