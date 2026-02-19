Депутатите изслушват Жечо Станков за спирането на шести блок

Новини
19 Февруари, 2026 07:35

Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" и председателят на Агенцията за ядрено регулиране.

Снимка: БГНЕС
В Народното събрание депутатите са предвидили изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" и председателят на Агенцията за ядрено регулиране. Темата е има ли нарушения на нормативната уредба и използва ли се несертифицирано оборудване в атомната централа.

Преди дни централата спря работата на шести блок, за да отстрани дефектно оборудване. От дружеството обясниха, че основната причина за това е трудното получаването на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни аналози. Вносител на искането за изслушване е "Възраждане".


  • 1 ковачки

    29 1 Отговор
    влагаме наши оригинални ментета.

    06:46 19.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 0 Отговор
    А какво стана с онази проверка🤔
    Дето Жечо щеше да проверява Жечо, защо Жечо е изискал, получил и отпуснал едни мЕлЕони за една гола поляна на цена ... ТРИ ХИЛЯДИ лв за м²🤔

    06:49 19.02.2026

  • 3 Ток и жица

    19 0 Отговор
    От асоциацията на енергийните вампири подготвят протести.

    06:49 19.02.2026

  • 4 Хаха

    21 0 Отговор
    Търсете защо в зайчарника.

    06:51 19.02.2026

  • 5 Блокове 5

    30 4 Отговор
    Неподходящото гориво намалява срокът на експлоатация на 5 блок, амортизира защитната обвивка. За разлика от производителите, които си прибираха ОЯГ, Новите сахиби ни превръщат в я.дрено с.метище на Балканите. Изграждането на площадка за ОЯГ ще ни струва минимум ДЕСЕТ МИЛИАРДА ЛЕВА. 2012 ГЕРБ нарочно изчакаха да изтече лицензът за площадка години труд и пари отидоха на вятъра. Спряха Белене и референдума, като от референдума махнаха Белене, което обезсмисли провеждането на Референдум. Съществена промяна на въпросаот НС. КС не се самосезира, нали са с политически квоти. Нови 2 реактора и оборудване платени от всички нас са в ка.лта. Милиарди загуби. Износ евтин ток за Украйна, Молдова и Македония, заради ЕС и обща енергийна сигурност. Кой както може ни усвоява парите.
    А 6 имаше течове в уплътнители на парогенератори. Сега проблемът на 6-ти е "дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока".
    Пак гласувайте за Радев, вместо за сериозни хора със сериозни платформи като Клисаров и "Пряка Демокрация".
    Мълчеше и гледаше ужасите, които ни докараха от 2020.
    Тогава не си подаде оставката да поведе народът.
    Специалистите в Козлодуй работят на магия, дълбок поклон и уважение към труда и
    и професионалните им качества.

    Коментиран от #10

    06:52 19.02.2026

  • 6 Блок 6

    18 2 Отговор
    Тези мембрани, които задължетелно трябва да се изработят от ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ, са изработени от други хора, вероятно за първи път правят подобни неща. Вместо да се изработят от производител.
    Ето защо трябва да отпадне "Законът защитаващ Колективните органи да не носят Наказателна Отговорност".
    това са депутати, евродепутати, министри, зам. министри, министерски съвети, кметове, общини, НСИ, бнб бившата, скоро обявиха, че предвиждат премахването на централните банки.
    Политиците ще фалират държавата, не носят отговорност.
    Политиците ще ни вкарат във война, не носят отговорност.
    Политиците ще направят беля със Централи, не носят отговорност.
    Затова само Клисаров и "Пряка демокрация" и останалите национално отговорни партии.
    Идват още по-тежки времена, поредният "Спасител Р.адев" не поведе народът за 9 години президенстване.
    Няма и да го поведе.

    06:53 19.02.2026

  • 7 Нагъл

    13 0 Отговор
    селяндур , че и със самочувствие ! И от сой - с баща борец .

    06:55 19.02.2026

  • 8 бушприт

    10 0 Отговор
    Депутатите ЩЕ изслушват Жечо Станков за спирането на шести блок.

    07:00 19.02.2026

  • 9 Град Симитли

    32 0 Отговор
    Повече от 30 години внасяме чаркове от Русия,
    ся стана трудно" ?!
    ....тъй става,като плюеш в кладенеца,от който си пил с пълни шепи !

    07:01 19.02.2026

  • 10 Шопо

    4 19 Отговор

    До коментар #5 от "Блокове 5":

    Затваряйте я тая централа, не ни трябва бомба

    Коментиран от #12, #13

    07:04 19.02.2026

  • 11 Най-лесно да затворим????

    23 0 Отговор
    36 години затваряме, хиляди останаха на улицата, безработни, които ще легнат на Социалната система.
    Ще внасяме на 5-торно по -висока цена от Турция, която строи газопроводи с космически технологии.
    За онези с 30 000 до 120 000 лева заплати от нашите данъци е лесно.
    20 милиарда лева годишно заеми отиват за заплатите им, бюджетници.
    Да ме простят държавните експерти с ниски заплати.
    Но лихвите по заемите ще ги плаща българският народ,
    чрез по-високи данъци и цени.
    Един пирон, български вече не произвеждаме.
    Икономика не се гради с маникюристки, коафьорки, кол центрове и услуги.
    Умните лидери като Тръмп връщат величието на държавите си, с евтина енергия и привличане на производства
    от цял свят.

    07:12 19.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    България и сега ВНАСЯ ток, а тогава ще останем САМО на вносен ток🤔❗

    07:15 19.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Между 1 януари и 15 февруари 2026 г. страната е регистрирала
    нетен внос от 462 GWh,
    което показва, че вътрешното производство не е достатъчно (и сега) да покрие нуждите ....
    А какво остава БЕЗ тока от АЕЦ 🤔🤔🤔

    07:20 19.02.2026

  • 14 Киро Ламата

    9 2 Отговор
    Продължаваме ликвидацията! Герб победа!

    07:24 19.02.2026

  • 15 Боги

    26 0 Отговор
    Че кой/и са виновни за трудното внасяне на части от Русия? Точно тия, дето ще изслушват министъра... Каква ирония, каква некадърност и продажност! Омразата към Русия разсипа Европа и България!

    07:29 19.02.2026

  • 16 центавос

    10 1 Отговор
    и що кат трайчо ся ще го довърши и минаваме на перки и панели,инвеститорите си тръгват след еврото щот се увеличили разходите за заплати,та и ток нема да се харчи

    08:09 19.02.2026

  • 17 България окупирана държава

    12 0 Отговор
    България замесена в напрежението с Иран !
    На вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
    7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
    Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !

    08:15 19.02.2026

  • 18 Трайков

    8 0 Отговор
    "подарява" 33% държавен дял на бившите си работодатели, в качеството си на министър. Ако това не е конфликт на интереси, не знам кое е? Намалява процентът на Концесии злато и сваля контрол концесии, анекс 4, подписан от Трайков. 2011 Трайков осуетява разширението на Чирен.

    08:21 19.02.2026

