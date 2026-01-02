Нов спортен директор в Ювентус

Ювентус официално приветства Марко Отолини като новия си спортен директор, с което поставя началото на свежа ера в управлението на един от най-успешните италиански футболни клубове. От 1 януари 2026 година Отолини ще заеме ключовата позиция и ще работи в тясно сътрудничество с главния изпълнителен директор Дамиен Комоли, съобщиха от клуба в специално изявление.

Със завидна експертиза и дългогодишен опит в различни аспекти на футболната индустрия, Отолини се завръща в Торино, където вече е оставил своя отпечатък. В периода между 2018 и 2022 година той бе част от скаутския екип на „Старата госпожа“, като отговаряше за наблюдението на играчи, отдадените под наем таланти и поддържаше връзки с международни клубове. През тези години Отолини следеше отблизо развитието на футболистите, свързани с Ювентус, особено онези, които трупаха опит извън Италия.

„Назначението на Марко Отолини е логична стъпка напред за клуба. Той притежава изключителна визия, задълбочени познания за италианския и световния футбол и доказани лидерски качества“, подчертават от Ювентус.

Завръщането на Отолини бележи ново предизвикателство в професионалния му път и обещава свежи идеи и иновативен подход в управлението на спортната политика на Ювентус.