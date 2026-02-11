Фабио Капело: Кристиано Роналдо няма гениалността на Меси и Марадона

Вечният спор за най-великите футболисти на всички времена отново се разпали, след като именитият италиански треньор Фабио Капело направи провокативни изказвания в ефира на ON Sport. В интервю за предаването Hat-Trick, бившият наставник на Реал Мадрид и Ювентус изрази категорично мнение, че Кристиано Роналдо, въпреки феноменалните си успехи, не притежава онази вродена искра, която отличава Лионел Меси, Диего Марадона и Роналдо-Феномена.

„Роналдо е изключителен реализатор и впечатляващ спортист, но му липсва онази неподправена гениалност, която прави Меси, Марадона и Роналдо Назарио уникални. Той е сред най-добрите, но не може да се мери с тях по отношение на чистия футболен талант“, отсече Капело, с което наля масло в огъня на дебата между феновете.

Въпреки че 41-годишният португалец продължава да чупи рекорди в Саудитска Арабия и не спира да гони заветната граница от 1000 гола, според Капело неговите успехи се дължат повече на неуморим труд и желязна дисциплина, отколкото на природна дарба.

Интересен момент от разговора бе и критиката на Капело към бившия му възпитаник в Реал Мадрид – Роналдо-Феномена. Италианският специалист не спести остри думи, определяйки бразилеца като „негативен лидер“, който често е организирал шумни купони и е избягвал тренировките.