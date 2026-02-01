Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер Маями с Лионел Меси отново триумфираха

Интер Маями с Лионел Меси отново триумфираха

1 Февруари, 2026 12:38 540 0

  • лионел меси-
  • интер маями-
  • атлетико насионал-
  • приятелски мач-
  • футбол-
  • победа-
  • луис суарес-
  • родриго де пол-
  • автогол-
  • меделин-
  • контролна среща

Американският тим победи Атлетико Насионал в контрола

Интер Маями с Лионел Меси отново триумфираха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси и неговият Интер Маями се завърнаха на победния път, демонстрирайки характер и воля в приятелски двубой срещу колумбийския Атлетико Насионал. Срещата се проведе на легендарния стадион "Атанасио Хирардот" в Меделин и предложи истински футболен спектакъл на феновете.

Домакините първи намериха път към мрежата – в 25-ата минута Хуан Ренхифо се възползва от прецизно подаване на Роман и откри резултата за Атлетико. Въпреки ранния шок, американският тим не се предаде. След почивката, в 54-ата минута, опитният уругвайски нападател Луис Суарес възстанови равенството с хладнокръвен завършек, напомняйки за класата си.

Кулминацията настъпи в добавеното време, когато защитникът на домакините Енхин Риверо неволно прати топката в собствената си врата, осигурявайки победата на Интер Маями с 2:1.

Въпреки че Меси и другият аржентински световен шампион Родриго де Пол не се разписаха, те бяха сред най-активните на терена и допринесоха значително за успеха на своя отбор.

Този успех идва след разочароващата загуба от Алианса Лима и връща увереността в лагера на Интер Маями.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ