ПСЖ започна преговори за нов договор с Луис Енрике

Пари Сен Жермен е стартирал разговори за удължаване на договора на старши треньора Луис Енрике, съобщава “Le Parisien”.

Настоящият контракт на испанския специалист с носителя на Шампионската лига е валиден до лятото на 2027 година, но ръководството на клуба вече работи по бъдещето му. ПСЖ е доволен от работата на Луис Енрике и планира да си гарантира дългосрочна стабилност на треньорския пост.

Очаква се в следващите месеци преговорите да продължат.