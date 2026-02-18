Крум Зарков: За служебния кабинет ще съдим по резултатите

От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите.
Това написа във Фейсбук председателят на НС на БСП, Крум Зарков, който коментира състава на служебния кабинет. Ето какво още написа той:
"Но едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът този, който може да бъде държан отговорен за този кабинет. Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа".
1 Последния Софиянец
20:40 18.02.2026
2 Хан Крум
20:41 18.02.2026
3 Ицката
20:41 18.02.2026
4 хаха
Останалото да бяха запълнили със селскостопански добитък.
Нямаше да се усети разлика от кабинета на Розобузестата Тиквеста Лама!
20:42 18.02.2026
5 Социалист
20:42 18.02.2026
6 Крум
20:43 18.02.2026
7 Красимир Петров
20:43 18.02.2026
8 Ахааа
Коментиран от #13
20:43 18.02.2026
9 Дедо Мраз
20:45 18.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Изчиствай
20:49 18.02.2026
13 Но всички
До коментар #8 от "Ахааа":Борисов ги уволни!
20:49 18.02.2026
14 ха ха
20:50 18.02.2026
15 Дудов
21:24 18.02.2026
16 Добро Утро !
Но Въпреки Това !
Те Могат !
Да се Предвидят !
Като Се Знае !
Кой Е ?
Турен Там !
Всеки е Ограничен от Собствените Си !
Заблуди !
И Цели !
23:10 18.02.2026
17 Кварталната врачка
00:58 19.02.2026