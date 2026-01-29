Челси натиска сериозно за подписа на защитник от Лига 1

Челси полага сериозни усилия да привлече френския централен защитник Жереми Жаке, съобщава Фабрицио Романо.

От страна на футболиста вече има напредък в разговорите, а преговорите с настоящия му клуб Рен продължават. Френският тим по принцип не желае да се разделя с играча през януари, но е възможно да бъде склонен на сделка още преди летния трансферен прозорец – сценарий, който Челси се опитва да ускори.

В битката за подписа на Жаке участва и Ливърпул, който вече е провел разговори с агентите на футболиста. Интерес има и от страна на Байерн Мюнхен, но към момента именно клубовете от Висшата лига действат най-агресивно на трансферния пазар.