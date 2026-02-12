Съпругата на Меси: Никой не познава гласа ми, защото рядко говоря

Антонела Рокуцо, съпругата на Лионел Меси, постепенно се превърна в бизнесдама и то с глобално влияние.37-годишната аржентинка рядко дава интервюта, но сега се съгласи да говори пред Elle. отговори на въпрос за това какво означава за нея да бъдеш жена през 2026 г.

„Опитвам се да се съсредоточа върху семейството си. Децата ми са приоритет номер едно.

Трудно е да се намери баланс между това да бъда майка и да бъда бизнесдама. Чувствах се много виновна, че напуснах дома и не можех да бъда с децата си. Отидох в Ню Йорк за няколко дни и бях много притеснена. Но когато се върнах, всичко беше наред. Никой не умря. Осъзнах, че мога да правя тези неща по-често.

Но мисля, че е наистина важно да покажа на децата, че можеш да бъдеш силна жена и да имаш собствен живот. Важно е да направиш нещо за себе си. Беше трудно и все още е. И невинаги ми е приятно.

Но имам подкрепата на съпруга ми и това е много важно. Без нея не мисля, че бих могла да се справя напълно. Много съм срамежлива и това е ново за мен.

Никой не познава гласа ми. Защото рядко говоря. Дори това интервю е ново за мен. Започвам да се чувствам обаче по-уверена“, каза Антонела Рокуцо.