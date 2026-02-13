Марин Петков с дебютна асистенция в Саудитска Арабия - ВИДЕО

Българският национал Марин Петков, който наскоро се присъедини към Ал Таавун, записа първото си голово подаване в шампионата на Саудитска Арабия, но това не бе достатъчно, за да предотврати поражението на тима му при гостуването на Дамак с 1:2 в двубой от 22-рия кръг на Про Лигата.

Бившият играч на Левски започна като титуляр и демонстрира отлична форма по крилото. В 14-ата минута Петков изведе с прецизен пас бразилеца Биел, който безпогрешно реализира за 0:1. Домакините от Дамак реагираха бурно, настоявайки за игра с ръка на българина при изграждането на атаката, но след консултация съдиите зачетоха попадението.

След почивката обаче инициативата премина в ръцете на Дамак. Бившият юноша на Пари Сен Жермен Яку Мейте се превърна в герой за домакините, след като отбеляза два гола – първо в 34-ата, а след това и в 82-ата минута, с което осигури пълен обрат и ценни три точки за своя отбор.

Марин Петков остана на терена до 73-ата минута, когато бе заменен, а Ал Таавун запази петата си позиция във временното класиране с 39 точки след 21 изиграни срещи. Дамак, от своя страна, се изкачи на 15-о място с 15 точки, само на три пункта над зоната на изпадащите.

В следващия кръг Ал Таавун ще има възможност да се реваншира пред собствена публика срещу Ал Файха на 20 февруари, а четири дни по-късно предстои тежко домакинство срещу звездния Ал Хилал.