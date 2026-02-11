Новини
Спорт »
Световен футбол »
УЕФА и Реал Мадрид сложиха точка на сагата със Суперлигата

УЕФА и Реал Мадрид сложиха точка на сагата със Суперлигата

11 Февруари, 2026 21:51 385 0

  • уефа-
  • реал мадрид-
  • суперлига-
  • европейски футбол-
  • споразумение-
  • клубен футбол-
  • барселона-
  • футболни новини

С този развой на събитията европейският футболен пейзаж се стабилизира

УЕФА и Реал Мадрид сложиха точка на сагата със Суперлигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълги и напрегнати преговори УЕФА, Асоциацията на европейските футболни клубове и испанският гранд Реал Мадрид постигнаха споразумение, което слага край на амбициозния, но противоречив проект за Суперлига. Новината бе официално потвърдена от европейската футболна централа, която подчерта, че договорката е в интерес на бъдещето и стабилността на клубния футбол на Стария континент.

Сагата около Суперлигата започна през 2021 година, когато група от най-елитните европейски клубове, водени от идеята за нов турнир, се опитаха да пренапишат правилата на играта. Проектът обещаваше да събере най-големите имена в един престижен шампионат, базиран на традициите и историята, а не на моментната форма.

Въпреки гръмките обещания, инициативата се сблъска с бурна реакция от страна на фенове, футболни институции и широката общественост, които категорично се противопоставиха на идеята. В последните месеци, след като Барселона официално се оттегли от проекта, Реал Мадрид остана единственият клуб, който продължи да защитава концепцията за Суперлигата. Днес обаче, с постигнатото споразумение, и последната бариера пред окончателното прекратяване на проекта бе премахната.

Макар от УЕФА да не разкриват детайли около условията на договорката, анализаторите са единодушни, че това решение слага точка на дългогодишните правни и институционални спорове, които разтърсваха европейския футбол.

Очаква се сега усилията да бъдат насочени към укрепване на съществуващите турнири и развитие на клубната игра в духа на честната конкуренция и традициите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове