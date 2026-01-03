Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Иванов: Черен ден за българския футбол

Георги Иванов: Черен ден за българския футбол

3 Януари, 2026 16:28 883 2

  • българския футболен съюз -
  • георги иванов -
  • факт-
  • димитър пенев-
  • съболезнования -
  • треньор-
  • футбол-
  • бфс

На 80-годишна възраст ни напусна легендарният Димитър Пенев

Георги Иванов: Черен ден за българския футбол - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов не скри огромната си горчивина от факта, че по-рано днес на 80-годишна възраст ни напусна легендарният Димитър Пенев. Той поднесе най-искрените си съболезнования към близките и семейството на митичния бивш играч и треньор, с когото са свързани най-големите успехи на родния футбол:

“Това е черен ден не само за българския футбол, но и за родния спорт, а и за обществото ни като цяло - напусна ни една истинска легенда като Димитър Пенев.

Това е човек, който бе обичан и уважаван от абсолютно всички в България - не само заради огромните си успехи като футболист и треньор, но и заради изключителната личност, която беше.

До последния си ден той работеше в името на любимата игра, включително и като съветник в Българския футболен съюз, и не спираше да бъде пример и вдъхновение за всички.

Наследството му ще остане ненадминато и ще му бъдем вечно признателни и благодарни, че нареди България сред най-големите футболни сили на планетата.

От името на цялото българско футболно семейство поднасям най-искрените ми съболезнования към близките на Димитър Пенев.

Светъл път!”, се казва в обръщението.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бре

    3 2 Отговор
    Всеки да се изкажем, чакаме и Весела Лечева да се изока по въпроса

    16:31 03.01.2026

  • 2 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    И по-черни дни е имало за българския футбол, един от тях е когато стана президент на БФС.

    16:38 03.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ