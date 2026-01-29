Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси натиска сериозно за подписа на защитник от Лига 1

Челси натиска сериозно за подписа на защитник от Лига 1

29 Януари, 2026 06:30 356 2

  • жереми жаке-
  • челси-
  • футбол-
  • селекция

20-годишният Жаке има 17 мача във френското първенство през този сезон

Челси натиска сериозно за подписа на защитник от Лига 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Челси полага сериозни усилия да привлече френския централен защитник Жереми Жаке, съобщава Фабрицио Романо.

От страна на футболиста вече има напредък в разговорите, а преговорите с настоящия му клуб Рен продължават. Френският тим по принцип не желае да се разделя с играча през януари, но е възможно да бъде склонен на сделка още преди летния трансферен прозорец – сценарий, който Челси се опитва да ускори.

В битката за подписа на Жаке участва и Ливърпул, който вече е провел разговори с агентите на футболиста. Интерес има и от страна на Байерн Мюнхен, но към момента именно клубовете от Висшата лига действат най-агресивно на трансферния пазар.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ