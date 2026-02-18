Новини
Крум Зарков: За служебния кабинет ще съдим по резултатите

18 Февруари, 2026 20:39 1 014 17

  • крум зарков-
  • бсп-
  • андрей гюров-
  • служебен кабинет

Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство

Крум Зарков: За служебния кабинет ще съдим по резултатите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите.

Това написа във Фейсбук председателят на НС на БСП, Крум Зарков, който коментира състава на служебния кабинет. Ето какво още написа той:

"Но едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът този, който може да бъде държан отговорен за този кабинет. Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Кабинет на новата Сглобка

    20:40 18.02.2026

  • 2 Хан Крум

    3 0 Отговор
    .....на изборите!

    20:41 18.02.2026

  • 3 Ицката

    7 7 Отговор
    С теб сме, Крумка! Ще влезем!

    20:41 18.02.2026

  • 4 хаха

    10 3 Отговор
    От "кабинет" няма нужда! Да бяха сложили просто Бойко Рашков в МВР и толкова.
    Останалото да бяха запълнили със селскостопански добитък.
    Нямаше да се усети разлика от кабинета на Розобузестата Тиквеста Лама!

    20:42 18.02.2026

  • 5 Социалист

    8 3 Отговор
    Много е харизматичен!

    20:42 18.02.2026

  • 6 Крум

    8 1 Отговор
    Обича да гледа учения на пожарната! Как едни мъже разгъват едни шлангове...

    20:43 18.02.2026

  • 7 Красимир Петров

    11 1 Отговор
    Срам и позор с министър каталог на външните работи.Надежда Нейнска цял живот е била на държавна хранилка. НЯМА ДА ЗАБРАВИМ КОГАТО ТЯ КАЗА,ЧЕ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В ЛИБИЯ МОЖЕ И ДА СА ВИНОВНИ.

    20:43 18.02.2026

  • 8 Ахааа

    8 2 Отговор
    Поне7-8 министри бяха и министри в правителства на Борисов- Бъчварова, Запрянов, Игнатов, Тодоров, Трайков, Адамов, Исмаилов и още.... Ще има ли пак сглобка??? Договориха ли се ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС??,

    Коментиран от #13

    20:43 18.02.2026

  • 9 Дедо Мраз

    11 0 Отговор
    Народното събрание действа постоянно за да си вземате докрай тлъстите заплати и да сте с постоянен имунитет.

    20:45 18.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Изчиствай

    5 6 Отговор
    боклука, Зарков

    20:49 18.02.2026

  • 13 Но всички

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Борисов ги уволни!

    20:49 18.02.2026

  • 14 ха ха

    3 1 Отговор
    служителите бандити си имат нови главатари , каква разлика може да има

    20:50 18.02.2026

  • 15 Дудов

    4 3 Отговор
    БКП няма.да види.парламент.Със или без ГъЗарков

    21:24 18.02.2026

  • 16 Добро Утро !

    2 1 Отговор
    Добро Утро !

    Но Въпреки Това !
    Те Могат !

    Да се Предвидят !

    Като Се Знае !

    Кой Е ?

    Турен Там !

    Всеки е Ограничен от Собствените Си !

    Заблуди !

    И Цели !

    23:10 18.02.2026

  • 17 Кварталната врачка

    4 0 Отговор
    Да му мислят котките, ако този успее да се уреди сред онези, които ще осъществяват контрол върху дейността на служебното правителство!

    00:58 19.02.2026

