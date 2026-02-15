Втори отбор се включва в надпреварата за Салах през лятото

Ливърпул е склонен да продаде Мохамед Салах в края на сезона, тъй като той навлиза в последните 12 месеца от договора си, пише “Football Insider”. Интересът от Саудитска Арабия остава сериозен. Ал Итихад продължава да следи ситуацията и има желание да привлече египетското крило, но вече има и конкуренция.

Ал Кадсия, воден от бившия мениджър на Ливърпул Брендън Роджърс, също е готов да се включи в надпреварата за подписа на Салах. Очаква се бъдещето на звездата на „червените“ да бъде една от основните трансферни теми през лятото.