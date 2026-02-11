Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Фабио Капело: Кристиано Роналдо няма гениалността на Меси и Марадона

Фабио Капело: Кристиано Роналдо няма гениалността на Меси и Марадона

11 Февруари, 2026 17:20 641 4

Именитият италиански треньор направи изказването в ефира на ON Sport

Вечният спор за най-великите футболисти на всички времена отново се разпали, след като именитият италиански треньор Фабио Капело направи провокативни изказвания в ефира на ON Sport. В интервю за предаването Hat-Trick, бившият наставник на Реал Мадрид и Ювентус изрази категорично мнение, че Кристиано Роналдо, въпреки феноменалните си успехи, не притежава онази вродена искра, която отличава Лионел Меси, Диего Марадона и Роналдо-Феномена.

„Роналдо е изключителен реализатор и впечатляващ спортист, но му липсва онази неподправена гениалност, която прави Меси, Марадона и Роналдо Назарио уникални. Той е сред най-добрите, но не може да се мери с тях по отношение на чистия футболен талант“, отсече Капело, с което наля масло в огъня на дебата между феновете.

Въпреки че 41-годишният португалец продължава да чупи рекорди в Саудитска Арабия и не спира да гони заветната граница от 1000 гола, според Капело неговите успехи се дължат повече на неуморим труд и желязна дисциплина, отколкото на природна дарба.

Интересен момент от разговора бе и критиката на Капело към бившия му възпитаник в Реал Мадрид – Роналдо-Феномена. Италианският специалист не спести остри думи, определяйки бразилеца като „негативен лидер“, който често е организирал шумни купони и е избягвал тренировките.


  • 1 симха

    7 6 Отговор
    Меси е номер 1 с вроден талант.

    17:26 11.02.2026

  • 2 Лопата Орешник

    4 3 Отговор
    Да, но Марадона нямаше неговата дисциплина и постоянство за да ни радва дълги години, а Меси няма лидерско присъствие и при всеки негативен развой гледа надолу в земята и повръща по терена! Всеки от тях е различен и всеки има своите фенове!! В крайна сметка футбола е игра на голове, не на талант и това че някой е впрегнал труда и волята си за да компенсира липсата на огромен талант е по скоро достойно за уважение отколкото повод за критика! Все пак само един футболист в историята ще има повече от 1000 реално документирани голове, които може да бъдат видяни и това е португалецът!!!

    17:53 11.02.2026

  • 3 браво !!!

    2 1 Отговор
    много точен коментар ! който може да мисли го вижда

    18:26 11.02.2026

  • 4 Жорко

    2 3 Отговор
    Тоя па,той се е доказал,няма нужда някой да му казва какво е направил и какъв пример дава.Жалко за треньор от неговия ранг да се изказва така.

    18:28 11.02.2026

