В Тексас осъдиха българин, изнасял електронни компоненти за Русия

19 Февруари, 2026 07:47, обновена 19 Февруари, 2026 06:54 2 458 40

Присъдата на Милан Димитров се счита за изтърпяна поради вече прекараното време в ареста

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българин е осъден на 38 месеца затвор от федерален съд в Остин, Тексас. Това съобщи kdhnews.com, цитиран от dariknews.bg.

Сънародникът ни е нарушил на Закона за международните извънредни икономически правомощия, съобщи щатският прокурор Джъстин Р. Симънс.

Според съдебните документи през август 2014 г. 51-годишният Милан Димитров е започнал работа в „Мулти Технолоджи Интегрейшън Груп“ ЕООД (MTIG) – българска компания, създадена да подпомага две руски дружества при придобиването на електронни платки с американски произход от компания, базирана в Остин.

След инвазията на Русия в Крим през 2014 г. Съединените щати криминализираха износа на подобни стоки за Русия без лиценз от Министерството на търговията на САЩ.

Присъдата на Димитров се счита за изтърпяна поради вече прекараното време в ареста.


  • 3 гру гайтанджиева

    8 7 Отговор
    И този е в "оня" списък.
    07:00 19.02.2026

  • 4 Зевзек

    15 9 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Време ти е да се гръммнеш.

    07:01 19.02.2026

  • 6 Ха Ха

    25 6 Отговор
    Мулти Технолоджи Интегрейшън Груп е била създадена да придобива електронни платки с американски произход за Русия. Дали пък?

    07:04 19.02.2026

  • 9 Морски

    28 16 Отговор
    Браво на нашия човек👏👏👏

    07:09 19.02.2026

  • 14 Артилерист

    15 3 Отговор
    Според заглавието очаквах да прочета, че българинът, също като известен наш щангист, хванат с куфари дрога, е изнасял в куфари електронните компоненти...

    07:24 19.02.2026

  • 15 Красимир

    29 11 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Това е преди всичко БЪЛГАРИН. И ние трябва да го защитаваме преди всичко. Всеки може да се окаже на неговото място. Никой не е застрахован.

    Коментиран от #17, #33

    07:30 19.02.2026

  • 17 Нормално

    8 37 Отговор

    До коментар #15 от "Красимир":

    Българин който е помагал на терористичен режим .Това си е престъпление .

    Коментиран от #34

    07:38 19.02.2026

  • 18 Еййй, добре че

    8 22 Отговор
    максудското кафяво фюрерче се беше захванало да го защитава и спасява.

    Коментиран от #30

    07:48 19.02.2026

  • 20 Пламен

    6 19 Отговор
    Мурзилката ще се наслади на ....... в затвора

    Коментиран от #40

    07:54 19.02.2026

  • 21 Патриот

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Пенсионирано насекомо пак на поста си и самозадоволява се със злоба, оплюване ненавист, но не може да свърже умно две думи на кръст поради мизерен умствен капацитет.

    07:59 19.02.2026

  • 23 България окупирана държава

    19 9 Отговор
    България замесена в напрежението с Иран !
    На вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
    7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
    Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !

    Коментиран от #29

    08:15 19.02.2026

  • 24 Кои са Сащ

    17 9 Отговор
    Кои са Сащ, че да забраняват на някой да изнася електронни компоненти. Убиха коренното население и си направиха държава, на няколко века. Българите са търгували с кисело мляко и животни, преди 15 века с Византия, която твърди че измислила йогурта, а защо е купувала, тогава от българи. Нация от няколко века, ще се прави на бог и ще забранява търговия.

    08:22 19.02.2026

  • 25 Ха ха

    6 18 Отговор
    А бе много демократични са тези на Запад 38 месеца.
    В Рашистан при диктаторчето Пуся 38 години и ще го пратят в Полярна колония.След което ще си правят експерименти с разни отровни жаби.
    Ей тази демокрация беше с рашистите трябват путлеровсщи методи да им се прилагат.

    08:22 19.02.2026

  • 26 Малко му е!

    9 19 Отговор
    Този руски шпионин трябваше до живот да гние в затвора. Американците са смотаняци!

    Коментиран от #28

    08:22 19.02.2026

  • 27 Перо

    3 8 Отговор
    Селски тарикатлъци!

    08:23 19.02.2026

  • 28 име

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Малко му е!":

    За сметка на това, ти цял живот ще тънеш в нищета.

    08:28 19.02.2026

  • 29 А Бре

    8 11 Отговор

    До коментар #23 от "България окупирана държава":

    Как си окупиран
    Я кажи
    Че да се посмеем малко ?

    Коментиран от #39

    08:46 19.02.2026

  • 30 Костя дъ Простя

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "Еййй, добре че":

    Нали щеше да събира пари
    Да му плаща
    Адвокатите на Руския Калник ?

    Как пък не изкара от джоба си
    Некой Лев ,
    Ами предпочете
    Да строи Палат
    В Тюленово?

    08:49 19.02.2026

  • 31 !!!?

    7 14 Отговор
    Копейката си е Копейка, нищо че банковата сметка му е в долари...!!!?

    08:59 19.02.2026

  • 32 зле

    4 13 Отговор
    тава е срамота тоя не е българин в сърцето си, никой българин няма да сложи русия пред българия никога!

    Коментиран от #36

    09:12 19.02.2026

  • 33 1945

    4 13 Отговор

    До коментар #15 от "Красимир":

    няма значение дали е българин
    помагаш ли на вражеска държава, си предател
    поне в Конституцията пише така.

    Коментиран от #35

    09:25 19.02.2026

  • 34 това

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Нормално":

    Това с "терористичен режим" само много, много болен мозък може да го измисли.

    09:42 19.02.2026

  • 35 Вражеска

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "1945":

    Вражеска на кого!?
    На семейството нео-нацисти ли?

    09:43 19.02.2026

  • 36 първо

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "зле":

    се научи да пишеш на български, после коментирай другите.
    И кой е по, по, най - българин има твърде много аспекти
    и не е в рамките на нормалното разсъждаване ...

    Коментиран от #37

    09:46 19.02.2026

  • 37 зле

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "първо":

    от копейки и продажници акъл не приемам

    09:56 19.02.2026

  • 38 дядото

    9 2 Отговор
    на кая мъжът й може да търгува с русия,но българин не може.

    09:59 19.02.2026

  • 39 М-да...

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "А Бре":

    Питаш как? Ето как - Стенли Кубрик: "Великите държави винаги са държали като бандите, малките - като проститутки" Разбра ли сега?

    12:03 19.02.2026

  • 40 Смешник

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    Той вече е на свобода ,това е най важното.

    12:07 19.02.2026