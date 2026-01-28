Новини
Локо Пловдив може да продаде и още един футболист

Локо Пловдив може да продаде и още един футболист

28 Януари, 2026

  • душан косич-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • хуан переа

Треньорът Душан Косич вече е уведомен, че няма да може да разчита на колумбийския нападател Хуан Переа за пролетния дял на кампанията

Локо Пловдив може да продаде и още един футболист - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) до часове може да осъществи не един, а няколко изходящи трансфера. Треньорът Душан Косич вече е уведомен, че няма да може да разчита на колумбийския нападател Хуан Переа за пролетния дял на кампанията. Но наред с това в клуба има запитвания за още играчи. Вратарят Боян Милосавлевич е силно желан от полски елитен тим, твърди "Тема Спорт".

В момента разговори за правата му се водят и няма да е никаква изненада, ако 27-годишният сърбин с швейцарски паспорт бъде продаден. През есента Боян Милосавлевич, който бе привлечен в началото на 2025-а от "смърфовете", бе несменяем титуляр под рамката. Той участва в 18 шампионатни мача, като в 7 от тях не позволи на топката да премине голлинията му.

Негова алтернатива в Локо е друг чужденец – Петар Зовко. Босненецът с хърватски паспорт пази веднъж в efbet Лига този сезон, бе на вратата и в двата двубоя на тима за Купата на България.


  • 1 да си ходят

    0 0 Отговор
    те и не ставаха за Локо

    13:27 28.01.2026

  • 2 урко

    0 0 Отговор
    продавай и закривай Крушарски!

    13:35 28.01.2026

