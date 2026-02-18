Новини
Служебният кабинет на Гюров: обещаващ, експертен, изненадващ

18 Февруари, 2026 20:33 1 888 40

Казано накратко и от пръв прочит, профилът на служебното правителство на Андрей Гюров е партийно неутрален, но не е аполитичен

Профилът на премиера и бъдещите министри обещава доказан професионализъм, иновативен подход към разпределението на ресорите и политическа неутралност. Има и поне една изненада. Анализ на Веселин Стойнев.

Служебното правителство на Андрей Гюров не прилича на никой служебен кабинет досега. Подходът към състава му и разпределението на ресорите е иновативен и обещаващ. Защото подплатява експертността, почтеността и политическата неутралност с ясна гражданска ангажираност на министрите на ключови позиции. А по-ярките политическите биографии на част от тях са загърбени или „изтекли по давност“ – отнасяйки се до партийни позиции в далечно минало, или „омаловажени по периметър“ – отнасяйки се до формации „от втора лига“ или до „партийни дисиденти“.

Партийни дисиденти

Ако започнем с профила на премиера, като образование и опит той е доказан професионалист в областта на икономиката и високопоставен политически деец от близкото минало като председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Реално обаче Гюров заедно с Никола Минчев станаха толкова популярни сред избирателите на ПП, че бяха „запратени“ в Европарламента и в БНБ, за да не бъдат конкуренция на тогавашните лидери. В този смисъл Гюров е повече представител на демократичната общност като цяло, отколкото на бившата си партия, с която не само формално вече не е свързан. И в някакъв смисъл е ПП-дисидент, останал верен на идеята за промяна.

Земеделският министър Иван Христанов също бе сред ярките фигури на ПП - като борец срещу мафията на ГКПП „Капитан Андреево“ в качеството си на зам.-министър в това министерство в кабинета „Петков“. После обаче създаде свой политически проект. Сега ще има възможност да продължи от висока камбанария антикорупционната дейност и реторика.

Транспортният министър Корман Исмаилов също има биография на „бивш“ – изключен от ДПС още преди 15 години, създал своя формация, участвал после и в Реформаторския блок. Изглежда сред неговите основни задачи ще бъде да ограничи апетитите на мощни и близки до ДПС-Ново начало фирми в транспортния бранш.

Георги Клисурски, който поема министерството на финансите, има опит като зам.-министър на Асен Василев с ресор бюджет, дълг и общини, но напусна ПП, омерзен от записите със столичния зам.-кмет Барбутов. Сега самият той е зам.-кмет по финансите, здравеопазването и концесиите в Столичната община. Изглежда негова задача ще бъде да огласява актуалното изпълнение на приходите и разходите, да ревизира наследство за привилегировани общини и проекти и да предложи удължителен държавен бюджет до средата на годината.

Партийци от втора линия и бивши партийци

Хасан Адемов, който поема социалното министерство, е действащ политик от АПС, но над този му профил далеч по-ярко свети ореола на един от най-големите експерти в социалното и здравното законодателство, на един от бащите на социално- и здравно-осигурителния модел отпреди четвърт век, и на един от най-почтените народни представители от всички досегашни парламенти.

Външният министър Надежда Нейнски е с ярка политическа и професионална биография на външен министър, партиен лидер и посланик. Тази биография обаче се отнася към времена и формации, които не са актуални днес или партийната абревиатура е с друг обем и смисъл (СДС). Същевременно Нейнски е олицетворение на десетилетията успешен проевропейски и прозападен български път и с опита и името си може да бъде не само заявка, но и надежда той да бъде продължен в днешните турбулентни геополитически времена, при които дори няколкомесечно прекъсване или криволичене, колкото е животът на едно служебно правителство, могат да се окажат фатални.

Енергийният министър Трайчо Трайков беше министър и в първия кабинет на Бойко Борисов, но бе изгонен от него заради антируските си позиции в енергетиката. Беше и кандидат-президент от Реформаторския блок, а сега е кмет на столичен район от ПП-ДБ. В енергетиката Трайков с биографичния си профил ще трябва да удържа проруските интереси и влияния и да отстоява десните икономически виждания в сектор, често подвластен на популистки произвол.

В първия кабинет „Борисов“ образователен министър, както и сега служебен, бе Сергей Игнатов.

Технократи по приемственост и поради липса на други

Като знак за приемственост в управлението може да се гледа на това, че на поста военен министър остава Атанас Запрянов. Той беше и служебен министър в кабинетите на Главчев. Профилът му е повече експертен, а турбуленции по проектите за превъоръжаване, които той отдавна ръководи, могат да се окажат фатални, ако в министерството има властови трус.

Юлиан Попов е представител на широкия дясно-демократичен център и е оглавявал досега и като служебен, и като редовен министър екоминистерството. Зелените политики, енергийната сигурност и климатичната дипломация са негово амплоа на международно ниво. За вътрешно обаче трябва да покаже по-трудни дипломатически умения.

Директорът и главен диригент на Софийската филхармония Найден Тодоров пък сякаш вече е абониран за поста културен министър, щом се зададе служебно правителство. Сега обаче той отново ще трябва да се изправи пред театрален проблем – след скандала с фиктивните назначения, белязал предишния му мандат, сега го чака протест на театрите.

С ярък технократски профил е регионалният министър Ангелина Бонева, която е високопоставен експерт по европрограми и регионално развитие в министерството. Задачата пред нея изглежда ще бъде как хем да обере луфтовете от забавени проекти, хем и те да не отиват по наследство от предходния кабинет в привилегировани общини.

Най-младият член на кабинета и с най-бедна поради това биография е Мария Недина, която пък заема цял вицепремиерски пост с ресор европейски фондове, но без министерски портфейл. Единственият ѝ досег с държавното управление досега е на съветник на служебния вицепремиер Атанас Пеканов и началник кабинет на двама служебни министри.

Експертно-граждански министри

По ключовата задача на служебното правителство – да осигури честни избори, подходът на премиера е знаков. За пръв път у нас ще има вицепремиер за честни избори и постът е поверен на изборния експерт Стоил Цицелков, отстояващ от години ясни граждански позиции по въпросите на изборните правила и практики. Бидейки министър без портфейл, ролята му очевидно ще бъде да координира работата на изпълнителната власт на централно и областно ниво по организацията на изборите и взаимодействието с ЦИК.

Ключовият за премиера и за президента вътрешен министър е изненада – съдия Емил Дечев, бивш правосъден зам.-министър. Той бе силно недолюбван от ГЕРБ и ДПС, докато заемаше този пост и неведнъж в парламентарни комисии се е изказвал доста рязко за юрист.

Ключова е фигурата в този блок на Андрей Янкулов, бивш прокурор, зам.-министър на правосъдието, а сега адвокат. Освен че поема важното за момента министерство на правосъдието (заради необходимостта да бъде предложен нов и.ф. главен прокурор на мястото на узурпиралия поста Борислав Сарафов), той ще бъде и вицепремиер – с което се подчертава ролята на правовия ред в работата на кабинета, а и най-вероятно Янкулов ще наблюдава и МВР (освен ако самият премиер не остави това ключово ведомство под своя опека).

Перспективите пред кабинета

Казано накратко и от пръв прочит, профилът на служебното правителство на Андрей Гюров е партийно неутрален, но не е аполитичен. Партийната неутралност се гарантира чрез избледняването и/или доминацията на професионалния над партийния компонент в министерските биографии, при това през балансиран спектър на произхода на партийните връзки. По конструкцията си обаче кабинетът дава заявка за активно гражданско-политическо начало, с което има сериозен шанс да направи ярка разлика в начина на управление досега.

Правителството със сигурност ще бъде подложено на яростни атаки, а може и да се окаже жертва на прекомерни очаквания. Служебен кабинет след Главчев трудно може да се провали. Кабинетът „Гюров“ може просто да се справи прилично, но може и да вдигне толкова високо нивото, че мнозина в България да си кажат на финала му – ех, дали не може да остане и като редовно правителство.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


  • 1 Открийте разликите

    31 2 Отговор
    "партийно неутрален, но не е аполитичен". Полово неутрален, но не е асексуален

    20:35 18.02.2026

  • 2 Ахааа

    24 4 Отговор
    Толкова много министри на ГЕРБ/ ДПС- Румяна Бъчварова, Атанас Запрянов, Сергей Игнатов, Николай Тодоров, Хасан Адемов, Корман Исмаилов и прочие и прочие... Готви ли се нова сглобка- ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС...???

    20:36 18.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Нова Сглобка.Половината министри са от ГЕРБ и ДПС.

    20:36 18.02.2026

  • 4 Дойче веле много си араблясало

    27 3 Отговор
    В Дойчланда май само арабета се подвизават и нямат никаква представа от състоянието по света. Голяма излагация е всеки коментар от велето. Голяма пропадация е вече Германия , наистина.

    Коментиран от #7

    20:38 18.02.2026

  • 5 хаха

    15 5 Отговор
    Нека ГЕПерастичните вГЗраждани Шопари да започнат да квичат сега - "Радев е виновен"!

    КВИИИК?

    20:39 18.02.2026

  • 6 Може би

    6 22 Отговор
    максимално най - добрия избор в тая тиня ! С изключение на Надка .

    20:40 18.02.2026

  • 7 29 хиляди

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дойче веле много си араблясало":

    29 хиляди нападения с нож в Германистан за миналата година, все от доктори и инженери. Ама това нашите мисирки не го казват. 20% англичани родени в Англия за миналата година, всичко останало пакита и хиндуси. Гледайте Георги Марков при Велизар Енчев

    Коментиран от #10, #12, #15, #17

    20:40 18.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ха ха ха

    25 4 Отговор
    Тия са за война, крадене и лъгане

    Протестите могат да започват веднага

    20:45 18.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ШЕФА

    27 3 Отговор
    Кабинета на ПП(Първи в Педофилията) Гяуров е съставян от И.Костов,Прокопиев и Англииското посолство.Това е кабинет на нац.предатели и ..зроди !!! Най вредният и мръсен кабинет за хората от началото на прехода.

    20:47 18.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ггбфдж

    21 3 Отговор
    Забравили сте да напишете "Поръчкова статия"

    20:50 18.02.2026

  • 15 хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "29 хиляди":

    Словашкият вицепремиер Роберт Калиняк (дясна ръка на Фицо) казва, че в случай на нашествие Словакия трябва да се предаде... както той заявява: "По-умно е, знаете, че руснаците един ден ще си тръгнат и е по-добре да загубим свободата си за известно време, отколкото живота си".


    Как беше байганьовци??? "ниска глава, сабя не я сече" а? Вие явно сте ги обучавали тези.

    Коментиран от #27

    20:50 18.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хаха

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "29 хиляди":

    Строят два нови бежански лагера - в Средец и Симеоновград, местните не знаят
    За целта правителството представи на Държавната агенция за бежанците два терена - бивши военни поделения
    България ще строи два нови бежански лагери от затворен тип в страната, стана ясно от решение на днешното вероятно последно заседание на кабинета в оставка "Желязков".


    Меркел е виновна а байганьовец???

    20:51 18.02.2026

  • 18 1234

    11 2 Отговор
    Леле, тия чуват ли се какви ги говорят та даже и пишат. Какво направиха комунистите с дойче веле, дебил до дебила.

    20:53 18.02.2026

  • 19 7777777

    17 2 Отговор
    Сега вече ще има работни закуски в английското посолство.

    20:55 18.02.2026

  • 20 а сиктуар бе

    14 4 Отговор
    Ми те са направо за затвора

    Коментиран от #23

    20:57 18.02.2026

  • 21 Реанимация

    16 4 Отговор
    Гнусни стари муцуни

    21:00 18.02.2026

  • 22 хмм

    7 3 Отговор
    Можеше и по-добре. Да видим как ще се справят с организацията на изборите!

    21:10 18.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смърфиета

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Смърфиета":

    И към това, неопетненият Корморан Исмаилов, и човекът от миналото, д-р Хасан Адемов, едиствения от познатите лица, за който не мога да кажа лоша дума.

    21:19 18.02.2026

  • 25 Промяна

    10 1 Отговор
    ПЕДО ФИИИИ НПО СОРОСИ ДЕРИБЕИ ШАР.АТАНИ МЕСИИИ ХАХАХАХАХА И ЧЕСТНИЯТ ЦИЦЕЛКОВ ЗАБРАВИХ КАК ДЪРЖАВАТА НИ СЕ ОЗОВА ПОДЧИНЕНА НА ТЕЗИ ПЕТРОХАНЦИ

    21:40 18.02.2026

  • 26 надка гаражната

    8 0 Отговор
    Обещавам на всеки до изборите по един гараж!!!!...........

    21:46 18.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ?????

    8 1 Отговор
    "Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител" - и що тогава писахте тия писма от Антикорупционния фонд в МВР, Главна прокуратура и Антикорупционната комисия в тяхна защита?
    Или тва е друго? А?
    Вижте всички записи от камерите на хижа „Петрохан“ - просто потърсете в ютуб.

    Коментиран от #32

    21:52 18.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "?????":

    Там са около три часа.
    Така че запасете се с търпение.

    Коментиран от #34

    21:55 18.02.2026

  • 33 Фен

    13 1 Отговор
    Това, че еничарите от ДВ го харесват, говори достатъчно за този кабинет...

    22:03 18.02.2026

  • 34 ?????

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "?????":

    Вижте всички записи от камерите на хижа „Петрохан“
    Това търсете в ютуб.

    22:08 18.02.2026

  • 35 Недойче Невеле

    7 1 Отговор
    Шорош тв, малки петроханчета.

    22:30 18.02.2026

  • 36 Никой

    3 1 Отговор
    Не е ли млад за тази роля.

    Или то - с Вайп-а

    То - един "Оксфорд", "Кеймбридж" и - малко "Механо"-то. Май- "Механото" надделява.

    22:45 18.02.2026

  • 37 На кого ги продава

    8 2 Отговор
    този тези пасквили. Този кабинет, с малки изключения, представлява един конгломерат от бивши висши чиновници , допринесли активно за катастрофалното положение на страната. Какво може да се очаква от орел рак и щука. Те просто се радва , че отново ще облекат костюмите и ще изиграят поредната бурлеска.

    23:21 18.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Точен

    7 2 Отговор
    Факти, няма по-голям срам за българско издание да препечатва материали от Дойче веле!

    23:39 18.02.2026

  • 40 Дзак

    1 0 Отговор
    Направо!

    23:54 18.02.2026