Спортът по ТВ в четвъртък (29 януари)

08.00 Футзал, Ливан – Виетнам Нова спорт
10.00 Футзал, Южна Корея – Ирак Нова спорт
10.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.00 Футзал, Кувейт – Тайланд Нова спорт
13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, трети етап, мъже Евроспорт 2
14.00 Футзал, Киргизтан – Индонезия Нова спорт
15.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже Евроспорт 2
16.00 Снукър: Германия Мастърс, трети кръг Евроспорт 1
19.00 Волейбол, Галатасарай – Халкбанк МАХ Спорт 1
19.45 Баскетбол, Фенербахче – Анадолу Ефес МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Германия Мастърс, трети кръг Евроспорт 1
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Барселона МАХ Спорт 2
21.30 Бетис - Фейенорд МАХ Спорт 1
22.00 Лион – ПАОК МАХ Спорт 3
22.00 Цървена звезда - Селта МАХ Спорт 4
22.00 Лудогорец – Ница Би Ти Ви Екшън
22.00 Астън Вила – Залцбург Ринг
22.00 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, първи ден Евроспорт 2
03.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
