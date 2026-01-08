Новини
Ал Хилал затвърди лидерската си позиция след успех над Ал Хазем

8 Януари, 2026 22:47 493 0

Мачът бе от 14-ия кръг на Саудитската професионална лига

Ал Хилал затвърди лидерската си позиция след успех над Ал Хазем - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ал Хилал триумфира над Ал Хазем в домакински сблъсък от 14-ия кръг на Саудитската професионална лига. Мачът се проведе на модерния стадион "Kingdom Arena" в сърцето на Рияд.

Головете за домакините бяха дело на звездите Сергей Милинкович-Савич, който откри резултата в 29-ата минута, последван от Рубен Невеш в 56-ата, а Дарвин Нунес сложи точка на спора в добавеното време на срещата.

От своя страна, гостите от Ал Хазем успяха да отправят само един точен удар към вратата, което не бе достатъчно за по-добър резултат.

С този убедителен успех Ал Хилал затвърди лидерската си позиция в класирането, събирайки 35 точки, докато Ал Хазем остава на 11-о място с 13 пункта.


