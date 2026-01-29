Саудитска Арабия следи внимателно Усман Дембеле

Усман Дембеле е попаднал в полезрението на Саудитската професионална лига, като официални представители вече подготвят почвата за евентуален трансфер през летния прозорец, съобщава “Sky Sports”.

Саудитски клубове са отправили първоначални запитвания към Пари Сен Жермен за френското крило, който има още две години и половина по действащия си договор. Преговорите за удължаването му обаче са в застой заради вътрешната политика на ПСЖ по отношение на заплатите.

Дембеле, носител на „Златната топка“ и наградата “FIFA The Best”, е сред най-апетитните имена на европейския пазар. Клубовете от Саудитска Арабия са готови да му предложат изключително високо възнаграждение, което може да се окаже решаващ фактор.

Въпреки това от обкръжението на футболиста настояват, че той е напълно концентриран върху настоящия сезон с ПСЖ. Все пак възможността за трансфер в Саудитска Арабия остава отворена.