Треньорът на Ювентус с критики към колегата си от Интер: Това е нещо, което никога не съм очаквал

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети отправи сериозни критики към колегата си от Интер Кристиан Киву, който си позволи да коментира Пиер Калюлю след дербито между двата отбора през уикенда.

„Мога да кажа, че Пиер е добро момче, почтен човек и фактът, че трябваше да понесе критика от треньор на противников отбор, е нещо, което никога не съм очаквал. Това би ме поставило в позиция да говоря за играчите на Интер, а аз не искам да го правя. Симулацията е обида за футбола и това, което трябва да направя, е да издигна отбора до ниво, на което симулациите не позволяват на други да решават мачовете вместо нас.

“Не е важно какво се случва, а какво правиш, когато нещо ти се случи. Трябваше да обърнем ситуацията. Трябва да се подобрим, ако не искаме да допуснем онзи гол, и искахме веднага след това да отидем и да вкараме отново. Това са тестове за зрялост. Утрешният мач ще бъде тест за нашата зрялост”, продължи треньорът.