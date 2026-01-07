Новини
Христо Стоичков сред най-резултатните в историята на испанската Суперкупа

Христо Стоичков сред най-резултатните в историята на испанската Суперкупа

7 Януари, 2026 12:47 539 2

  • христо стоичков-
  • суперкупа на испания-
  • голмайстори-
  • барселона-
  • испански футбол-
  • рекорди-
  • футболни легенди

Легендарният нападател се нарежда на четвърта позиция

Христо Стоичков сред най-резултатните в историята на испанската Суперкупа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската футболна звезда Христо Стоичков продължава да блести в престижната статистика на испанската Суперкупа, заемайки място сред най-големите голмайстори в историята на Суперкупата на Испания

Турнирът, организиран от Кралската испанска футболна федерация, се провежда от 1982 година насам и през годините е претърпяла редица промени във формата си. От сезон 2019/20 насам надпреварата се провежда като мини турнир с полуфинали и финал, в който участват двата най-добри отбора от Ла Лига и финалистите за Купата на краля. Мачовете традиционно се играят през януари, а в последните години домакин е Саудитска Арабия.

В тази престижна надпревара Христо Стоичков е оставил незаличима следа. Легендарният нападател на Барселона е отбелязал 6 попадения в рамките на 10 срещи за каталунския гранд, което го нарежда на четвърта позиция във вечната ранглиста на реализаторите в турнира.

Пред Стоичков в класацията са само някои от най-големите имена в световния футбол: Карим Бензема (7 гола в 13 мача за Реал Мадрид), Раул (7 гола в 12 двубоя, също за Реал Мадрид) и безапелационният лидер Лионел Меси, който е реализирал впечатляващите 14 гола в 20 срещи за Барселона.


  • 1 кауфланд

    4 2 Отговор
    ще го награди със стек от едросмляна лютеница

    12:53 07.01.2026

  • 2 Гербаджията Боби

    1 0 Отговор
    Този го понижихме от футболист до продавач-консултант в немска верига.

    13:31 07.01.2026

