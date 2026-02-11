Новини
Христо Стоичков става акционер във Фарул Констанца

11 Февруари, 2026 15:38 881 10

„Камата“ ще придобие половината от дяловете, които досега бяха притежание на румънската футболна легенда Георги Хаджи

Христо Стоичков става акционер във Фарул Констанца - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков официално ще се присъедини към акционерния състав на Фарул Констанца – водещ клуб Румъния. Новината, разпространена от fanatik.ro и потвърдена от редица други медии, предизвика истински фурор сред феновете на футбола от двете страни на Дунав.

Според източници, „Камата“ ще придобие половината от дяловете, които досега бяха притежание на румънската футболна легенда Георги Хаджи. Хаджи, който държеше близо 70% от акциите на Фарул, ще се раздели с тях заради новото си предизвикателство – да поеме националния отбор на Румъния. Останалата част от неговия дял ще премине в ръцете на друг бивш национал – Георге Попеску.

Собствеността на Фарул Констанца се разпределя между истински звезди на световния футбол. Освен Стоичков, в управлението на клуба участват още бразилската легенда Ривалдо, Чиприан Марика и Даниел Морару. Това превръща Фарул в един от най-атрактивните и амбициозни проекти в румънския футбол.

Любопитен детайл е, че сделката е била договорена по време на рождения ден на Стоичков, което подчертава близките приятелски отношения между него и Хаджи. Двамата са не само бивши съотборници от славните години на Барселона, но и дългогодишни приятели, които често демонстрират взаимно уважение и подкрепа.

Рокадата в ръководството на Фарул идва в момент, когато клубът се намира на 11-о място в класирането на румънската Лига 1, с актив от 34 точки след 26 изиграни срещи. Очакванията са, че с новите акционери и свеж управленски подход, Фарул ще се устреми към по-високи спортни върхове.

Причината за напускането на Хаджи е свързана с тежкото здравословно състояние на досегашния селекционер на Румъния – Мирча Луческу, който от няколко седмици се намира в болница. Това отвори вратата за Хаджи да поеме националния тим, а Стоичков да се включи в управлението на Фарул.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

