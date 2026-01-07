Организират среща между БФС, БПФЛ и клубовете в петък

В петък от 11 часа ще се проведе среща между клубовете от еfbet Лига, Българския футболен съюз и Българска професионална футболна лига. Сбирката ще се състои в "Бояна".

На нея ще бъде взето решение кога ще се проведат четвъртфиналите от Sesame Купа на България. По програма мачовете трябва да се играят на 10-12 февруари.

Ще бъде дискутирано още каква част от парите от фонд "Солидарност" на УЕФА ще бъдат отделени за клубовете от второто ниво на българския футбол. Очаква се да се определи дата за старт на следващия сезон. Също така всеки представител на отборите ще може да коментира теми и въпроси, които го интересуват.

Припомняме, че още преди Нова година от Ботев Пловдив пожелаха четвъртфиналите от Sesame Купа на България да бъдат пренасрочени, а от Лудогорец призоваха за работна среща, на която да се обсъдят проблемите на клубовете. Спартак Варна подкрепи тяхното желание.