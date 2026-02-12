Новини
Съпругата на Меси: Никой не познава гласа ми, защото рядко говоря

12 Февруари, 2026 16:45

  • антонела рокуцо-
  • лионел меси-
  • футбол

Отидох в Ню Йорк за няколко дни и бях много притеснена, но никой не умря

Съпругата на Меси: Никой не познава гласа ми, защото рядко говоря - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антонела Рокуцо, съпругата на Лионел Меси, постепенно се превърна в бизнесдама и то с глобално влияние.37-годишната аржентинка рядко дава интервюта, но сега се съгласи да говори пред Elle. отговори на въпрос за това какво означава за нея да бъдеш жена през 2026 г.

„Опитвам се да се съсредоточа върху семейството си. Децата ми са приоритет номер едно.

Трудно е да се намери баланс между това да бъда майка и да бъда бизнесдама. Чувствах се много виновна, че напуснах дома и не можех да бъда с децата си. Отидох в Ню Йорк за няколко дни и бях много притеснена. Но когато се върнах, всичко беше наред. Никой не умря. Осъзнах, че мога да правя тези неща по-често.

Но мисля, че е наистина важно да покажа на децата, че можеш да бъдеш силна жена и да имаш собствен живот. Важно е да направиш нещо за себе си. Беше трудно и все още е. И невинаги ми е приятно.

Но имам подкрепата на съпруга ми и това е много важно. Без нея не мисля, че бих могла да се справя напълно. Много съм срамежлива и това е ново за мен.

Никой не познава гласа ми. Защото рядко говоря. Дори това интервю е ново за мен. Започвам да се чувствам обаче по-уверена“, каза Антонела Рокуцо.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кака кифла

    3 3 Отговор
    защото рядко говори
    поради заета уста при комшиите

    16:57 12.02.2026

  • 2 хехех

    3 5 Отговор
    Нещо лично, но прилича на жителка на кв. Факултета.

    16:57 12.02.2026

  • 3 Яка трътка

    2 1 Отговор
    Тъмнозелена

    17:13 12.02.2026

  • 4 Дядо Митьо

    2 1 Отговор
    Аз не говорА,аз Арча....

    17:30 12.02.2026

  • 5 Ицо хазарта

    1 1 Отговор
    Тая кво бинго удари с Меси.

    17:55 12.02.2026

