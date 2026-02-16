Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Смъртни заплахи към съдията на дербито Интер – Ювентус: Полицията стартира разследване

Смъртни заплахи към съдията на дербито Интер – Ювентус: Полицията стартира разследване

16 Февруари, 2026 23:16 483 0

Италианската футболна общественост и институциите осъждат остро подобни прояви

Смъртни заплахи към съдията на дербито Интер – Ювентус: Полицията стартира разследване - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Главният съдия на дербито между Интер и Ювентус - Федерико Ла Пена, стана обект на ужасяващи смъртни заплахи. Органите на реда в Италия вече работят по случая, след като самият арбитър алармира за получени заплахи и обиди в социалните мрежи.

Сред зловещите послания, които Ла Пена е получил, се открояват фрази като „Ще те застреляме“ и „Знаем къде живееш“. Тези думи, изпълнени с омраза, са били отправени след края на напрегнатия мач, в който съдията взе спорни решения, включително изгонването на Пиер Калюлю от Ювентус.

Според първоначалните данни, заплахите идват от разгневени привърженици на „бианконерите“, недоволни от съдийството. В отговор на ескалиращата ситуация, полицията в италианската столица е посъветвала Ла Пена и неговите близки да останат по домовете си, докато тече разследването.

Служителите на реда предприемат всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на съдията и семейството му.


