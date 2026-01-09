Лионел Меси: По-странен съм, отколкото си мислите

Легендарният аржентински футболист и настоящ играч на Интер Маями, Лионел Меси, разкри някои необичайни подробности и навици извън футболния терен в едно от най-личните си интервюта досега. Аржентинецът говори за рутината си и семейния си живот, за който рядко имаме възможност да чуем, в интервю за YouTube канала Luzu. Той говори открито и за самотата.

"По-странен съм, отколкото си мислите. Наистина обичам да съм сам, наслаждавам се на самотата. Бъркотията у дома, с три деца, които тичат навсякъде, в крайна сметка ме претоварва и тогава имам нужда от момент на спокойствие", заяви Лионел Меси

Осемкратният носител на „Златната топка“ призна, че трудно се справя с непредвидени ситуации и внезапни промени в плановете.

"Аз съм много организиран. Ако планирам деня си по определен начин, а след това по средата на всичко се случи нещо, което обърква всичко", допълни нападателят.

Световното първенство, което ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико, със сигурност е в плановете на Меси, тъй като той се надява да участва на своя шести Мондиал, което никой друг играч преди него не е успял да постигне.Меси поведе националния си отбор до титлата на предишния турнир преди четири години, отбелязвайки два гола срещу Франция на финала в Катар.

"Аржентина трябва да се възползва от този момент. Спечелването на Световното първенство носи самочувствие и облекчение, което позволява различна подготовка за състезанията. Това е отбор, пълен с победители, със силен манталитет, които искат да спечелят още повече, а това е заразно. Това се вижда на тренировките, на мачовете. Гледате ги как тренират и дават всичко от себе си", каза още Лео.

Ако защитят титлата, със сигурност ще празнува с любимата си, макар и необичайна, студена напитка.

"Обичам вино, но ако не, имам си обичайната комбинация. Вино със Спрайт. Така по-бързо „удря“, хаха", добъви още аржентинецът.

На въпрос за амбициите да стане треньор, бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен призна, че не се вижда в тази роля.

"Харесва ми идеята да бъда мениджър, но бих предпочел да бъда собственик на клуб. Бих искал да имам свой клуб, да започна от нулата и да го развивам. Да мога да дам възможност на децата да се развиват и да постигнат нещо важно. Ако трябваше да избирам, това би ме привлякло най-много", каза Меси.

Лионел Меси, един от най-титулуваните футболисти в историята, е спечелил множество награди и отличия през кариерата си. Той е многократен носител на „Златната топка“, награда, която до 2024 г. е печелил осем пъти, което е рекорд. С клубовете си е спечелил четири Шампионски лиги, повече от десет титли в испанската и френската лига, както и множество национални купи.В екипа на Аржентина той триумфира на Копа Америка 2021 и Световното първенство 2022, където е обявен и за най-добър играч на турнира („Златната топка“ на СП). Освен това има и други признания като „FIFA The Best“, Играч на годината на УЕФА, „Златна обувка“ (Golden Boy), както и е бил голмайстор в почти всички състезания, в които е участвал.