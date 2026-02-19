Депутатите изслушват Жечо Станков за спирането на шести блок

В Народното събрание депутатите са предвидили изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.
Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" и председателят на Агенцията за ядрено регулиране. Темата е има ли нарушения на нормативната уредба и използва ли се несертифицирано оборудване в атомната централа.
Преди дни централата спря работата на шести блок, за да отстрани дефектно оборудване. От дружеството обясниха, че основната причина за това е трудното получаването на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни аналози. Вносител на искането за изслушване е "Възраждане".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ковачки
06:46 19.02.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Дето Жечо щеше да проверява Жечо, защо Жечо е изискал, получил и отпуснал едни мЕлЕони за една гола поляна на цена ... ТРИ ХИЛЯДИ лв за м²🤔
06:49 19.02.2026
3 Ток и жица
06:49 19.02.2026
4 Хаха
06:51 19.02.2026
5 Блокове 5
А 6 имаше течове в уплътнители на парогенератори. Сега проблемът на 6-ти е "дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока".
Пак гласувайте за Радев, вместо за сериозни хора със сериозни платформи като Клисаров и "Пряка Демокрация".
Мълчеше и гледаше ужасите, които ни докараха от 2020.
Тогава не си подаде оставката да поведе народът.
Специалистите в Козлодуй работят на магия, дълбок поклон и уважение към труда и
и професионалните им качества.
Коментиран от #10
06:52 19.02.2026
6 Блок 6
Ето защо трябва да отпадне "Законът защитаващ Колективните органи да не носят Наказателна Отговорност".
това са депутати, евродепутати, министри, зам. министри, министерски съвети, кметове, общини, НСИ, бнб бившата, скоро обявиха, че предвиждат премахването на централните банки.
Политиците ще фалират държавата, не носят отговорност.
Политиците ще ни вкарат във война, не носят отговорност.
Политиците ще направят беля със Централи, не носят отговорност.
Затова само Клисаров и "Пряка демокрация" и останалите национално отговорни партии.
Идват още по-тежки времена, поредният "Спасител Р.адев" не поведе народът за 9 години президенстване.
Няма и да го поведе.
06:53 19.02.2026
7 Нагъл
06:55 19.02.2026
8 бушприт
07:00 19.02.2026
9 Град Симитли
ся стана трудно" ?!
....тъй става,като плюеш в кладенеца,от който си пил с пълни шепи !
07:01 19.02.2026
10 Шопо
До коментар #5 от "Блокове 5":Затваряйте я тая централа, не ни трябва бомба
Коментиран от #12, #13
07:04 19.02.2026
11 Най-лесно да затворим????
Ще внасяме на 5-торно по -висока цена от Турция, която строи газопроводи с космически технологии.
За онези с 30 000 до 120 000 лева заплати от нашите данъци е лесно.
20 милиарда лева годишно заеми отиват за заплатите им, бюджетници.
Да ме простят държавните експерти с ниски заплати.
Но лихвите по заемите ще ги плаща българският народ,
чрез по-високи данъци и цени.
Един пирон, български вече не произвеждаме.
Икономика не се гради с маникюристки, коафьорки, кол центрове и услуги.
Умните лидери като Тръмп връщат величието на държавите си, с евтина енергия и привличане на производства
от цял свят.
07:12 19.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Шопо":България и сега ВНАСЯ ток, а тогава ще останем САМО на вносен ток🤔❗
07:15 19.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Шопо":Между 1 януари и 15 февруари 2026 г. страната е регистрирала
нетен внос от 462 GWh,
което показва, че вътрешното производство не е достатъчно (и сега) да покрие нуждите ....
А какво остава БЕЗ тока от АЕЦ 🤔🤔🤔
07:20 19.02.2026
14 Киро Ламата
07:24 19.02.2026
15 Боги
07:29 19.02.2026
16 центавос
08:09 19.02.2026
17 България окупирана държава
На вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !
08:15 19.02.2026
18 Трайков
08:21 19.02.2026