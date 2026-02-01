Интер Маями с Лионел Меси отново триумфираха

Лионел Меси и неговият Интер Маями се завърнаха на победния път, демонстрирайки характер и воля в приятелски двубой срещу колумбийския Атлетико Насионал. Срещата се проведе на легендарния стадион "Атанасио Хирардот" в Меделин и предложи истински футболен спектакъл на феновете.

Домакините първи намериха път към мрежата – в 25-ата минута Хуан Ренхифо се възползва от прецизно подаване на Роман и откри резултата за Атлетико. Въпреки ранния шок, американският тим не се предаде. След почивката, в 54-ата минута, опитният уругвайски нападател Луис Суарес възстанови равенството с хладнокръвен завършек, напомняйки за класата си.

Кулминацията настъпи в добавеното време, когато защитникът на домакините Енхин Риверо неволно прати топката в собствената си врата, осигурявайки победата на Интер Маями с 2:1.

Въпреки че Меси и другият аржентински световен шампион Родриго де Пол не се разписаха, те бяха сред най-активните на терена и допринесоха значително за успеха на своя отбор.

Този успех идва след разочароващата загуба от Алианса Лима и връща увереността в лагера на Интер Маями.