Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Втори отбор се включва в надпреварата за Салах през лятото

Втори отбор се включва в надпреварата за Салах през лятото

15 Февруари, 2026 11:50 483 0

  • салах-
  • ливърпул-
  • трансфер-
  • саудитска арабия

 Интересът от Саудитска Арабия остава сериозен

Втори отбор се включва в надпреварата за Салах през лятото - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул е склонен да продаде Мохамед Салах в края на сезона, тъй като той навлиза в последните 12 месеца от договора си, пише “Football Insider”. Интересът от Саудитска Арабия остава сериозен. Ал Итихад продължава да следи ситуацията и има желание да привлече египетското крило, но вече има и конкуренция.

Ал Кадсия, воден от бившия мениджър на Ливърпул Брендън Роджърс, също е готов да се включи в надпреварата за подписа на Салах. Очаква се бъдещето на звездата на „червените“ да бъде една от основните трансферни теми през лятото.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове