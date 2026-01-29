Спортът по ТВ в четвъртък (29 януари)

Сблъсъци между ултраси на Наполи и Лацио: забрана за гостувания до края на сезона (ВИДЕО)

Италианските власти наложиха строги мерки след сериозните инциденти между ултрасите на Наполи и Лацио. Във вторник вечерта министърът на вътрешните ...