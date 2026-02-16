Франческо Тоти на прага на завръщане в Рома: Легендата потвърди преговорите с ръководството

Футболната легенда на Рома - Франческо Тоти разкри, че води активни разговори за евентуално завръщане в любимия си клуб, този път като част от управленския екип. Новината разпали страстите сред феновете на "вълците", които от години мечтаят да видят своя идол отново в сърцето на римския гранд.

В интервю за Sky Sport Italia 49-годишният Тоти сподели: „Рома винаги е била моят дом, независимо дали съм бил официално свързан с клуба или не. Следя с интерес развитието на отбора и се радвам на посоката, в която се движи. През последните седмици се появиха много слухове, но мога да потвърдя, че наистина обсъждаме възможността за моето завръщане. В момента уточняваме детайлите, за да намерим най-доброто решение за всички. Надявам се скоро да има яснота по въпроса“.

Спекулациите около бъдещето на Тоти в Рома се засилиха, след като старшият съветник на президента Клаудио Раниери намекна, че собствениците на клуба обмислят включването на легендата в управленската структура. Очакванията са, че присъствието на Тоти ще донесе нова енергия и стабилност на "джалоросите".

Франческо Тоти е символ на вярност и отдаденост – той прекара цялата си бляскава кариера с екипа на Рома, с който стана шампион на Италия през сезон 2000/01 и спечели два пъти Купата и Суперкупата на страната. След края на активната си състезателна дейност през 2017 година, Тоти зае директорски пост в клуба, но напусна през лятото на 2019-а.