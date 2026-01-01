Не избраха Меси за "Крал на Америка"

Лионел Меси, считан от мнозина за безспорен фаворит, отстъпи престижната титла "Крал на Америка" за 2025 година. Отличието, което ежегодно се присъжда от авторитетното издание El País, този път отиде при уругвайския плеймейкър на Фламенго – Джорджиан де Араскаета.

В оспорваната надпревара участваха 264 спортни журналисти от 16 различни държави, които единодушно издигнаха Де Араскаета на върха с впечатляващите 62,8% от гласовете.

Аржентинската мегазвезда Меси, който защитава цветовете на Интер Маями, остана далеч назад с едва 14,8%, а третото място зае нападателят на Расинг Авелянеда – Адриан Мартинес, събрал 5% от вота.

Изминалият сезон бе истински триумф за Де Араскаета, който изведе Фламенго до цели четири трофея – шампионската титла на Бразилия, Купа Либертадорес, Суперкупата на страната и първенството на щата Рио де Жанейро. Уругвайският маестро не само блестеше с голове и асистенции, но и бе признат за най-добър играч както в бразилската Серия А, така и в престижния турнир Копа Либертадорес.

Това е вторият случай, в който Меси не успява да се окичи с титлата "Крал на Америка". Миналата година призът бе връчен на Луис Енрике Андре, който тогава играеше за Ботафого, а днес защитава цветовете на Зенит Санкт Петербург.

От 1986 година насам, когато El País учредява наградата, най-много отличия има аржентинецът Карлос Тевес – цели три. Двукратни носители са Карлос Валдерама (Колумбия), Хуан Себастиан Верон (Аржентина) и бразилската суперзвезда Неймар.