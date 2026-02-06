Бензема с хеттрик в дебюта си за Ал Хилал

Дебютът на Карим Бензема в Ал Хилал беше сбъдната мечта. Френският нападател беше отговорен за победата на новия си отбор с впечатляващ хеттрик - 6:0 като гост на Ал Ахдуд в среща от 21-вия кръг на Саудитската Про Лига

Както е известно, Бензема беше главният герой по време на този бурен зимен трансферен прозорец в Саудитска Арабия, все още разтърсен от противоречията около Кристиано Роналдо, който продължава да е в открит бунт и не играе за своя Ал Насър.

Бензема даде тон за успеха с попадение в 31-вата минута, вкарвайки отблизо след пас на Насер Ал-Даусари. Час игра след началото французинът оползотвори асистенция на Малком за 0:2. В 64-ата минута Бензема покачи на 3:0 след пас на Салем Ал-Даусари.

След като бившият играч на Реал Мадрид излезе от игра, се разписаха още Малком и Салем Ал-Даусари на два пъти.

С успеха Ал Хилал събра 50 точки и е лидер в класирането, на три пред Ал Ахли и четири пред Ал Насър. Тимът на сърдития Кристиано Роналдо обаче е с мач по-малко.