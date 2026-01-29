Новини
ПСЖ започна преговори за нов договор с Луис Енрике

29 Януари, 2026 07:00

Настоящият контракт на треньора е до 2027 година

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пари Сен Жермен е стартирал разговори за удължаване на договора на старши треньора Луис Енрике, съобщава “Le Parisien”.

Настоящият контракт на испанския специалист с носителя на Шампионската лига е валиден до лятото на 2027 година, но ръководството на клуба вече работи по бъдещето му. ПСЖ е доволен от работата на Луис Енрике и планира да си гарантира дългосрочна стабилност на треньорския пост.

Очаква се в следващите месеци преговорите да продължат.


