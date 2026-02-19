В Тексас осъдиха българин, изнасял електронни компоненти за Русия

Българин е осъден на 38 месеца затвор от федерален съд в Остин, Тексас. Това съобщи kdhnews.com, цитиран от dariknews.bg.
Сънародникът ни е нарушил на Закона за международните извънредни икономически правомощия, съобщи щатският прокурор Джъстин Р. Симънс.
Според съдебните документи през август 2014 г. 51-годишният Милан Димитров е започнал работа в „Мулти Технолоджи Интегрейшън Груп“ ЕООД (MTIG) – българска компания, създадена да подпомага две руски дружества при придобиването на електронни платки с американски произход от компания, базирана в Остин.
След инвазията на Русия в Крим през 2014 г. Съединените щати криминализираха износа на подобни стоки за Русия без лиценз от Министерството на търговията на САЩ.
Присъдата на Димитров се счита за изтърпяна поради вече прекараното време в ареста.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 гру гайтанджиева
×
07:00 19.02.2026
4 Зевзек
До коментар #2 от "Наблюдател":Време ти е да се гръммнеш.
07:01 19.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ха Ха
07:04 19.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Морски
07:09 19.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Артилерист
07:24 19.02.2026
15 Красимир
До коментар #13 от "Механик":Това е преди всичко БЪЛГАРИН. И ние трябва да го защитаваме преди всичко. Всеки може да се окаже на неговото място. Никой не е застрахован.
Коментиран от #17, #33
07:30 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нормално
До коментар #15 от "Красимир":Българин който е помагал на терористичен режим .Това си е престъпление .
Коментиран от #34
07:38 19.02.2026
18 Еййй, добре че
Коментиран от #30
07:48 19.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пламен
Коментиран от #40
07:54 19.02.2026
21 Патриот
До коментар #13 от "Механик":Пенсионирано насекомо пак на поста си и самозадоволява се със злоба, оплюване ненавист, но не може да свърже умно две думи на кръст поради мизерен умствен капацитет.
07:59 19.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 България окупирана държава
На вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !
Коментиран от #29
08:15 19.02.2026
24 Кои са Сащ
08:22 19.02.2026
25 Ха ха
В Рашистан при диктаторчето Пуся 38 години и ще го пратят в Полярна колония.След което ще си правят експерименти с разни отровни жаби.
Ей тази демокрация беше с рашистите трябват путлеровсщи методи да им се прилагат.
08:22 19.02.2026
26 Малко му е!
Коментиран от #28
08:22 19.02.2026
27 Перо
08:23 19.02.2026
28 име
До коментар #26 от "Малко му е!":За сметка на това, ти цял живот ще тънеш в нищета.
08:28 19.02.2026
29 А Бре
До коментар #23 от "България окупирана държава":Как си окупиран
Я кажи
Че да се посмеем малко ?
Коментиран от #39
08:46 19.02.2026
30 Костя дъ Простя
До коментар #18 от "Еййй, добре че":Нали щеше да събира пари
Да му плаща
Адвокатите на Руския Калник ?
Как пък не изкара от джоба си
Некой Лев ,
Ами предпочете
Да строи Палат
В Тюленово?
08:49 19.02.2026
31 !!!?
08:59 19.02.2026
32 зле
Коментиран от #36
09:12 19.02.2026
33 1945
До коментар #15 от "Красимир":няма значение дали е българин
помагаш ли на вражеска държава, си предател
поне в Конституцията пише така.
Коментиран от #35
09:25 19.02.2026
34 това
До коментар #17 от "Нормално":Това с "терористичен режим" само много, много болен мозък може да го измисли.
09:42 19.02.2026
35 Вражеска
До коментар #33 от "1945":Вражеска на кого!?
На семейството нео-нацисти ли?
09:43 19.02.2026
36 първо
До коментар #32 от "зле":се научи да пишеш на български, после коментирай другите.
И кой е по, по, най - българин има твърде много аспекти
и не е в рамките на нормалното разсъждаване ...
Коментиран от #37
09:46 19.02.2026
37 зле
До коментар #36 от "първо":от копейки и продажници акъл не приемам
09:56 19.02.2026
38 дядото
09:59 19.02.2026
39 М-да...
До коментар #29 от "А Бре":Питаш как? Ето как - Стенли Кубрик: "Великите държави винаги са държали като бандите, малките - като проститутки" Разбра ли сега?
12:03 19.02.2026
40 Смешник
До коментар #20 от "Пламен":Той вече е на свобода ,това е най важното.
12:07 19.02.2026