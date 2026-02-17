Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Ювентус с критики към колегата си от Интер: Това е нещо, което никога не съм очаквал

Треньорът на Ювентус с критики към колегата си от Интер: Това е нещо, което никога не съм очаквал

17 Февруари, 2026 12:29 508 0

  • ювентус-
  • лучано спалети-
  • футбол-
  • интер-
  • кристиан киву

Мога да кажа, че Пиер е добро момче, почтен човек и фактът, че трябваше да понесе критика от треньор на противников отбор, е нещо, което никога не съм очаквал

Треньорът на Ювентус с критики към колегата си от Интер: Това е нещо, което никога не съм очаквал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети отправи сериозни критики към колегата си от Интер Кристиан Киву, който си позволи да коментира Пиер Калюлю след дербито между двата отбора през уикенда.

„Мога да кажа, че Пиер е добро момче, почтен човек и фактът, че трябваше да понесе критика от треньор на противников отбор, е нещо, което никога не съм очаквал. Това би ме поставило в позиция да говоря за играчите на Интер, а аз не искам да го правя. Симулацията е обида за футбола и това, което трябва да направя, е да издигна отбора до ниво, на което симулациите не позволяват на други да решават мачовете вместо нас.

“Не е важно какво се случва, а какво правиш, когато нещо ти се случи. Трябваше да обърнем ситуацията. Трябва да се подобрим, ако не искаме да допуснем онзи гол, и искахме веднага след това да отидем и да вкараме отново. Това са тестове за зрялост. Утрешният мач ще бъде тест за нашата зрялост”, продължи треньорът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове