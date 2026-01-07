Новини
Организират среща между БФС, БПФЛ и клубовете в петък

7 Януари, 2026 21:59 435 0

На нея ще бъде взето решение кога ще се проведат четвъртфиналите от Sesame Купа на България

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В петък от 11 часа ще се проведе среща между клубовете от еfbet Лига, Българския футболен съюз и Българска професионална футболна лига. Сбирката ще се състои в "Бояна".

На нея ще бъде взето решение кога ще се проведат четвъртфиналите от Sesame Купа на България. По програма мачовете трябва да се играят на 10-12 февруари.

Ще бъде дискутирано още каква част от парите от фонд "Солидарност" на УЕФА ще бъдат отделени за клубовете от второто ниво на българския футбол. Очаква се да се определи дата за старт на следващия сезон. Също така всеки представител на отборите ще може да коментира теми и въпроси, които го интересуват.

Припомняме, че още преди Нова година от Ботев Пловдив пожелаха четвъртфиналите от Sesame Купа на България да бъдат пренасрочени, а от Лудогорец призоваха за работна среща, на която да се обсъдят проблемите на клубовете. Спартак Варна подкрепи тяхното желание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

