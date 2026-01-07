Христо Стоичков сред най-резултатните в историята на испанската Суперкупа

Българската футболна звезда Христо Стоичков продължава да блести в престижната статистика на испанската Суперкупа, заемайки място сред най-големите голмайстори в историята на Суперкупата на Испания

Турнирът, организиран от Кралската испанска футболна федерация, се провежда от 1982 година насам и през годините е претърпяла редица промени във формата си. От сезон 2019/20 насам надпреварата се провежда като мини турнир с полуфинали и финал, в който участват двата най-добри отбора от Ла Лига и финалистите за Купата на краля. Мачовете традиционно се играят през януари, а в последните години домакин е Саудитска Арабия.

В тази престижна надпревара Христо Стоичков е оставил незаличима следа. Легендарният нападател на Барселона е отбелязал 6 попадения в рамките на 10 срещи за каталунския гранд, което го нарежда на четвърта позиция във вечната ранглиста на реализаторите в турнира.

Пред Стоичков в класацията са само някои от най-големите имена в световния футбол: Карим Бензема (7 гола в 13 мача за Реал Мадрид), Раул (7 гола в 12 двубоя, също за Реал Мадрид) и безапелационният лидер Лионел Меси, който е реализирал впечатляващите 14 гола в 20 срещи за Барселона.